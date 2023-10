Israel is inflicting a holocaust on Gaza A total blackout sparked fears of massacres without the world’s knowledge.

Eines der zahlreichen Gebäude, die Israel in Khan Younis angegriffen hat. Mohammed Talatene DPA via ZUMA Press

Israel fügt dem Gazastreifen einen Holocaust zu

Von Ruwaida Amer

Die elektronische Intifada

30. Oktober 2023

Tausende von Geschichten werden in Gaza erzählt.

Jeder Märtyrer hat eine Geschichte.

Jedes zerstörte Haus hat eine Geschichte.

Jeder, der vertrieben wurde, hat eine Geschichte.

Die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Strom ist unterbrochen. Wie können die Menschen in Gaza ohne diese Grundbedürfnisse leben?

Es herrscht eine massive Belagerung. Die gesamte Situation ist ungerecht.

Da Israel die Wasserversorgung eingestellt hat, sind alle von einer Gruppe von Brunnen abhängig, aus denen einmal in der Woche Wasser gepumpt wird.

Es gibt keine Geräte, die das Wasser zu den Tanks auf den Dächern der Häuser befördern. Daher müssen die Menschen die Wassertanks mit Eimern füllen, die mit Seilen hochgezogen werden.

Diese Aufgabe dauert etwa zwei Stunden. Unter „normalen“ Umständen würde es weniger als 30 Minuten dauern.

Ohne Strom können die Menschen keine Telefone und andere elektronische Geräte aufladen. Es ist äußerst schwierig, mit den Menschen innerhalb und außerhalb des Gazastreifens in Kontakt zu bleiben.

Israel gibt keine Warnungen heraus, bevor es die Häuser der Menschen bombardiert. Oft werden Raketen abgeworfen, während die Menschen schlafen.

Ein großer Teil der Märtyrer in Gaza sind Kinder.

Waisenkinder

Ganze Familien wurden aus dem Melderegister gestrichen. In anderen Familien gibt es nur noch ein Kind.

Diese Kinder werden als Waisenkinder aufwachsen müssen.

Odeh Abu Akar, 7, ist ein solches Kind. Er stammt aus al-Fukhari, einem Gebiet in der Nähe der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Eines Morgens wachte al-Fukhari um 6:30 Uhr durch den Lärm israelischer Bomben auf.

Die Bomben trafen ein Wohnhaus. Sieben Mitglieder einer Familie und zwei weitere Personen wurden getötet.

Odeh verlor bei diesem Anschlag seine Familie. Er überlebte mit leichten Verletzungen und beginnt, sich körperlich zu erholen.

Aber wie kann er sich von dem Trauma erholen? Er versteht nicht, dass seine Mutter und sein Vater getötet wurden, und fragt immer wieder, wo sie sind.

Die Verwandten versuchen, ihn zu unterstützen und zu trösten. Aber ohne seine Mutter an seiner Seite will er weder schlafen noch essen.

Am 13. Oktober wies Israel mehr als 1 Million Menschen im nördlichen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, an, in den Süden zu fliehen. Diejenigen, die in die Häuser von Verwandten und Freunden oder in Krankenhäuser und Schulen flohen, wussten nicht, unter welchen Bedingungen sie leben würden.

Ahmad Nimer, 30, floh aus Gaza-Stadt. Er verließ ein Haus, in das er erst vor wenigen Monaten eingezogen war.

Er kam in das European Gaza Hospital in Khan Younis. Er konnte nirgendwo anders eine Unterkunft finden.

„Ich habe hier keine Freunde“, sagte er. „Meine ganze Familie lebt in Gaza-Stadt. Hier ist es sehr schwierig für mich, Essen und Wasser zu bekommen. Ich schlafe im Garten des Krankenhauses. Es ist sehr schwierig, mit meiner Familie in Kontakt zu bleiben. Ich versuche, ihnen zu sagen, dass es mir gut geht und dass ich nach ihnen sehen möchte.

Isolation

Reem Salem, 40, stammt aus Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens.

Nach dem Beginn des israelischen Krieges verließ sie ihr Haus und ging in eine Schule in Gaza-Stadt. Sie verließ die Schule, als ein nahe gelegenes Gebiet bombardiert wurde und Flugblätter abgeworfen wurden, die die Menschen aufforderten, zu evakuieren.

Reem wohnt jetzt mit ihren fünf Kindern in einer vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) betriebenen Schule in al-Fukhari.

„Ich bin mit meinen Kindern in eines der Klassenzimmer gegangen“, sagte sie. „Und einige Anwohner halfen uns, indem sie uns Decken und Matratzen gaben, damit wir nicht auf dem Boden schlafen müssen.“

Am Freitag, dem 27. Oktober, wurde eine totale Kommunikationssperre über Gaza verhängt.

Die Isolation war hässlich. Die Menschen in Gaza dachten, es gäbe einen bewussten Plan, Palästinenser zu töten, ohne dass die Welt es sieht.

Die nächsten zwei Tage vergingen mit großen Schwierigkeiten. Um uns herum waren Explosionsgeräusche zu hören.

Wir wussten nicht, wo die Raketen einschlugen.

Wir hörten Radio, um herauszufinden, ob die Welt wusste, dass es in Gaza kein Internet gab. Wusste jemand etwas über uns?

Die Nachrichtensender sendeten tatsächlich noch live und erzählten der Welt von uns.

Nur eine Stunde bevor das Internet komplett abgeschaltet wurde, gab es Nachrichten über einen Waffenstillstand, der ausgehandelt wurde.

Doch als das Internet abgeschaltet wurde, hörten wir um uns herum heftige Bombenangriffe. Wir konnten nicht erkennen, was vor sich ging.

War die Nachricht über den Waffenstillstand ein Scherz?

Als wir die Nachrichten im Radio verfolgten, hörten wir, dass die intensive Bombardierung eine Vorbereitung für eine israelische Bodeninvasion war.

Wir beten Tag und Nacht zu Gott, dass er uns vor dem Holocaust bewahrt, den Israel in Gaza anrichtet. Übersetzt mit Deepl.com

Ruwaida Amer ist Journalistin und lebt in Gaza.



