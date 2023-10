Arab leaders must walk the talk on Palestine Meek words of condemnation will not stop the Israeli genocide of Palestinians in Gaza.

Marokkaner schwenken die palästinensische Flagge während einer Versammlung in Rabat am 20. Oktober 2023 zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Palästinensergruppe Hamas. (Foto von FADEL SENNA / AFP)

Sanfte Worte der Verurteilung werden den israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza nicht stoppen.

Arabische Führer müssen in der Palästina-Frage Taten folgen lassen

Von Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

30. Oktober 2023

Die Reaktion der arabischen Regierungen auf Israels Krieg gegen den Gazastreifen war, wie ihre Reaktion auf die vier vorangegangenen Kriege gegen die belagerte palästinensische Enklave, gelinde gesagt, schwach und fadenscheinig. Doch im Gegensatz zu Israels früheren Angriffen wird dieser ausufernde Völkermord – wenn er nicht gestoppt wird – gefährliche Auswirkungen auf die gesamte arabische Welt haben.

Die arabischen Führer wurden überrascht und wurden erst aktiv, als die arabische Öffentlichkeit deutlich machte, dass sie die israelischen Gräueltaten gegen die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen nicht tolerieren würde. Obwohl Palästina das wichtigste arabische Thema ist und bleibt, haben sie sich nur zu Wort gemeldet, meist in Form von Geschwätz und Floskeln.

Bei ihrem Treffen der Arabischen Liga am 11. Oktober in Kairo verurteilten die arabischen Außenminister das Töten und die gezielten Angriffe auf Zivilisten „auf beiden Seiten“ und setzten die Besetzten und die Besatzer, eine palästinensische Widerstandsgruppe und die israelische Besatzungsarmee gleich. Sie sprachen vage von der Notwendigkeit des Friedens, während Israel sich anschickte, die Nakba (Katastrophe) von 1948 mit einer weiteren Runde gewaltsamer ethnischer Säuberungen zu wiederholen.

Der Bombenanschlag auf das Krankenhaus von al-Ahli am 17. Oktober, bei dem etwa 470 Palästinenser massakriert wurden, erzürnte die arabische und internationale Öffentlichkeit und zwang die arabischen Regime zu einer etwas entschlosseneren Reaktion.

Einige Tage später gelang es den arabischen Außenministern, die UN-Mitgliedstaaten zur Verabschiedung einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu bewegen, in der sowohl die Angriffe vom 7. Oktober als auch die israelischen Gräueltaten verurteilt und eine „sofortige, dauerhafte und nachhaltige humanitäre Waffenruhe, die zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führt“, gefordert wurde.

Die überwältigende Unterstützung für die Resolution, auch wenn sie abgeschwächt wurde und nicht bindend ist, hat die Isolation Israels innerhalb der internationalen Gemeinschaft deutlich gemacht. Doch die israelischen Behörden ignorierten die Resolution völlig, ganz nach dem Motto: „Die Welt sagt, was sie will, Israel tut, was es tun muss“.

Lässig starteten sie eine verheerende Landinvasion im Gazastreifen, unterbrachen 36 Stunden lang die Telekommunikation in diesem Gebiet und sorgten für noch mehr Tod und Zerstörung.

Israel ist der Ansicht, dass die arabischen Staaten zu gespalten, ohnmächtig und gleichgültig gegenüber dem palästinensischen Leid sind, um angemessen zu reagieren.

Damit liegt es leider nicht falsch.

Die offizielle arabische Unterstützung für die palästinensische Sache hat im Laufe der Jahre immer weiter nachgelassen. Es begann mit der Entscheidung des ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat, 1979 einen Friedensvertrag mit Israel zu unterzeichnen. Drei Jahre später versuchte niemand, die israelische Invasion im Libanon zu verhindern, die die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) aus dem Land vertrieb und den Weg für die Entstehung der Hisbollah im Libanon und der Hamas in Palästina ebnete.

In den folgenden vier Jahrzehnten zeigten die arabischen Regime immer weniger Interesse daran, sich hinter die palästinensische Sache zu stellen, da die arabische Welt von zahlreichen Kriegen heimgesucht wurde, darunter der Irak-Iran-Konflikt und die irakische Invasion in Kuwait, zwei US-geführte Golfkriege sowie mehrere Bürgerkriege nach den Revolutionen des Arabischen Frühlings 2011.

