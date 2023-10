Israel-Palestine live: Over 30,000 in Gaza killed, wounded or missing Israel’s aerial bombardment in Gaza and raids in West Bank keep intensifying

Israel-Palästina live: Über 30.000 Tote, Verwundete und Vermisste im Gazastreifen

Israels Luftangriffe auf den Gazastreifen und Razzien im Westjordanland nehmen weiter zu

Wichtigste Punkte

Israel bombardiert die Umgebung des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza

Begrenzte Zusammenstöße entlang der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen gemeldet

Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 8.000

Live-Updates

Hamas veröffentlicht Video von angeblichen israelischen Gefangenen, die Netanjahu tadeln

vor 29 Minuten

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, haben ein Video veröffentlicht, in dem angeblich Gefangene zu sehen sind, die von ihren Mitgliedern in Gaza festgehalten werden.

Eine der drei in dem Video gefilmten Frauen wendet sich an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die namentlich nicht genannte Gefangene rügte den Ministerpräsidenten, weil er angeblich einen Waffenstillstand mit der Hamas ablehnt, der ihre Freilassung ermöglichen würde.

„Netanjahu hat politisch und militärisch versagt, und wir fordern, dass er alle Gefangenen sofort zurückbringt“, sagte sie. „Vorgestern gab es Gespräche über einen Waffenstillstand und die Freilassung aller, aber Netanjahu hat einen Rückzieher gemacht.

Das Video endete mit einem leidenschaftlichen Appell an Netanjahu, alle Gefangenen „jetzt, jetzt, jetzt“ zurückzubringen.

Middle East Eye konnte die Echtheit des Videos oder der darin enthaltenen Behauptungen nicht unabhängig überprüfen.

Wir wollen in Frieden leben, so wie jede Nation auf der Welt

vor 54 Minuten

Ein Palästinenser, der am Montag einen israelischen Luftangriff überlebt hat, ist arbeitslos und obdachlos, nachdem sein Haus und sein Geschäft zerstört wurden.

Ashraf Dababesh, 55, arbeitete in einem Telefongeschäft in der Nähe seiner Wohnung in einem Wohnhaus in Gaza, das von der israelischen Luftwaffe angegriffen wurde.

Der Vater von sechs Kindern sagte gegenüber Middle East Eye, dass er jetzt nirgendwo mehr hin kann.

Eine Situation, in der sich viele Palästinenser befinden – fast 50 Prozent der Wohnhäuser in Gaza wurden beschädigt, und mehr als 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen sind auf der Flucht.

„Wir sind Menschen, die den Frieden lieben und in Frieden leben wollen, so wie jede Nation auf der Welt“, sagte Dababesh.

„Alle Menschen auf der Welt können in Frieden leben. Warum sollten wir anders sein?“, fragte er.

Al-Dschasira-Reporter wird von der israelischen Armee bedroht

vor 1 Stunde

Eine Korrespondentin von Al Jazeera English hat am Montag einen „Drohanruf“ von der israelischen Armee erhalten, in dem sie aufgefordert wurde, ihr Haus zu verlassen, so der in Katar ansässige Sender.

Youmna ElSayed, die sich in Gaza aufhält, erhielt den Anruf, „als in der Nachbarschaft ihres Hauses Explosionen zu hören waren“, so Al Jazeera weiter.

Israel sagt, palästinensische Krankenschwester, die einen Patienten wiederbelebt, „inszeniert ein Theaterstück

vor 1 Stunde

Der Account des Staates Israel auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, beschrieb eine palästinensische Krankenschwester, die einen Patienten im Gazastreifen wiederbelebt, als Inszenierung eines Schauspiels“.

Die arabische Version des Kontos teilte ein Video aus einem Krankenhaus in Gaza, in dem eine Krankenschwester eine Person wiederbelebt, die scheinbar bewusstlos ist.

„Wunder oder Schauspiel?“, fragte der israelische Account in der Bildunterschrift.

„Spielereien der Hamas, um Gefühle zu wecken“, fügte er hinzu, bevor er behauptete, die Krankenschwester habe die Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht korrekt durchgeführt.

