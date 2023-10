How Gaza turned the tables on its gaolers Responsibility for this weekend’s onslaught lies with all those who long ago stopped thinking of Palestinians as people

Palestinians take down the fence on the Israel-Gaza border and enter Israel after clashes and attacks in Gaza on 7 October, 2023 (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie Gaza den Spieß umdrehte



Von David Hearst



9. Oktober 2023



Die Verantwortung für den Angriff vom Wochenende liegt bei all jenen, die schon lange aufgehört haben, die Palästinenser als Menschen zu betrachten

In den letzten 48 Stunden kam es zu einem dramatischen Rollentausch in einem Staat, der gewohnt ist, die totale Kontrolle über sieben Millionen Palästinenser auszuüben.

Bewaffnete Palästinenser besetzen Siedlungen, anstatt dass bewaffnete Siedler palästinensische Dorfbewohner terrorisieren.

Die Bewohner von Sderot haben sich in ihren Kellern verkrochen und fragen sich, wann ihre Armee kommt, um sie zu beschützen, im Gegensatz zu den Bewohnern von Huwwara, Nablus oder Dschenin, die jede Nacht von Siedlerangriffen und Razzien der israelischen Armee traumatisiert werden.

Palästinensische Bewaffnete haben Dutzende von israelischen Soldaten und Zivilisten entführt, die jetzt in Kellern in ganz Gaza festsitzen.

Keiner sollte sich darüber freuen. Unschuldige Zivilisten wurden getötet, schwangere Mütter wurden in Angst und Schrecken versetzt, Kinder starben. Der Angriff traf jeden, der sich ihm in den Weg stellte, unabhängig von Politik, Geschlecht oder Alter.

Ich weiß von einer Frau, die sich erbittert gegen den religiös-nationalistischen Triumphalismus der Rechten gewehrt hat und eine entschiedene Verfechterin der Menschenrechte für Palästinenser ist, die in einen Keller in Gaza verschleppt wurde.

Aber die Szenen, über die die Welt ihre Stimme verloren hat, sind nicht diese. Es sind israelische Soldaten, die Palästinenser abführen, um sie für unbestimmte Zeit in Verwaltungshaft zu nehmen.

Jüngsten Berichten zufolge könnten sich derzeit fast 100 Gefangene in Gaza befinden. Die am besten ausgerüsteten Armee- und Polizeikräfte im Nahen Osten haben ungeahnte Opfer zu beklagen – die jüngste Zahl, einschließlich Zivilisten, beläuft sich auf 600 Tote und mehr als 1.500 Verletzte -, da sie in den Dörfern und Städten rund um den Gazastreifen in Straßenkämpfe verwickelt sind.

Massives Versagen der Geheimdienste

Es ist das erste Mal seit dem Krieg von 1948, der die erste Nakba und den Staat Israel hervorbrachte, dass sich solche Szenen ereignen. Diese Szenen sind für die Israelis viel schlimmer als der arabisch-israelische Krieg von 1973, der fast auf den Tag genau vor 50 Jahren begann.

„1973 kämpften wir mit einer ausgebildeten Armee“, erklärte der erfahrene israelische Analyst Meron Rapoport gegenüber Middle East Eye. „Und hier reden wir über Leute, die nichts als eine Kalaschnikow haben. Das ist unvorstellbar. Es ist ein militärischer und nachrichtendienstlicher Misserfolg, von dem sich Israel in Bezug auf sein Selbstvertrauen nur langsam erholen wird.“

Das Filmmaterial wird allen Palästinensern zeigen, dass Widerstand gegen einen übermächtigen Feind keine verlorene Sache ist

Die Durchbrechung des am besten verteidigten und überwachten Zauns entlang aller Grenzen Israels und ein Einfall dieser Größenordnung, bei dem das militärische Hauptquartier der den Gazastreifen kontrollierenden Armeedivision beschlagnahmt wurde, stellt das schlimmste Versagen dar, das die israelischen Geheimdienste in ihrer Geschichte erlitten haben.

