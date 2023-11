https://www.middleeastmonitor.com/20231106-sorry-obama-theres-no-complexity-when-one-side-is-committing-genocide/

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hält eine Rede bei einer Veranstaltung des Demokratieforums der Obama-Stiftung im Javits Center am 17. November 2022 in New York City, Vereinigte Staaten [Kyle Mazza – Anadolu Agency].

Sorry, Obama, es gibt keine „Komplexität“, wenn eine Seite Völkermord begeht

von Nasim Ahmed

6. November 2023

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat auf einer „Pod Save America“-Veranstaltung eine aufrüttelnde Antwort auf das israelische Massaker an den Palästinensern in Gaza gegeben, als er zur aktuellen Situation im Nahen Osten befragt wurde. Ein am Wochenende veröffentlichter Auszug aus dem Interview, der sich im Internet verbreitet hat, wurde von vielen Seiten für seine „Ausgewogenheit und Fairness“ gelobt.

Obama beklagte, dass „niemandes Hände sauber sind“ und dass er sich wünschte, er hätte während seiner Präsidentschaft mehr getan, um die Dinge für den Frieden voranzubringen. „So sehr ich mich auch bemüht habe“, sagte Obama mit der Geste, dass er „Narben“ habe, um dies zu beweisen, „hätte ich etwas anderes tun können?“ Obama ging in seinen Ausführungen nicht darauf ein, ob er als Präsident mehr für den israelisch-palästinensischen Konflikt hätte tun können. Obwohl er acht Jahre lang das mächtigste Amt der Welt innehatte, gelang es ihm nicht, Fortschritte zu erzielen, und er musste eine berüchtigt angespannte Beziehung zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ertragen.

Zusätzlich zur israelischen Unnachgiebigkeit wurde er im Inland von der pro-israelischen Lobby verleumdet, wie er in seinem 2020 erschienenen Buch A Promised Land (Ein gelobtes Land) darlegt.

Im Rückblick auf die Herausforderungen sagte er, er habe festgestellt, dass der Umgang mit Israel anders sei als der mit jedem anderen Land.

„Normale politische Differenzen mit einem israelischen Premierminister – selbst mit einem, der einer zerbrechlichen Koalitionsregierung vorsteht – verursachen innenpolitische Kosten, die es nicht gibt, wenn ich mit dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada oder einem unserer anderen engsten Verbündeten zu tun habe“, sagte Obama und verwies auf die Gegenreaktion auf seine Forderung, Israel solle seinen Bau illegaler Siedlungen einfrieren.

Die pro-israelische Lobby war ihm ein ständiger Dorn im Auge. „Mitglieder beider Parteien machten sich Sorgen, das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) zu übergehen“, sagte er und beschrieb es als „eine mächtige, überparteiliche Lobbyorganisation, die sich der Sicherstellung einer unerschütterlichen Unterstützung Israels durch die USA verschrieben hat.“ In Anbetracht der Herausforderungen, die eine Konfrontation mit der Israel-Lobby mit sich bringt, erklärte Obama, dass „der Einfluss des AIPAC auf praktisch jeden Kongressbezirk des Landes ausgeübt werden kann und dass so gut wie jeder Politiker in Washington – mich eingeschlossen – AIPAC-Mitglieder zu seinen wichtigsten Unterstützern und Spendern zählt.“

Der ehemalige Präsident erkannte bald, dass „diejenigen, die die israelische Politik zu laut kritisierten, Gefahr liefen, als ‚antiisraelisch‘ – und möglicherweise antisemitisch – abgestempelt zu werden und bei der nächsten Wahl mit einem gut finanzierten Gegner konfrontiert zu werden.“

Das Ausmaß dieser Herausforderung wurde noch deutlicher, als er feststellte, dass Mitglieder seiner eigenen Partei wütend auf ihn waren. Obama erinnerte sich an ein Gespräch mit dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater Ben Rhodes, das auf die Beschwerde eines aufgeregten demokratischen Kongressmitglieds folgte. „Ich dachte, er sei gegen Siedlungen“, sagte Obama zu Rhodes, der eine Stunde am Telefon verbracht hatte, um den Abgeordneten zu beruhigen. „Das tut er“, antwortete Rhodes. „Er ist auch dagegen, dass wir irgendetwas tun, um die Siedlungen tatsächlich zu stoppen“.

Obamas Bemerkungen über die Narben, die er erlitten hatte, weil er Israel herausforderte, waren jedoch nicht der Hauptgrund, warum sein Interview mit Pod Save America gelobt wurde. Da es keine moralische oder rechtliche Rechtfertigung für Israels Unterdrückung der Palästinenser gibt, fällt es Obama und anderen Liberalen leichter, sich auf „Komplexität“ zu berufen, als ihre eigene Mitschuld einzugestehen. Da die Realität der israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser unhaltbar ist, verlässt sich Obama auf die Behauptung von Nuancen, um eine klare moralische Haltung zu vermeiden.

Ein gutes Beispiel dafür, was ich meine, ist ein Artikel des zionistischen Kolumnisten des Guardian, Jonathan Freedland. „Die Tragödie des israelisch-palästinensischen Konflikts besteht darin, dass hinter all dem Schrecken das Aufeinandertreffen zweier gerechter Ursachen steckt“, so Freedland, als die Zahl der getöteten Palästinenser 9000 erreichte, von denen die Hälfte Kinder waren. „Der israelisch-palästinensische Konflikt [ist] etwas unendlich viel Tragischeres: ein Zusammenstoß von Recht gegen Recht“, fügte Freedland hinzu und zitierte den verstorbenen israelischen Schriftsteller und „Friedensaktivisten“ Amos Oz. „Zwei Völker mit tiefen Wunden, die vor Kummer heulen, sind dazu bestimmt, dasselbe kleine Stück Land zu teilen.

