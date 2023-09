Oberer Präsidialausschuss für kirchliche Angelegenheiten: Al-Aqsa ist nur für Muslime

„Daher müssten alle Kirchen und Gläubigen auf der ganzen Welt die anhaltende israelische Aggression verurteilen und Druck auf ihre Regierungen ausüben, um der israelischen „Arroganz und dem Plan, die jüdische Souveränität über die Al-Aqsa-Moschee auszuweiten“, ein Ende zu setzen.“

The Higher Presidential Committee for Church Affairs in Palestine yesterday reiterated that Al-Aqsa Mosque is only for Muslims alone. Head of the committee, Ramzi Khoury, called for the concerned bodies…