Der Hamas gelang der Überraschungseffekt. Israels berühmter militärischer Nachrichtendienst 8200 – eine Einheit, die jedes Telefongespräch in Gaza abhören kann – wurde überrumpelt, ebenso wie der Shin Bet, der interne Sicherheitsdienst.

Die Israelis fragen sich, wie es dazu kommen konnte, dass ihre Armee 33 Bataillone in das besetzte Westjordanland entsandte, um die Siedler zu schützen, während sie die südliche Grenze für Angriffe ungeschützt ließ.

All dies hat eine Schockwelle von der Größe eines Tsunamis ausgelöst, die durch eine Nation schwappt, die sich so sehr daran gewöhnt hat, die Herren des Landes zu sein. Auch hier sind sie es, die für die Überraschungen sorgen sollen, nicht ihre Untertanen.

Stärker zurückkommen

Erst vor zwei Wochen schwenkte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Karte, auf der alle palästinensischen Gebiete ausgelöscht waren.

„Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem noch dramatischeren Durchbruch stehen – einem historischen Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien. Ein solcher Frieden wird einen großen Beitrag zur Beendigung des arabisch-israelischen Konflikts leisten“, sagte Netanjahu.

US-Beamte widersprachen dem nicht, und ein hochrangiger Vertreter der Regierung erklärte, die Region sei so stabil wie seit vielen Jahren nicht mehr“.

Als ob sie im selben Chor sängen, sprachen Washington, Tel Aviv und Riad von der Aussicht, dass Saudi-Arabien ein Normalisierungsabkommen mit Israel unterzeichnen könnte, als ob dies der Weg zum Frieden wäre.

Sie waren alle so zuversichtlich, dass sie die Palästinenser aus dieser Gleichung herausnehmen würden, als ob die gesamte palästinensische Bevölkerung eines Tages ihre Flagge und ihre nationale Identität ablegen und sich mit der Rolle eines Gastarbeiters in einem fremden Land abfinden würde.

Die Botschaft, dass es Palästinenser gibt, ist inzwischen sehr deutlich geworden – und sie sind weit davon entfernt, besiegt zu werden.

Jedes Mal, wenn sie als kämpfende Kraft ausgelöscht wurden – 1948, 1967, 1973 und bei jeder Operation seitdem – ist eine neue Generation von Kämpfern gestärkt zurückgekehrt. Und keine frühere Version der Hamas oder der Hisbollah ist stärker als die, die Israel heute gegenübersteht.

Die Hamas nannte ihren Angriff auf den Süden Israels aus gutem Grund die Al-Aqsa-Flut. Dieser Angriff kam nicht aus heiterem Himmel.

Al-Aqsa-Status quo

Vor genau 33 Jahren, am 8. Oktober 1990, versuchten eine Gruppe von Siedlern und die „Temple Mount Faithful“, eine rechtsextreme Gruppe, die zu rituellen Opfern auf dem Tempelberg aufrief – ein Akt, der vom israelischen Oberrabbiner verboten wurde -, den Grundstein für den dritten Tempel in der Al-Aqsa-Moschee zu legen.

Die palästinensische Bevölkerung der Altstadt leistete Widerstand, die israelische Armee eröffnete das Feuer, und innerhalb weniger Minuten wurden mehr als 20 Palästinenser getötet und Hunderte weitere verletzt und verhaftet.

Seitdem wurden die israelischen Verantwortlichen immer wieder gewarnt, den Status quo an einer heiligen Stätte, die von beiden Religionen beansprucht wird, beizubehalten, und jedes Jahr haben sie diese Warnungen ignoriert und an der Schraube gedreht.

So auch heute, wo Al-Aqsa wiederholt gestürmt wurde, um jüdischen Gläubigen den Zugang zu der islamischen Stätte zu ermöglichen, an der ungebetene Besuche, Gebete und Rituale für Nicht-Muslime gemäß jahrzehntelanger internationaler Vereinbarungen verboten sind.

