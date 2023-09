Soviel zu „westlichen“ Werten, Moral und Politik und der „einzigen“ Demokratie im Nahen Osten dem „Jüdischen Apartheid Staat“! Evelyn Hecht-Galinski

„Der erste Teil der „60 Minutes“ von gestern Abend war ein Beitrag über den ukrainischen Widerstand gegen die Besatzung, der implizit das Recht der Ukrainer verteidigte, zivile Ziele in Russland anzugreifen. Den Palästinensern wurde dieses Recht von unseren Medien nie zugestanden.“

’60 Minutes‘ says Israeli pilots who kill Palestinian children are ‚moral‘ defenders of ‚democracy‘ Israeli helicopter pilots who shoot missiles into Palestinian homes killing children are acting with „moral values,“ and in the name of „democracy,“ according to a „60 Minutes“ segment on Israel’s anti-Netanyahu protests.



Ein Werbestandbild aus dem „60 Minutes“-Bericht über die israelische Justizprotestbewegung, der am 17. September 2023 ausgestrahlt wurde. (Bild: CBS News)



60 Minutes“ sagt, dass israelische Piloten, die palästinensische Kinder töten, „moralische“ Verteidiger der „Demokratie“ sind

Von Philip Weiss

18. September 2023



Die Helden des „60 Minutes“-Berichts über israelische Proteste waren Reservisten, die den Dienst verweigerten. „Wenn man will, dass Piloten fliegen und Bomben und Raketen in Häuser schießen können, weil sie wissen, dass sie dabei Kinder töten könnten, müssen sie das größte Vertrauen in die Leute haben, die diese Entscheidungen treffen“, sagt ein Hubschrauberpilot.

Israelische Hubschrauberpiloten, die Raketen in palästinensische Häuser schießen und dabei Kinder töten, handeln nach „moralischen Werten“ und im Namen der „Demokratie“, so ein Beitrag von „60 Minutes“ über Israels Anti-Netanjahu-Proteste, der gestern Abend ausgestrahlt wurde.

Die Helden von Lesley Stahls CBS News-Reportage aus Israel waren vier israelische Reservisten, die an den „Demokratie“-Protesten teilnehmen und sich weigern, unter Netanjahus rechtsextremer Regierung zu dienen. Sie erklärten, dass sie kein Vertrauen mehr in die Moral ihrer Führer haben:

Shira Eting: Ich war Kampfhubschrauberpilot…. Wenn man will, dass Piloten fliegen und Bomben und Raketen in Häuser schießen können, obwohl sie wissen, dass sie dabei Kinder töten könnten, müssen sie das größte Vertrauen in die Menschen haben, die diese Entscheidungen treffen.

Ron Scherf [Kommandeur der Spezialeinheiten]: In die moralischen Werte dieser Menschen.

Shira Eting: Ganz genau.

Stahl widersprach nicht der Behauptung, das Töten palästinensischer Kinder sei eine moralische Handlung.

Israel hat in den letzten Jahren Hunderte von Kindern in Gaza getötet, indem es Raketen auf Wohnhäuser abfeuerte, in denen angeblich Widerstandsführer wohnten. Zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen haben diese Aktionen als Kriegsverbrechen bezeichnet. Ein früherer Verweigerer, der Pilot Yonatan Shapira, hörte auf, solche Einsätze zu fliegen, weil sein Luftwaffenkommandant ihm sagte, dass Israel niemals dieselbe Politik der „gezielten Tötungen“ anwenden würde, wenn sich jüdische Zivilisten in den Wohnhäusern befänden.

In Stahls Bericht wurden die Palästinenser ausgelassen. Sie fragte kurz nach der Besatzung, die in den Forderungen der Demonstranten nicht vorkommt, und Eting gab diese lahme Antwort:

Wenn Sie die Besatzung eines Tages lösen wollen, und ich denke, dass jeder hier das will, dann ist der einzige Weg, sie zu stoppen und zu lösen, sicherzustellen, dass Israel eine Demokratie bleibt.

Aber wieder keine Gegenrede. Keine Erwähnung der Tatsache, dass zahllose Menschenrechtsgruppen festgestellt haben, dass Israel keine Demokratie ist, es kann keine sein; es praktiziert Apartheid. Und nur sehr wenige jüdische Israelis wollen diese Politik umkehren oder die jüdischen Siedler aus den palästinensischen Gebieten abziehen.

Stahl erwähnte nicht die mörderischen Äußerungen der Netanjahu-Minister Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich gegenüber Palästinensern. Ja, Stahl bezeichnete sie als rassistisch, berichtete aber nicht über ihre Auswirkungen auf die tatsächlichen Palästinenser, die im Westjordanland sterben, während Israel die Siedlungen in Rekordtempo ausbaut.

Der Tenor dieses Berichts war die Behauptung der liberalen Zionisten, dass Israel sich nicht von Demokratien auf der ganzen Welt unterscheidet, die von rechten Demagogen bedroht werden. Und so sind diese kindermordenden Piloten Helden in diesem globalen Kampf.

Omri Ronen: Was in Ungarn und Polen passiert ist, wird hier nicht passieren.

Lesley Stahl: Es gibt einen Trend, und der ist weltweit gegen Sie gerichtet.

Shira Eting: Wir werden die Ersten sein, die ihn stoppen.

Lesley Stahl: (lacht) Ihr seid alle entschlossen.

Die jüdischen Vorherrscher werden also die Demokratie für die Welt retten.

Die US-Medien schützen Israel weiterhin vor seinen eigenen Handlungen. Die US-Medien – und Reporter, die vom Zionismus durchdrungen sind – projizieren der Welt weiterhin ein gutartiges Bild einer rechtsgerichteten Apartheidgesellschaft.

P.S. Der erste Teil der „60 Minutes“ von gestern Abend war ein Beitrag über den ukrainischen Widerstand gegen die Besatzung, der implizit das Recht der Ukrainer verteidigte, zivile Ziele in Russland anzugreifen. Den Palästinensern wurde dieses Recht von unseren Medien nie zugestanden. Übersetzt mit Deepl.com