In dem Bericht hieß es, die Herzdruckmassage müsse auf der linken Seite erfolgen, was die Krankenschwester nicht tat.

Diese Behauptung ist nach Angaben des Amerikanischen Roten Kreuzes falsch, da die Herzdruckmassage mit „zwei Händen in der Mitte des Brustkorbs“ durchgeführt wird, was auch dem Verhalten des palästinensischen Sanitäters im Video entspricht.

Israelische Frau, von der man zunächst annahm, dass sie im Gazastreifen gefangen gehalten wurde, ist nach Angaben ihrer Familie tot

vor 2 Stunden

Eine israelisch-deutsche Frau, von der man zunächst annahm, sie sei von palästinensischen Gruppen entführt worden, wurde für tot erklärt, wie ihre Familie mitteilte.

Shani Louk, 22, befand sich am 7. Oktober auf einem Musikfestival im Süden Israels, als das Gebiet von der Hamas angegriffen wurde.

Louk wurde nach dem Angriff auf dem Rücksitz eines mit bewaffneten Palästinensern besetzten Pick-ups abgebildet.

Während unklar war, ob sie in dem Video am Leben ist, nahm Louks Familie zunächst an, dass sie verwundet und nach Gaza gebracht wurde.

Am Sonntag teilten israelische Beamte der Familie mit, dass ein Knochensplitter von Louks Schädel, ohne den sie nicht am Leben sein konnte, gefunden und mit der DNA der 22-Jährigen abgeglichen worden sei.

Die Leiche von Louk wurde jedoch noch nicht gefunden, und es wurde nicht bestätigt, ob sie sich in Israel oder im Gazastreifen befindet.

Zahl der palästinensischen Todesopfer in Gaza erreicht 8.306

vor 2 Stunden

Mindestens 8.306 Palästinenser, darunter 3.457 Kinder, sind seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit.

Weitere 21.048 Menschen seien verwundet worden, hieß es weiter.

Israel steht vor einer drohenden „Wirtschaftskrise“, warnen 300 Ökonomen

vor 2 Stunden

Einige der ranghöchsten Wirtschaftswissenschaftler Israels haben davor gewarnt, dass dem Land nach dem Krieg gegen den Gazastreifen eine Wirtschaftskrise droht.

„Sie verstehen nicht das Ausmaß der Wirtschaftskrise, die Israels Wirtschaft bevorsteht“, so die Unterzeichner in einem offenen Brief an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich.

Die derzeitigen Wirtschaftspläne des Landes seien nicht mehr tragfähig, warnte die Gruppe von 300 Wirtschaftswissenschaftlern.

„Die Fortsetzung des derzeitigen Verhaltens schadet der israelischen Wirtschaft, untergräbt das Vertrauen der Bürger in das öffentliche System und untergräbt die Fähigkeit des Staates Israel, sich von der Situation zu erholen, in die er geraten ist“, so die Ökonomen.

Sie empfahlen, nicht lebensnotwendige Ausgaben im Haushalt sofort zu kürzen und Mittel für die Beseitigung von Kriegsschäden, die Hilfe für die Opfer und die Binnenvertriebenen in Israel umzuleiten.

Der Internationale Währungsfonds hatte bereits Anfang des Jahres die wirtschaftlichen Aussichten des Landes wegen der tiefen politischen Polarisierung herabgestuft.

Israel stoppt Geldtransfer an die Palästinensische Autonomiebehörde

vor 3 Stunden

Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich hat Maßnahmen ergriffen, um die Überweisung von Geldern an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu stoppen.

In einem Schreiben an Premierminister Benjamin Netanjahu wies er das Finanzministerium an, die Überweisungen in diesem Monat zu stoppen.

Smotrich verwies auf die angebliche Unterstützung der Hamas durch die PA im Westjordanland.

Im Rahmen des Oslo-Abkommens überweist Israel Gelder, die es im Namen der Palästinenser einnimmt, an die Palästinensische Autonomiebehörde.