Israelische Polizisten patrouillieren auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem am 5. April 2023 (AFP)

Diese gewalttätigen Übergriffe waren einst das Werk von Extremisten, die unter Juden als Randgruppen galten. Das ist vorbei. Sie werden jetzt von Itamar Ben Gvir angeführt, der sich als Israels Minister für nationale Sicherheit ausgibt.

Mit Unterstützung von Likud-Abgeordneten wie Amit Halevi wird Tag für Tag eine Politik ausgeheckt, die darauf abzielt, die Al-Aqsa-Moschee zwischen Juden und Muslimen aufzuteilen, so wie die Ibrahimi-Moschee in Hebron in den 1990er Jahren aufgeteilt wurde.

Ben Gvir, der Minister mit der Befugnis, Israels Polizeichef zu ernennen, hat die Christen von seiner faschistischen Politik nicht verschont. Als fünf orthodoxe Juden von der Polizei verhaftet wurden, weil sie angeblich christliche Gläubige in der Altstadt von Jerusalem angespuckt hatten, reagierte der Minister: „Ich bin immer noch der Meinung, dass das Bespucken von Christen kein krimineller Fall ist. Ich denke, wir müssen durch Unterweisung und Erziehung darauf reagieren. Nicht alles rechtfertigt eine Verhaftung“.

Internationales Schweigen

Die Schraube dreht sich weiter, sei es bei der Al-Aqsa oder bei der erschreckenden Zahl der täglichen Todesopfer unter den Palästinensern, die meisten von ihnen Jugendliche. Human Rights Watch hat festgestellt, dass dieses Jahr bis August das tödlichste für palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland seit mehr als 15 Jahren war, mit mindestens 34 getöteten Kindern bis Ende August.

Und die internationale Gemeinschaft, die so sehr auf die Handelsroute zwischen dem Roten Meer und Haifa fixiert ist, verhält sich dazu still.

Wenn irgendjemand die Verantwortung für das Blutvergießen vom Wochenende und die Massaker an Zivilisten trägt, die – wie die Nacht auf den Tag folgt – im Gazastreifen stattfinden werden, wenn die israelische Armee eine Bodenoffensive startet, dann sind es all die ausländischen Führer, die behaupten, Israel teile ihre Werte. All diese Führer lassen zu, dass Israel die Politik diktiert, auch wenn diese ihre eigenen Werte eklatant untergräbt.

Was auch immer in den nächsten Tagen und Wochen in Gaza geschieht – und Israel hat bereits grausame Rache geübt – die Hamas hat zweifellos einen bedeutenden Sieg errungen

Was auch immer in den nächsten Tagen und Wochen mit dem Gazastreifen geschieht – und Israel hat bereits brutale Rache geübt, ungeachtet des Fehlens eines militärischen Ziels – die Hamas hat zweifellos einen bedeutenden Sieg errungen.

Sie hat Journalisten und Kameraleute mitgebracht, die alles, was passiert ist, aufgezeichnet haben. Dieses Filmmaterial wird jeden palästinensischen und arabischen Jugendlichen ansprechen, der es sieht.

Das Filmmaterial zeigt Palästinenser, die in das Land zurückkehren, aus dem ihre Väter vertrieben wurden. Die Flüchtlinge machen 67 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens aus, vor allem aus den Gebieten um den Gazastreifen, die die Hamas vorübergehend befreit hat.

An diesem Wochenende machten sie mit Waffengewalt von ihrem Recht auf Rückkehr Gebrauch, das vor 23 Jahren vom Verhandlungstisch gestrichen worden war.

Das Filmmaterial wird allen Palästinensern zeigen, dass Widerstand gegen einen übermächtigen Feind keine verlorene Sache ist. Es wird ihnen zeigen, dass ihr Widerstandswille stärker ist als der ihres Besatzers.

Landschaft für immer verändert

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die palästinensische Zivilbevölkerung nun einen hohen Preis für die biblische Rache Israels zahlen wird. Schon jetzt sind mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen von der Stromversorgung abgeschnitten.

Aber ich habe auch keinen Zweifel daran, dass nach diesen Ereignissen nicht alles beim Alten bleiben wird.