Heute sind die arabischen Führer zwar bereit, sich für Palästina auszusprechen, aber nur wenige sind bereit oder in der Lage, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Diejenigen, die über die Mittel zur Beeinflussung von Ereignissen verfügen, meinen nicht, was sie sagen, und den wenigen, die meinen, was sie sagen, fehlen die Mittel, es auch durchzusetzen.

Um die Wahrheit zu sagen, waren die arabischen Führer im Allgemeinen mit Israel als einem spaltenden kolonialen Unternehmen in ihrer Mitte uneins, aber sie waren auch gleichgültig gegenüber der Notlage der Palästinenser, genau wie gegenüber dem Leiden ihrer Bürger.

In der Tat haben einige Regime ihr Volk fast so schlecht behandelt wie Israel die Palästinenser behandelt hat. Viele haben sich nur deshalb für die Rechte der Palästinenser eingesetzt, weil sie dadurch in den Augen ihres Volkes einen Anschein von Legitimität erlangt haben.

Die arabische Ohnmacht hat anderen regionalen Akteuren, dem Iran und der Türkei, den Weg geebnet, ihre Muskeln spielen zu lassen und ihren Einfluss auf Kosten der Araber auszuweiten, wodurch eine weitere Ebene der regionalen Komplexität und Spaltung geschaffen wurde. Der wachsende Einfluss des Iran und seine rücksichtslose Politik in einer Reihe von arabischen Ländern haben einige verzweifelte Regime dazu gebracht, sich im Gegenzug für mehr amerikanische Unterstützung offen mit Israel zu verbünden.

Dies hat sich jedoch als kurzsichtig erwiesen, da weder Israel noch die Vereinigten Staaten ihre Sicherheit garantieren können oder wollen.

Heute machen diese Regime stillschweigend den Iran und die Hamas für die anhaltende Eskalation im Gazastreifen verantwortlich, die ihre neuen Partnerschaften mit Israel untergraben und sie in einen regionalen Krieg ziehen soll. In der Tat haben regierungsnahe Prediger, Journalisten und Experten in Ländern wie Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten die ihrer Meinung nach vom Iran inspirierten Versuche der Hamas verurteilt, die Region in einen Krieg zu stürzen und dem palästinensischen Volk unerträgliches Leid zuzufügen.

Aber solche Positionen haben die arabische öffentliche Meinung nicht beeinflusst. Wo immer es ihnen erlaubt wurde, sind Araber in Massen auf die Straße gegangen, um gegen Israels Gräueltaten zu protestieren und ein internationales Eingreifen zu fordern, um das massenhafte Töten palästinensischer Zivilisten zu beenden. Der Protest könnte in einen Massenaufruhr umschlagen, der die regionale Stabilität bedroht, wenn nichts unternommen wird

Da Israel den Gazastreifen weiterhin dezimiert und Massaker an palästinensischen Kindern, Frauen und Männern begeht, müssen seine arabischen Partner ihre Normalisierungs- und Kooperationsabkommen überdenken, bevor sie unter starkem öffentlichen Druck dazu gezwungen werden.

Dieser De-Normalisierungsprozess muss bei der Palästinensischen Autonomiebehörde selbst beginnen, deren Beharren auf der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Israel es ihr ermöglicht hat, ihre militärische Besetzung zu vertiefen und den Raub palästinensischen Landes zu beschleunigen.

Es ist höchste Zeit, dass das Regime von Präsident Mahmoud Abbas die Beziehungen zur israelischen Regierung abbricht und beginnt, die Zivilbevölkerung vor der israelischen Armee und den Siedlern zu schützen, die im Westjordanland ihr Unwesen treiben.

Die arabischen Führer müssen sich zusammentun, um den Völkermord in Gaza zu beenden, komme was wolle. Denn nur wenn sie sich zusammenschließen und mit einer Stimme für die Rechte der Araber und Palästinenser sprechen, können sie die israelische Aggression und die ausländische Einmischung in arabische Angelegenheiten verhindern. Übersetzt mit Deepl.com

Marwan Bishara ist ein Autor, der viel über Weltpolitik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.

