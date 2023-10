Germany’s Ban on Public Solidarity With Palestine While other European countries are witnessing mass protests in solidarity with Palestine, Germany has been policing such scenes off its streets, Peoples Dispatch reports. By Peoples Dispatch Germany is home to Europe’s largest Palestinian community, with roughly 80,000 Palestinians living in

Israel-Solidaritätsdemonstration in Berlin am 8. Oktober 2023. (Leonhard Lenz, Wikimedia Commons, CC0)

Deutschlands Verbot der öffentlichen Solidarität mit Palästina

Von Peoples Dispatch

25. Oktober 2023

Während in anderen europäischen Ländern Massenproteste aus Solidarität mit Palästina stattfinden, hat Deutschland solche Szenen von seinen Straßen ferngehalten, berichtet Peoples Dispatch.

In Deutschland lebt die größte palästinensische Gemeinschaft Europas, rund 80.000 Palästinenserinnen und Palästinenser leben hier. Seit Jahren versuchen die deutschen Behörden, den palästinensischen Aktivismus zu unterdrücken, da sie ihn als störend für ihre ausdrückliche Politik der „bedingungslosen Unterstützung Israels“ betrachten.

In den letzten Jahren wurden sporadisch Demonstrationen verboten, wie z. B. eine in diesem Jahr anlässlich des 75. Jahrestages der Nakba. Auch Organisationen wie das Solidaritätsnetzwerk für palästinensische Gefangene, Samidoun, sind zunehmend ins Visier geraten.

Doch die Kriminalisierung der Solidarität mit Palästina auf nationaler Ebene hat seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober eine ganz neue Dimension angenommen.

Nach einer kleinen Demonstration auf der belebten Sonnenallee in Berlin am Abend des 7. Oktober sind die deutschen Medien und die Politik in Aufruhr, weil Palästinenser angeblich Terrorismus und Antisemitismus auf deutschen Straßen feiern.

Äußerungen, die vor zwei Wochen nur von Politikern der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) getätigt wurden, werden nun von Politikern aller Parlamentsparteien in Deutschland offen geäußert.

In Anspielung auf den „importierten Antisemitismus“ fordert der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz, dass „wir endlich massiv abschieben müssen“, wenn Bürger, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, offen gegen Israel protestieren.

Die CDU fordert sogar, dass die Anerkennung des Existenzrechts Israels zur Voraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft werden müsse.

Samidoun wurde zum Staatsfeind Nr. 1 gemacht, da die Medien die Gruppe als eine Bastion für „Sympathisanten des Terrors“ darstellen, die „eine besondere Gefahr darstellt, weil sie als säkulare Organisation Brücken zwischen Islamisten und radikalen Linken baut.“

In einer Rede vor dem Parlament am 12. Oktober kündigte Scholz ein Verbot von Samidoun zusammen mit einem Verbot der Aktivitäten der Hamas in Deutschland an.

Scholz im Europäischen Parlament im Juni 2022. (Europäisches Parlament, Flickr, CC BY 2.0)

Gerade in Berlin, wo eine der größten palästinensischen Diasporagemeinden außerhalb der arabischen Welt lebt, sind die Behörden besonders feindselig gegenüber allen Zeichen der Solidarität mit Palästina.

Seit dem 7. Oktober ist jede Demonstration, die sich explizit oder implizit auf Palästina bezieht, verboten, so dass die rund 30.000 in Berlin lebenden Palästinenser keine Möglichkeit haben, ihren Unmut über die Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens zum Ausdruck zu bringen.

Solidaritätsgruppen haben versucht, diese Zensur zu umgehen, indem sie politische Äußerungen vermieden und sich auf humanitäre Kampagnen konzentriert haben, doch selbst Demonstrationen und Slogans wie „Kinder in Gaza brauchen Hilfe“ und „Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“ wurden verboten.

Dec. 10, 2017: Palästinensischer Solidaritätsmarsch in Berlin nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. (Hossam el-Hamalawy, Flickr, CC BY 2.0)

Am 13. Oktober ging die Polizei so weit, eine von der Gruppe Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten angemeldete Demonstration mit dem Titel „Jüdische Berliner gegen Gewalt im Nahen Osten“ zu verbieten.

Die Sonnenallee, eine belebte Straße in dem Bezirk, in dem viele arabische Migranten leben, ist zu einem Brennpunkt des Protests gegen den israelischen Angriff auf Gaza geworden.

Die Polizei patrouilliert jeden Abend in der Sonnenallee und kontrolliert die öffentlichen Plätze streng. Racial Profiling und brutale Verhaftungen sind an der Tagesordnung und werden oft aufgezeichnet und in den sozialen Medien veröffentlicht. Ein bestimmtes Video zeigt, wie Polizeibeamte eine Kerzenmahnwache mit ihren Stiefeln niedertrampeln.

In einem Brief an alle Berliner Schulen hat die Behörde für Bildung, Jugend und Familie strenge Richtlinien für die Diskussion der Situation in Palästina mit den Schülern aufgestellt. Darin heißt es:

„Jede demonstrative Handlung oder Meinungsäußerung, die als Befürwortung oder Billigung der Anschläge gegen Israel oder als Unterstützung der sie durchführenden Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah verstanden werden kann, stellt in der gegenwärtigen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar und ist verboten.“

Dem Schreiben zufolge kann dazu Folgendes gehören:

„… das sichtbare Tragen einschlägiger Kleidung (z. B. das als Palästinensertuch bekannte Kuffiyeh), das Zeigen von Aufklebern und Aufnähern mit Aufschriften wie ‚free Palestine‘ oder einer Karte Israels in den Farben Palästinas (weiß, rot, schwarz, grün) sowie das Rufen von ‚free Palestine!‘ und die Demonstration verbaler Unterstützung für die Hamas und ihren Terrorismus.“

An einem Gymnasium in der Sonnenallee versuchte ein 61-jähriger Lehrer, einem 14-jährigen Schüler eine palästinensische Fahne wegzunehmen und geriet in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem zweiten 15-jährigen Schüler.

Der Elternverein der Schule versuchte, als Reaktion auf den Vorfall eine Demonstration unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus, kein Platz für Gewalt“ zu organisieren, die jedoch prompt von der Polizei verboten wurde, angeblich als „Vorsichtsmaßnahme“.

Der Zentralrat der Palästinenser in Deutschland hat sich inzwischen in einem Schreiben an die Berliner Bildungsverwaltung gewandt und seine „große Besorgnis über die psychologische und pädagogische Entwicklung [ihrer Kinder]“ an Berliner Schulen zum Ausdruck gebracht.

Während es in anderen europäischen Staaten zu Massenprotesten in Solidarität mit Palästina kommt, konnte der deutsche Staat solche Szenen auf deutschen Straßen mit Gewalt verhindern. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Regierung in der Lage sein wird, diese Solidaritätsbekundungen auf unbestimmte Zeit zu verbieten, zumal die Bilder von Israels brutalem Angriff auf Gaza weiterhin um die Welt gehen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel ist von Peoples Dispatch.