Auch Obama ging mit demselben Narrativ hausieren und appellierte an sein Publikum, die Komplexität der Situation zu verstehen. „Wenn es eine Chance für uns gibt, etwas Konstruktives zu tun, müsste man die Komplexität anerkennen. Der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober sei „entsetzlich“ gewesen und durch nichts zu rechtfertigen. Und dass die Besatzung und das, was den Palästinensern widerfährt, „unerträglich“ sei, sei ebenfalls wahr. Obama erwähnte, dass es eine Geschichte des „Wahnsinns des Antisemitismus“ gibt und dass jetzt Menschen sterben, die nichts mit den Taten der Hamas zu tun haben.

Diese Komplexität mache es unmöglich, den israelisch-palästinensischen Konflikt auf einer oberflächlichen Ebene zu diskutieren, so Obama. „Man kann nicht die Wahrheit sagen“, sagte er. „Man kann nur so tun, als ob man die Wahrheit sagt. Man kann eine Seite der Wahrheit sagen.“ Der ehemalige Präsident erklärte dann, dass man, wenn man das Problem lösen wolle, die „ganze Wahrheit“ verstehen müsse.

Obamas Warnung vor der „Komplexität“ wurde zwar gelobt, steht aber in krassem Gegensatz zu den jüngsten Äußerungen des amerikanischen Autors Ta-Nehisi Coates. Coates, eine der einflussreichsten schwarzen Stimmen Amerikas, hat Obama in Interviews, die während seiner Präsidentschaft geführt wurden, in der Regel gelobt. Jetzt spricht er jedoch unverblümt über die palästinensische Situation in einer Weise, die Obama weiterhin vermeidet.

Coates besuchte kürzlich zehn Tage lang Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete. In einem Interview über seine Reise drückte er seinen Schock darüber aus, dass er Zeuge eines Systems der Rassentrennung und Rassenungerechtigkeit wurde, das an Amerikas eigene dunkle Geschichte der Jim Crow-Gesetze und der Apartheid erinnert. „Die Realität der Besatzung wurde deutlich. Als jemand, der mit dem Kampf gegen Jim Crow, gegen die Vorherrschaft der Weißen und gegen die Apartheid aufgewachsen war, empfand ich eine enorme Scham“, sagte Coates zu seiner früheren Gleichgültigkeit gegenüber der israelischen Besatzung.

Wie so viele Amerikaner, die von der Komplexität der Situation im Nahen Osten verwirrt sind, erzählte Coates, wie er in die von Israel besetzten Gebiete kam, weil er Nuancen und Komplexität des Konflikts erwartete. Nachdem er jedoch das Westjordanland und Ostjerusalem bereist hatte, sagte er, dass ihm die Parallelen zur Unterdrückung und Unterwerfung, die er aus seiner afroamerikanischen Erfahrung kannte, klar waren. Von getrennten Straßen und Kontrollpunkten für Palästinenser bis hin zu schwer bewachten israelischen Siedlungen, die palästinensische Viertel durchschneiden, sah Coates aus erster Hand die täglichen Demütigungen und Erniedrigungen des Lebens unter der Besatzung.

„Wie konnte ich das nicht wissen?“ fragte Coates und schämte sich für seine eigene Unwissenheit. „Wie konnte ich nicht wissen, dass die einzige Demokratie im Nahen Osten, auf die sie sich stützt, segregiert ist?“ Was ihn am meisten schockiert habe, so Coates, sei, „wie unkompliziert“ es sei, was die Behandlung der Palästinenser durch Israel betreffe. Daran ist nichts „kompliziert“. „Es wird so getan, als bräuchte man einen Abschluss in Nahoststudien oder einen Doktortitel, um wirklich zu verstehen, was hier passiert. Aber ich habe es gleich am ersten Tag verstanden. Mit US-Steuergeldern wird die Apartheid, die Rassentrennung, ein Jim-Crow-Regime, subventioniert“.

Als amerikanischer Steuerzahler drückte er seine Ungläubigkeit darüber aus, dass die US-Hilfe das subventioniert, was er unmissverständlich als Apartheid, als segregiertes System der Kontrolle über das Leben der Palästinenser bezeichnet. Die Behauptung, Israel sei die „einzige Demokratie“ im Nahen Osten, entspricht seiner Meinung nach der problematischen Geschichte Amerikas, das sich selbst zur freiesten Nation der Welt erklärt hat, während es farbige Menschen unterdrückt.

Im Geiste des Kampfes von Martin Luther King Jr. für Rassengerechtigkeit, der sein Lebenswerk beseelt, sagt Coates, dass er zu der unterdrückenden Realität der Palästinenser vor Ort nicht schweigen kann. Er sieht sich gezwungen, seine Stimme gegen die Ungerechtigkeit zu erheben, ungeachtet derjenigen, die darauf bestehen, dass die Situation zu „komplex“ ist, um einen moralischen Standpunkt einzunehmen.

Obamas ständige Beschwörung der Komplexität angesichts des Völkermords zeigt die Grenzen seiner moralischen Führungsrolle. Es gibt keine Komplexität, wenn die eine Seite einen Völkermord begeht und gleichzeitig ein brutales Apartheidsystem auferlegt.Übersetzt mit Deepl.com



