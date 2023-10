Foreign powers giving Israel ‚warrant for genocide‘ in Gaza, says prominent Israeli historian Avi Shlaim told an audience in London that the international community was guilty of ‚hypocrisy and ruthless double standards‘

Der israelische Historiker Avi Shlaim spricht während eines Interviews mit AFP in der saudischen Hauptstadt Riad, am 14. Dezember 2010 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Westliche Mächte geben ‚Rechtfertigung für Völkermord‘, sagt prominenter israelischer Historiker

Avi Shlaim sagte vor einem Publikum in London, die internationale Gemeinschaft mache sich der „Heuchelei und rücksichtslosen Doppelmoral“ schuldig

Israelisch-palästinensischer Krieg: Prominenter israelischer Historiker: Westliche Mächte geben ‚Rechtfertigung für Völkermord‘

Von Alex MacDonald in London

30. Oktober 2023

Ein prominenter israelischer Historiker hat davor gewarnt, dass westliche Mächte Israel im Gazastreifen eine „Erlaubnis zum Völkermord“ geben.

Avi Shlaim, ein prominenter israelisch-britischer Historiker und emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität Oxford, sagte vor einem Publikum in London, dass die Unterstützung der USA, Großbritanniens und der Europäischen Union für Israel – einschließlich der militärischen Unterstützung – sie zu Komplizen eines „Massenmordes“ im Gazastreifen gemacht haben.

„Die westliche Reaktion auf die Krise ist die übliche Heuchelei und rücksichtslose Doppelmoral, aber dieses Mal hat sie ein neues Niveau erreicht. Die westliche Liebe zu Israel war schon immer begleitet von der Auslöschung der palästinensischen Geschichte und Menschlichkeit“, sagte er am Montag auf einer Veranstaltung des Internationalen Zentrums für Gerechtigkeit für Palästinenser (ICJP).

„Die westlichen Staats- und Regierungschefs betonen immer wieder ihre tiefe Besorgnis um die Sicherheit Israels – aber an die Sicherheit der Palästinenser wird kein Gedanke verschwendet.“

Die Veranstaltung ‚The War on Gaza: What’s Next for Palestine?“ nahmen auch Daniel Levy, ein Verhandlungsführer der israelischen Seite während der Osloer Abkommen, Wadah Khanfar, Resident des Al Sharq Forums und ehemaliger Generaldirektor von Al Jazeera, und Yasmine Ahmed, britische Direktorin von Human Rights Watch, teil.

Shlaim wurde 1945 in Bagdad als Sohn gut vernetzter Eltern geboren, die der Jahrtausende alten jüdischen Minderheit im Irak angehörten. Doch im Alter von fünf Jahren war Shlaim gezwungen, mit seiner Familie zu fliehen, nachdem in der irakischen Hauptstadt Bombenanschläge auf Juden verübt worden waren.

Als einer der „Neuen Historiker“ in Israel gehörte er zu einer Gruppe, die die Geschichte des Landes neu bewertete und oft die Unterdrückung der Palästinenser beleuchtete.

In seiner Rede am Montag sagte Shlaim, dass der Widerstand der Palästinenser „dekontextualisiert und dehistorisiert“ worden sei und dass die Medien und die politische Berichterstattung über die anhaltende Gewalt in Gaza die Situation vor der Hamas-Operation im Süden Israels am 7. Oktober weitgehend ignorierten.

„Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat nicht am 7. Oktober begonnen. Im Juni 1967 besetzte Israel nicht nur den Gazastreifen, sondern auch das Westjordanland und Jerusalem. Dies ist die langwierigste und brutalste militärische Besatzung der Neuzeit“, sagte er.

„Die israelischen Generäle haben eine Redewendung – den Rasen mähen. Es ist eine abschreckende Metapher, die besagt, dass sie keine Lösung für das Problem haben, aber alle paar Jahre rücken die IDF mit den modernsten Waffen an, zerstören den Ort, schwächen die militärischen Fähigkeiten der Hamas… es ist eine mechanische Aktion, die man regelmäßig alle paar Jahre durchführt.

„Es gibt also kein Ende des Blutvergießens und der nächste Krieg steht immer vor der Tür.“

Mindestens 8.000 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober durch israelische Bombardierungen getötet, die als Vergeltung für einen Angriff der Hamas an diesem Tag erfolgten, bei dem etwa 1.400 Israelis starben und mehr als 220 gefangen genommen wurden. Ungefähr 70 Prozent der getöteten Palästinenser sind Frauen und Kinder.

Der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen (Unrwa) erklärte auf einer Sitzung des Sicherheitsrats am Montag, dass die Palästinenser im belagerten Gazastreifen von Zwangsvertreibung und kollektiver Bestrafung betroffen sind.

In der gleichen Sitzung am Montag erklärte die Exekutivdirektorin von Unicef, Catherine Russell, dass im Gazastreifen jeden Tag über 420 Kinder getötet oder verletzt werden.

Wegen des Mangels an sauberem Wasser und sicheren sanitären Einrichtungen stehe der Gazastreifen „kurz vor einer Katastrophe“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Menschen von Dehydrierung und durch Wasser übertragenen Krankheiten bedroht seien.

Sie fügte hinzu, dass es im Gazastreifen nur eine Entsalzungsanlage gebe, die nur zu fünf Prozent ausgelastet sei. Alle sechs Kläranlagen des Gazastreifens seien derzeit nicht in Betrieb, sagte sie.

Die Krankenhäuser im Gazastreifen sind völlig überlastet und gefährlich überfüllt. Fast 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen sind inzwischen Binnenvertriebene, und Tausende sind in Krankenhäusern untergekommen.

Seit Israel am 9. Oktober die Versorgung der belagerten Enklave mit Strom, Treibstoff und Wasser eingestellt hat, sind die Krankenhäuser überfordert: Es fehlt an lebensrettenden Mitteln, die Zahl der Schwerverletzten ist hoch und Tausende von Menschen suchen Schutz.

Die Krankenhäuser, die noch in Betrieb sind, werden mit Generatoren betrieben, die nach Angaben der Gesundheitsbehörden nicht mehr lange halten werden.

US-Präsident Joe Biden hat sich jedoch wiederholt gegen Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen und gleichzeitig gefordert, dass Hilfslieferungen in die belagerte Enklave zugelassen werden.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Dienstag vor Journalisten, dass ein Waffenstillstand im Moment nur der Hamas zugute käme.

Auf der Veranstaltung am Montag sagte Khanfar, der in Dschenin im besetzten Westjordanland geboren wurde, er habe seit 30 Jahren nicht mehr in seine Heimat zurückkehren können, hoffe aber, dass sich nach dem Ende der derzeitigen Gewalt neue Möglichkeiten für eine langfristige Lösung ergeben könnten.

„Wir brauchen eine neue Vorstellungskraft, in der die Menschen in Frieden leben können und in der die Menschen gleichberechtigt sind und das Recht auf Würde und das Recht haben, als Menschen in diesem Land respektiert zu werden“, sagte er.

„Aus diesem schwarzen Moment heraus könnten wir wirklich anfangen, über etwas Neues nachzudenken.“ Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …