Israelisch-palästinensischer Krieg: Deutschlands Marsch in den Illiberalismus im Namen der Verteidigung Israels

Von Farid Hafez

6. November 2023

Der Staat geht hart gegen Unterstützungsbekundungen für die palästinensische Sache vor, während er Israel einen Freifahrtschein für weitere Massaker in Gaza gibt

Deutschlands Haltung zum Gaza-Krieg ist klar: „In solch schwierigen Zeiten gibt es nur einen Ort, an dem wir sein können: an der Seite Israels“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich bei einem Besuch im Land.

Doch anstatt diese Unterstützung in den Kontext des aktuellen Konflikts zu stellen, verwies Scholz auf das historische Erbe des deutschen Nazi-Regimes, das sechs Millionen Juden ermordete. In einer besonderen Ansprache an die Nation erklärte er: „Unsere eigene Geschichte, unsere Verantwortung aus dem Holocaust, macht es zu unserer ständigen Pflicht, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzutreten. Diese Verantwortung leitet uns.“

Er ging noch weiter und bezeichnete die deutschen Demonstrationen gegen den Angriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen als eine Feier von Terrorakten, die „dem Hass auf Israel und unsere jüdischen Mitbürger freien Lauf lassen“, womit er Antisemitismus mit einer Kritik an der israelischen Regierung verknüpfte.

Aber verdeckt die Erinnerung an die Vergangenheit die Fähigkeit, die Gegenwart zu sehen? Während der deutsche Vizekanzler schwört, dass „Juden frei und sicher leben können müssen“, wird der jüngste Anstieg des antimuslimischen Rassismus ignoriert.

Nur wenige Tage nach Ausbruch des Krieges, als weltweit Hunderttausende von Menschen auf die Straßen strömten, verbot Deutschland Demonstrationen, die auf das Leiden der Palästinenser aufmerksam machten. Während die Tötung unschuldiger Israelis verständlicherweise betrauert wurde, wurde die Tötung unschuldiger Palästinenser einfach ignoriert.

Am 7. Oktober, dem Tag des Anschlags der palästinensischen Kämpfer, drückte Scholz auf der Social-Media-Seite X seine „Solidarität mit Israel“ aus, zusammen mit einem Bild des Brandenburger Tors, das in den Farben der israelischen Flagge erstrahlte.

Aber bis heute, Wochen nachdem Israel eine Kampagne massiver Bombardierungen gegen Zehntausende ziviler Palästinenser gestartet hat, sind keine ähnlichen Erklärungen des Mitgefühls für die getöteten Palästinenser abgegeben worden.

Diese einseitige Haltung, die bei westlichen Regierungen weit verbreitet ist, wurde in den Worten des jordanischen Königs Abdullah gut wiedergegeben, der sagte „Die Botschaft, die die arabische Welt vernimmt, lautet, dass das Leben von Palästinensern weniger zählt als das von Israelis.“ Angesichts des Völkermordes in Gaza wird dies jeden Tag wahrer.

Menschenrechte mit Füßen getreten

Nur unerlaubte Protestaktionen in Deutschland, wie die Projektion der Worte „Stoppt den Völkermord in Gaza sofort“ auf den Bundestag in Berlin, können dieser Einseitigkeit entgegenwirken. Die deutsche Sektion von Amnesty International stellte kürzlich fest: „Die pauschalen Verbote für Proteste in Gaza sind nicht ausreichend: „Die pauschalen Verbote pro-palästinensischer Demonstrationen sind aus menschenrechtlicher Sicht fragwürdig. Die Versammlungsfreiheit gilt für alle, die jetzt demonstrieren wollen.“

Ein solches Eintreten für die Menschenrechte kommt offenbar in den Korridoren der Macht nicht gut an, wo Politiker und Mainstream-Medien weiterhin darauf bedacht sind, pro-palästinensischen Aktivismus mit der Unterstützung des Terrorismus gleichzusetzen.

Ein pro-palästinensischer Demonstrant in Nordrhein-Westfalen, der von einem pro-israelischen Demonstranten angegriffen wurde, wurde anschließend von der Polizei befragt, warum er eine Palästina-Flagge in der Hand hielt. Sie fragten auch in einem offiziellen Fragebogen: „Was ist Ihre politische Einstellung? Haben Sie ein Problem mit Menschen israelischer Herkunft?“

Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Diskurs, in dem Slogans wie „Free Palestine“ als „kein harmloser Sprechgesang, sondern der Schlachtruf einer international agierenden Terrorbande“ gelten, so die CDU.

Die Kriminalisierung von pro-palästinensischem Aktivismus geht bis hin zum Verbot von Samidoun, einer Gruppe, die sich für palästinensische Gefangene einsetzt und Berichten zufolge Verbindungen zur Volksfront für die Befreiung Palästinas hat, die in einigen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wird.

Ist Deutschland auf dem Weg zu einer illiberalen Demokratie im Namen der Verteidigung der Demokratie?

Das McCarthysche Klima der Zensur, Unterdrückung und Einschüchterung hat Menschen in vielen verschiedenen Bereichen der deutschen Gesellschaft betroffen. Ein Staatsbeamter musste wegen eines israelkritischen Beitrags in den sozialen Medien sein Amt vorzeitig aufgeben, während ein Mitarbeiter des Jüdischen Museums Berlin entlassen wurde, weil er über die Apartheid im besetzten Westjordanland gesprochen hatte.

Deutschlands „Anti-Terror“-Kampagne scheint durch eine wachsende Hysterie unterstützt zu werden, wie Scholz kürzlich dem Spiegel sagte: „Wir müssen endlich in großem Stil Menschen abschieben“, sagte Scholz kürzlich dem Spiegel über Flüchtlinge im Land. Andere haben sich ähnlich geäußert, darunter der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, der sagte: „Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land.“

Die Antwort auf die aktuellen Debatten, so scheint es, ist eine härtere Asylpolitik. „Wir müssen ihnen die Räume wegnehmen, ihre Moscheen, ihre Cafés und Clubs schließen und das Geld einziehen, das sonst für den Terror in der Welt verwendet wird“, sagte Karin Prien, die stellvertretende CDU-Vorsitzende.

In Berlin können Schulen nun die Keffiyeh und die palästinensische Flagge verbieten und so versuchen, die Gesellschaft zu kontrollieren, während die israelische Flagge in repräsentativen Einrichtungen weiterhin allgegenwärtig ist.

Deutschland scheint durch Angst zu regieren. Dies sind bedrohliche Entwicklungen – nicht nur wegen der Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sondern auch wegen der Ausweitung der sozialen Kontrolle und Überwachung. Ist Deutschland auf dem Weg zu einer illiberalen Demokratie im Namen der Verteidigung der Demokratie?

Farid Hafez ist Distinguished Visiting Professor of International Studies am Williams College und Non-Resident Senior Researcher bei der The Bridge Initiative der Georgetown University.

