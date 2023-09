Bevor wir uns den verschwenderischen Ausgaben Saudi-Arabiens für den Fußball zuwenden, sollten wir zunächst den MI6-Agenten Zelensky über das Finale der U.S. Open im Tennissport beglückwünschen, bei dem der mit Sanktionen belegte Serbe Novak Djokovic den mit Sanktionen belegten Russen Daniil Medwedew besiegte, was bedeutet, dass Clown Prinz Zelensky keine Gelegenheit hatte, eine seiner dummen Reden zu halten oder seine NATO-Kontrolleure um ein paar weitere Milliarden zu bitten.

Erwähnen wir auch die Rugby-Weltmeisterschaft, bei der sich ein ganzes Stadion vereinigte, um den sportwaschenden französischen Diktator Macron auszubuhen, als er versuchte, die Eröffnungsveranstaltung auszunutzen, bevor wir uns fragen, wie schlecht das Baseball liebende Amerika sein muss, wenn es der Pressesprecherin des Weißen Hauses und Weltmeisterin Karine Jean-Pierre obliegt, die Haut von US-Präsident Creepy Joe Biden zu retten, wenn er in Vietnam den Verstand verliert, dessen Führer einzig und allein darauf fixiert sind, das Wohlergehen aller Bürger Vietnams zu verbessern.

Obwohl die Vietnamesen genauso in der Sportblase der sozialen Medien gefangen sind wie alle anderen, werden Sie kaum jemanden finden, der 100.000 Dollar ausgibt, um Messi in Florida kicken zu sehen. Und ganz sicher wird die vietnamesische Regierung nicht die Milliarden Dollar für Ronaldo, Mbappé, Benzema und Neymar ausgeben, die das Königreich Saudi-Arabien in den letzten Wochen ausgegeben hat.

Obwohl Benzema, Sadio Mane und andere saudische Neuverpflichtungen beteuert haben, dass der Fußball im Herzen des Wahhābī-Landes eine große Anziehungskraft auf sie ausübt, haben die massiven finanziellen Anreize, in Saudi-Arabien zu kicken, zweifellos auch den Ausschlag gegeben. Das gilt auch für den englischen Nationalspieler, legendären LGBT-Aktivisten und allseits bekannten russophoben Heuchler Jordan Henderson, der in diesem epischen Video angeprangert wird, dessen Produzenten in diesem weiteren Video zeigen, dass das saudische BIP selbst im Vergleich zu Ländern wie Kanada oder Italien sehr bescheiden ist, deren Volkswirtschaften beide weitaus diversifizierter sind als die des sportwaschenden Saudi-Arabiens.

Obwohl diese massive saudische Ausgabe für Spitzenfußballtalente den Königen einige Dividenden in Form von Sportwäsche einbringen könnte, scheint sie auf den ersten Blick keinen wirtschaftlichen Sinn zu ergeben, selbst im Rahmen der Vision 2030-Initiative von Kronprinz Mohammed bin Salman, die darauf abzielt, die starke Abhängigkeit Saudi-Arabiens vom Öl durch Diversifizierung in andere Branchen zu verringern.

Die Sportarten Fußball, Formel 1 und Golf, in denen die Saudis jetzt stark engagiert sind, sind Teil der viel größeren Unterhaltungsindustrie der NATO, und es gibt keine Möglichkeit, dass Saudi-Arabien oder die anderen Autokratien am Golf diese größere Nuss in naher Zukunft knacken werden. Wenn wir uns dieses abfällige russophobe Video über Sanktionen gegen den russischen Fußball ansehen, erhalten wir einen ausgezeichneten Hinweis auf die Risiken, die Saudi-Arabien eingeht, indem es seinen Fußballverband auf etwas aufbaut, das im Wesentlichen finanzieller Treibsand ist. Wenn der russische Fußball durch die Einschüchterung und die Sanktionen der NATO – wenn auch nur geringfügig – geschädigt werden kann, dann stellen Sie sich vor, was dieselben NATO-Tyrannen den Saudis antun können, denen die militärische Abschreckung und die wirtschaftliche Diversifizierung Russlands fehlen.

Und obwohl das Ziel der Saudis, ihre Verbrechen in Syrien und im Jemen durch Sport zu übertünchen, verständlich ist, würde die Finanztheorie argumentieren, dass die Zahlung obszöner Geldbeträge an Fußballstars nicht der beste Weg ist, um dies zu erreichen, nicht zuletzt, weil den fußballverrückten Saudis das große Interesse der Briten an diesem Spiel fehlt.

Großbritanniens Fußballindustrie mit ihrer übermäßigen Abhängigkeit von Kryptowährungen und anderen nicht fungiblen Token zeigt, wie ungeeignet die Finanzen des Sports als Instrument des nationalen Wirtschaftswachstums sind. Die Briten sind zwar nicht abgeneigt, sich mit dem Sport zu waschen, aber sie haben sich in andere Branchen diversifiziert, vor allem in den Finanzsektor, den Tourismus und die Waffenproduktion.

Und wenn man bedenkt, dass die 609 Millionen Dollar, die allein für Ronaldo (222 Millionen Dollar), Benzema (215 Millionen Dollar) und Neymar (172 Millionen Dollar) ausgegeben wurden, 125 Millionen Dollar mehr sind als das, was UNICEF im Jahr 2022 brauchte, um die „humanitäre Krise“ im Jemen zu bewältigen, dann hat Saudi-Arabien jetzt, wo Erz-Krösus Henderson für es kämpft, viel bessere Möglichkeiten, sich im Sport zu waschen.

