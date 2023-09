Why the CAA’s charitable status must end „Campaign Against Antisemitism“ is a racist political organisation, not a real charity.

Warum die Gemeinnützigkeit der CAA beendet werden muss



Die „Campaign Against Antisemitism“ ist eine rassistische politische Organisation und keine echte Wohltätigkeitsorganisation.



Von Asa Winstanley



16. September 2023

Ich bin in der Andrew Marr Show aufgetreten, um über den kürzlich erschienenen Artikel zu sprechen, den ich zusammen mit Rebecca Gordon-Nesbitt verfasst habe und der enthüllt, dass die „Kampagne gegen Antisemitismus“ heimlich vom Jewish National Fund finanziert wird, einer Gruppe, die eng mit dem israelischen Staat verbunden ist.

Sehen Sie sich das vollständige Interview im Video oben an.