Israel hat in der Vergangenheit regelmäßig damit gedroht, Gelder zurückzuhalten, um Kontrolle über die PA auszuüben.

„Die Palästinensische Autonomiebehörde hat einmal mehr die Tatsache bewiesen, auf die wir seit Jahren hinweisen, dass sie eine Terrororganisation ist“, so Smotrich in seinem Schreiben.

„Abgesehen von der Verbindung dieser Gelder mit dem Gazastreifen und seinen Bewohnern, werden diese Gelder für Aktivitäten gegen den Staat Israel und seine Bürger verwendet“, fügte er hinzu. „Es ist unvorstellbar, dass wir in dieser Realität weiterhin diese Gelder überweisen, als ob nichts geschehen wäre“.

Palästinenser decken sich inmitten des israelischen Luft- und Artilleriebeschusses mit Lebensmitteln ein

vor 3 Stunden

MEE-Korrespondentin Maha Hussaini berichtet von israelischen Militärangriffen und heftigen Bombardierungen im Osten und im Zentrum des Gazastreifens.

Die Bewohner strömen zu den Märkten, um sich mit Lebensmitteln einzudecken.

Israel hat die verschiedenen Gebiete des Gazastreifens durch die Bombardierung von Straßen voneinander getrennt.

Dies bedeutet, dass die Bewohner des Gazastreifens, die im Süden des Streifens vertrieben wurden, ihre Häuser in Gaza-Stadt nicht mehr erreichen können.

Israelischer Panzer in Gaza von Palästinensern beschossen, Zusammenstöße dauern an: Al Jazeera

vor 4 Stunden

Palästinensische Kämpfer haben am Montag israelische Panzer im Gazastreifen angegriffen, was zu Zusammenstößen führte, berichtet Al Jazeera Arabic.

Mindestens ein Panzer wurde im zentral-östlichen Teil des Gazastreifens auf der Salah a-Din Straße gesichtet, etwa drei Kilometer vom Zaun entfernt, der Israel und den Gazastreifen trennt.

Die lokale Regierung in Gaza erklärte, die Panzer hätten zwei zivile Fahrzeuge mit Artilleriefeuer angegriffen.

Israelischer Polizeibeamter in Jerusalem erstochen

vor 4 Stunden

Wie die israelische Polizei mitteilte, wurde am Montag in Jerusalem ein Polizist niedergestochen, der sich laut Haaretz in „ernstem Zustand“ befindet.

Der mutmaßliche Angreifer sei erschossen worden, berichten israelische Medien.

Israelischer Panzer im Gazastreifen auf scheinbar ziviles Auto geschossen

vor 4 Stunden

Ein israelischer Panzer wurde am Montagmorgen im Gazastreifen gesichtet.

Lokale Journalisten dokumentierten den Moment, in dem der Panzer ein weißes Auto beschoss, das scheinbar wegfuhr. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Örtlichen Medien zufolge wurde der Panzer im zentral-östlichen Teil des Gazastreifens an der Salah a-Din-Straße gesichtet, etwa drei Kilometer vom Zaun entfernt, der Israel und den Gazastreifen trennt.

Das Gebiet, durch das der Panzer in den Gazastreifen eingedrungen sein soll, besteht überwiegend aus offenem Land.

Israelische Panzer und militärische Bulldozer sind in begrenztem Umfang in Gebiete in der Nähe des Zauns eingedrungen, vor allem in den östlichen und nördlichen Gebieten des Gazastreifens.

Am Sonntag wurden schwere Zusammenstöße zwischen der Armee und palästinensischen Kämpfern gemeldet.

Israel will dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs die Einreise verweigern: Berichte

vor 4 Stunden

Israel wird dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, die Einreise in das Land verweigern, wie die israelische Presse berichtet.

Khan äußerte am Sonntag am Grenzübergang Rafah den Wunsch, in den Gazastreifen und nach Israel einzureisen, um mögliche Verbrechen zu untersuchen.