Und obwohl die Saudis wahrscheinlich nicht bald zu Nettoexporteuren von Massenvernichtungswaffen oder, wenn wir ehrlich sind, von humanitärer Hilfe werden, und obwohl ihre Tourismusindustrie in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht viel mehr als ihre Hajj-Cashcow expandieren wird, sind die Finanzen, was den Fußball betrifft, ein offenes Tor für die Saudis, deren ungerechte Umverteilung ihres Öl- und Gasgeschäfts nicht von all den Düften Arabiens oder Syriens weggewaschen werden wird.

Ich erwähne Syrien, weil erstens seine unterfinanzierte Fußballmannschaft in den letzten Jahren einen sehr guten Lauf hatte und zweitens seine Parfümindustrie ebenso wie seine Pharmaindustrie überlebt hat, wenn auch in stark reduzierter Form.

All dies sollten Ziele für Investitionen aus dem Ausland sein, und die Saudis sollten sich, abgesehen von ihrem früheren Verhalten, bemühen, als aktive Investoren und nicht als passive Mieter einzusteigen.

In Anbetracht all dessen, was sie durchgemacht haben, bieten Irak, Jemen und Syrien gute Möglichkeiten, und Länder wie Saudi-Arabien, die Geld haben, sollten diese Optionen aktiv erkunden und verfolgen, entweder allein oder mit ihren mutmaßlichen Partnern aus den Golfstaaten und/oder den BRIICS-Staaten.

Und zwar nicht nur dort, sondern in der gesamten BRIICS-Konföderation, der Saudi-Arabien beitreten möchte. Die derzeitige nigrische Führung, um nur ein Beispiel zu nennen, möchte den Uranpreis von 0,80 Dollar pro Kilogramm auf 200 Dollar pro Kilogramm anheben. Angesichts der mangelnden Erfahrung Nigers im Online-Handel mit außerbörslichen (OTC) und Differenzkontrakten (CFD) muss man sich jedoch fragen, ob Niger, ein relativ unbedeutender Akteur auf dem Uranmarkt, diese Änderung erfolgreich umsetzen könnte und wie er einen logistischen Boykott der Europäischen Union überwinden könnte.

Wenn wir unsere Kamera von Niger aus auf ganz Afrika schwenken, ändert sich das wirtschaftliche Terrain qualitativ nicht. Wie uns unsere Freunde vom Weltwirtschaftsforum freundlicherweise mitteilen, bestehen die Exporte Afrikas hauptsächlich aus Rohstoffen, Öl, Gas und anderen Primärprodukten sowie natürlich aus metaphorischen Lastwagen voller talentierter Fußballspieler für die europäischen und saudischen Auktionsmärkte.

Obwohl seit dem Jahr Afrikas, in dem eine Welle der Entkolonialisierung und des Panafrikanismus über den Kontinent schwappte, mehr als 60 Jahre vergangen sind, ist Afrikas Weg in die Industrialisierung nur sehr langsam verlaufen. Und obwohl Belgien, Frankreich und die anderen Kolonialmächte wenig dazu beigetragen haben, Afrikas Modernisierung voranzutreiben, haben auch die Afrikaner diesen Prozess aus einer Vielzahl von Gründen erheblich verzögert.

Obwohl China weiße Elefanten in Form von unnötigen Brücken in Mosambik baut, zeigt das Aluminiumpotenzial Westafrikas, dass die Zusammenarbeit der Saudis – und der BRIICS-Staaten – mit ganz Afrika einen großen Vorteil bietet. Obwohl die ghanaische Regierung zusammen mit der Weltbank und den Wirtschaftsmedien der NATO das Potenzial dieses Industriezweigs seit langem besungen hat, waren die Risiken während der 75-jährigen Geschichte der Upper Volta Aluminium Company und ihrer Vorgänger zu groß, als dass sie sich gelohnt hätten.

Obwohl Ghanas reiche Bauxitvorkommen das Land zu einem ausgezeichneten Kandidaten für die Entwicklung der Aluminium- und Tonerde-Industrie machen, fehlt es Ghana an finanzieller Stärke und Umweltschutz, wie sie Deutschland, sein wichtigster Partner im Bauxit-Tagebau, bietet, sowie an der finanziellen Tiefe, mit der Großbritannien und die Vereinigten Staaten weltweit führend sind.

Wenn Saudi-Arabien ernsthaft beabsichtigt, sich im Rahmen seiner eigenen Entwicklungspläne den BRICS-Staaten anzuschließen, dann sollte es sich zunächst Chinas Vision 2049 ansehen, Chinas Grönland-Initiative prüfen und feststellen, ob Saudi-Arabien dazu beitragen kann, eine afrikanische Version von Chinas Eis-Seidenstraße zu schaffen, ohne sich mit der Schuldenfalle auseinandersetzen zu müssen, die China regelmäßig wegen Grönland ebenso wie wegen Mosambik oder Sri Lanka aufstellt.

Auch wenn die Wahl derzeit allein auf das Königreich Saudi-Arabien fällt, werden die Optionen für ein sicheres und stetiges Wachstum in Afrika, Vietnam und Russland noch lange bestehen, nachdem Henderson zum letzten Mal seine LGBT-Schnürsenkel durch seine von der NATO gesponserten Stiefel in Saudi-Arabien gezogen hat. Saudi-Arabien muss zwar zähneknirschend dafür gelobt werden, dass es seine Mitwirkung an den NATO-Völkermorden in Syrien und im Jemen beendet hat, doch wenn es den ersehnten Respekt haben will, muss es ihn sich verdienen, und zwar nicht, indem es überteuerte Fußball-Zirkusclowns zur Schau stellt, sondern indem es sein Geld dort einsetzt, wo es gebraucht wird, nämlich in die lebensfähigen Projekte in Syrien, im Jemen, in Russland, in Vietnam und in ganz Afrika. Übersetzt mit Deepl.com