Nachdem israelische Abgeordnete über Generationen hinweg die Existenz der Nakba geleugnet haben, bekennen sie sich nun offen zu einer weiteren Nakba. Ariel Kallner tweetete: „Schaltet den Feind jetzt aus! Dieser Tag ist unser Pearl Harbor. Wir werden die Lektionen noch lernen. Jetzt und hier, ein Ziel: Nakba!“

Netanjahu ist nicht weit davon entfernt, alle Palästinenser im Gazastreifen aufzufordern, ihre Häuser zu verlassen, als ob es für sie einen Ort gäbe, an den sie gehen könnten.

Rauch steigt über Gebäuden in Gaza-Stadt während eines israelischen Luftangriffs am 8. Oktober 2023 (AFP)

Wenn Israel wirklich einen regionalen Krieg auslösen will, wäre der Versuch einer Wiederholung von 1948 der schnellste Weg dazu. Weder Ägypten noch Jordanien würden dies dulden, und ihre Friedensverträge mit Israel wären null und nichtig.

Ein regionaler Krieg würde die am besten ausgerüstete Widerstandsbewegung in der Region einbeziehen. Die Hisbollah, die sich am Sonntag an der libanesischen Grenze ein Feuergefecht mit Israel lieferte, könnte durchaus zögern, sich daran zu beteiligen. Sie könnte aber auch in die Sache hineingezogen werden. Die Hisbollah hat schon seit einiger Zeit signalisiert, dass ein Einmarsch in den Gazastreifen für sie eine rote Linie darstellen würde.

Im Laufe des Jahres haben führende Hamas-Politiker Beirut besucht und sich mit Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah getroffen. Einigen Quellen zufolge wurde bereits ein Beschluss über eine allgemeine Mobilisierung gefasst. Dies alles lässt vermuten, dass die Hisbollah den Finger am Abzug hat.

Israel wird auch damit rechnen müssen, dass die Hamas Dutzende von Geiseln hat. Die Hannibal-Direktive, ein streng geheimer militärischer Befehl, der besagt, dass Israel seine eigenen Streitkräfte angreift, um zu verhindern, dass sie dem Feind in die Hände fallen, gilt nicht mehr.

Auch die Vorstellung, dass 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen in einen Käfig gesperrt und auf eine eiweißarme Diät gesetzt werden könnten, während ihr Gefängniswärter die Schlüssel wegwerfen könnte, gilt nicht mehr.

Dies ist die Explosion, vor der ich und andere schon seit einiger Zeit gewarnt haben. Ich habe gesagt, dass es eine Reaktion geben würde, wenn Israel nicht umkehren und ernsthafte Verhandlungen über eine gerechte Lösung dieser Krise aufnehmen würde, die den Palästinensern die gleichen Rechte wie den Juden einräumt. Das ist nun geschehen. Wenn es vorbei ist, wird die Landschaft nicht mehr dieselbe sein.

Während drei Großfamilien in Gaza durch direkte Treffer israelischer Präzisionsbomben auf ihre Häuser ausgelöscht wurden, erklärte Rishi Sunak, der Premierminister des Landes, das mehr Verantwortung für diesen Konflikt trägt als jedes andere, dass Großbritannien eindeutig an der Seite Israels stehe, und ließ die Downing Street mit einem Davidstern erleuchten. Sein Innenminister erklärte unterdessen, dass jeder, der auf der Straße in Solidarität mit Palästina demonstriere, verhaftet werde. Das Vereinigte Königreich hat somit jede künftige Rolle aufgegeben, die es bei der Beendigung dieses schrecklichen Konflikts spielen könnte.

Die Verantwortung für das, was am Wochenende geschah, liegt bei all jenen, die sich der Illusion hingaben, dass aufeinanderfolgende Generationen von israelischen Führern mit allem davonkommen könnten, was sie wollten. Die Verantwortung liegt bei all jenen, einschließlich der meisten arabischen Diktatoren, die aufgehört haben, die Palästinenser als Menschen zu betrachten. Sie alle werden in den kommenden Wochen und Monaten eine schmerzhafte Lektion lernen. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

