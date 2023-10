Before They Launch Missiles, They Launch Propaganda Campaigns Notes From The Edge Of The Narrative Matrix Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): Before they launch missiles, they launch propaganda campaigns. Before they roll out tanks, they roll out narratives. Everyone who helps manufacture consent for the killing in Gaza is just as culpable for the murder of those thousands of children as the people dropping the bombs.

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Bevor sie Raketen starten, starten sie Propagandakampagnen

Von Caitlin Johnstone

30.Oktober 2023

Bevor sie Raketen starten, starten sie Propagandakampagnen. Bevor sie Panzer auffahren, fahren sie Narrative auf. Jeder, der dazu beiträgt, Zustimmung für das Töten in Gaza zu erzeugen, ist genauso schuldig an der Ermordung dieser Tausenden von Kindern wie die Leute, die die Bomben abwerfen.

❖

Falls Sie es verpasst haben, es gibt eine überwältigende Menge an Beweisen dafür, dass viele der schrecklichen Taten, die der Hamas am 7. Oktober vorgeworfen werden (Menschen bei lebendigem Leib verbrennen, Babys verbrennen, Konzertbesucher niedermähen usw.), in Wirklichkeit das Ergebnis von wahllosem Beschuss durch israelische Streitkräfte waren. Hier ist ein Link zu einem Grayzone-Artikel und ein Link zu einer Videopräsentation von Propaganda & Co, die beide israelische Medienberichte als Beweis anführen.

Um das klarzustellen: Nichts davon bedeutet, dass Israel jeden getötet hat, der am 7. Oktober starb, oder dass die Hamas keine Nichtkombattanten getötet hat, es bedeutet nur, dass die Darstellung falsch ist.

❖

Erinnern Sie sich an den Mörder, der ein Klassenzimmer einer US-Grundschule als Geisel nahm, und die US-Luftwaffe warf eine MOAB auf die Schule ab und tötete alle Kinder, und alle waren damit einverstanden, weil sie den Kerl töten mussten und er die Kinder als menschliche Schutzschilde benutzte?

Nein?

Ich auch nicht.

❖

Israel-Apologeten scheinen nicht zu begreifen, dass wir jeden Teil ihrer müden Masche schon einmal gesehen haben.

„Antisemit“? Das haben wir schon bei Jeremy Corbyn gesehen.

„Terroristen-Unterstützer“? Haben wir schon bei Bushs Kriegen gesehen.

„Unprovozierter Angriff“? Hat man bei der Ukraine gesehen.

Wenn Sie die Leute täuschen wollen, brauchen Sie ein originelles Programm.

❖

Hin und wieder fällt mir ein, dass ein erheblicher Prozentsatz der Israel-Apologeten, die mich in den sozialen Medien anschreien, amerikanische Christen sind, die Israel unterstützen, weil sie wollen, dass Jesus zurückkommt und alle reuelosen Juden in die Hölle wirft.

❖

Westliche Beamte: Israel verteidigt sich selbst.

Israelische Beamte: Wir begehen Völkermord.

Westliche Beamte: Sie befolgen die Gesetze des Krieges.

Israelische Beamte: Wir werden noch viel mehr Völkermord begehen.

Westliche Beamte: Es ist eine angemessene Reaktion auf den 7. Oktober.

Israelische Beamte: Tötet ihre Babies.

https://twitter.com/muhammadshehad2/status/1718376269954371897

❖

Es gibt Leute, die behaupten, dass die USA nichts von ihrer Allianz mit Israel haben und dass sie nur in eine Richtung geht, was nicht stimmt. Die Interessen des US-Imperiums werden durch einen nuklear bewaffneten Geheimdienstvertreter in einer strategisch wichtigen, ressourcenreichen Region, der den nicht mit den USA verbündeten Nationen ständig Gewalt und Chaos zufügt, massiv gefördert. Vielleicht noch wichtiger ist, dass die Existenz Israels als ultimatives Argument gegen einen Abzug der US-Truppen aus dem Nahen Osten dient, was die USA aufgrund ihres Interesses an der Kontrolle der weltweiten Versorgung mit fossilen Brennstoffen nicht tun wollen.

Wie Joe Biden sagte: „Wenn es Israel nicht gäbe, müssten wir es erfinden“.

Man verweist oft auf Israels aggressive Lobbyarbeit in Washington, um zu argumentieren, dass die Allianz nicht für beide Seiten von Vorteil ist, aber Lobbyarbeit ist nur eines der Klebemittel, die ein inoffizielles, uneingestandenes Imperium zusammenhalten. Sie können sicher sein, dass, wenn Washington nicht wollte, dass Israel die US-Politik in seinem Sinne manipuliert, dies nicht geschehen würde; die US-Regierung verfügt über zahlreiche Gesetze, um dies zu unterbinden, wenn sie es will.

Israel hat keine Skrupel, die USA dazu zu drängen, ihm so viel wie möglich für so wenig wie möglich Gegenleistung zu geben, denn es weiß ganz genau, dass Israel letztlich nur ein bequemer Verbündeter ist und die USA es in dem Moment, in dem es im Interesse des Imperiums ist, vor den Bus werfen werden. Israel hat eine lange Geschichte, in der es sich mit feindlichen und unberechenbaren Mächten verbündet hat, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, wie die antisemitischen christlichen Zionisten und die Unterstützung des Aufstiegs der Hamas. Die beiden Machtstrukturen benutzen sich also gegenseitig für alles, was sie im Gegenzug bekommen können, und aufgrund der Art und Weise, wie Israel von Anfang an aufgebaut wurde, sind ihre Interessen weitaus häufiger gleichgerichtet als nicht.

❖

Denkt alle daran: Bevor ihr ein laufendes völkermörderisches Massaker kritisiert, das von eurem eigenen Land unterstützt wird, müsst ihr zuerst eine kleine ausländische militante Gruppe verurteilen, die nur sporadischen Internetzugang hat, eure Sprache nicht spricht und nie etwas hören wird, was ihr ihnen sagt.

❖

Sie sagen dir, dass Israel sich selbst verteidigt, obwohl du sehen kannst, dass es hauptsächlich Frauen und Kinder tötet.

Sie sagen dir, dass sie die Hamas ins Visier nehmen, obwohl du sehen kannst, wie sie ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichmachen.

Sie sagen dir, dass du ein Antisemit bist, obwohl du weißt, dass du es nicht bist.

Alles, was sie haben, ist Gaslighting.

_____________