Israel ist kein Mitglied des Gerichtshofs und lehnt daher die Zuständigkeit des IStGH in seinem Land ab.

Die Palästinensische Autonomiebehörde ist Mitglied des Gerichtshofs, doch auch Israel verweigert den Mitgliedern des IStGH die Einreise in die besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland und im Gazastreifen.

Die Behinderung von Hilfslieferungen für den belagerten Gazastreifen könnte ein Verbrechen darstellen, sagte Khan am Sonntag.

Vom Grenzübergang Rafah aus sagte er, Israel müsse „erkennbare Anstrengungen“ unternehmen, um die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten sicherzustellen.

Israel hat den Grenzübergang Rafah seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mindestens viermal bombardiert und damit die Hilfsmaßnahmen behindert.

Meinung: Hat Biden die Kontrolle über Netanjahu verloren?

vor 6 Stunden

Meinung von David Hearst – Israel, wütend über seinen eigenen „9/11-Moment“, schlägt an allen Fronten zu, aber das Kaninchenloch, in das Netanjahu Amerika immer wieder geführt hat, ist dieses Mal tiefer.

Lesen Sie mehr: Hat Biden die Kontrolle über Netanjahu verloren?

US-Präsident Joe Biden (L) und Premierminister Benjamin Netanjahu treffen sich am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel (Reuters)

US-Präsident Joe Biden (L) und Premierminister Benjamin Netanjahu treffen sich am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel (Reuters)

Zusammenfassung vom Morgen: Intensiver nächtlicher Beschuss des Gazastreifens und große Razzien im Westjordanland

vor 6 Stunden

Guten Morgen, liebe MEE-Leser.

Es ist nun der 24. Tag des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen.

Nach Angaben der Wohltätigkeitsorganisation Save The Children hat die Zahl der palästinensischen Minderjährigen, die seit dem 7. Oktober von Israel im Gazastreifen getötet wurden, nun die Zahl der jährlich in allen Konfliktgebieten der Welt getöteten Kinder seit 2019 übertroffen.

In den letzten Stunden hat Israel die Luftangriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt.

Dutzende von Palästinensern wurden bei den nächtlichen Luftangriffen getötet, die endgültige Zahl ist jedoch noch nicht bestätigt.

Im besetzten Westjordanland führte das israelische Militär mehrere Angriffe durch, darunter einen großen in Dschenin, einer Hochburg palästinensischer Kämpfer.

Rund 100 Militärfahrzeuge drangen nach Angaben lokaler Medien in die Stadt ein und lieferten sich Gefechte mit palästinensischen Kämpfern.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dabei vier Palästinenser getötet und fünf weitere verwundet.

Falls Sie erst heute Morgen in unsere Berichterstattung einsteigen, erfahren Sie hier, was Sie über Nacht verpasst haben:

Ein israelischer Soldat wurde im Norden Israels getötet, nachdem ein Panzer umgestürzt war.

Ein israelischer Luftangriff traf einen Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds in Gaza.

Dutzende Palästinenser wurden im Westjordanland verhaftet, als Israel in mehrere Städte eindrang.

Hunderte von Menschen stürmten am Sonntagabend einen Flughafen in der Hauptstadt von Dagestan, einer Region in Russland, um gegen die Ankunft eines Fluges aus Israel zu protestieren. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 60 Personen festgenommen.

Mindestens 33 Hilfstransporter mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern sind nach Angaben der UNO über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten in den Gazastreifen gelangt. Dies ist jedoch nur ein Bruchteil der Hunderte von Hilfslieferungen, die in der belagerten Enklave benötigt werden.

US-Präsident Joe Biden sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass die Palästinenser in Gaza nicht nach Ägypten vertrieben werden. Eine deutliche Aussage, wenn man bedenkt, dass sein Haushaltsantrag an den Kongress Mittel für die mögliche Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten vorsieht. Übersetzt mit Deep.com

Aktuelle Informationen finden Sie rund um die Uhr im Live-Blog von MEE und auf unseren Social-Media-Plattformen auf Facebook, X, Instagram und YouTube.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …