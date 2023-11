What We’re Not Hearing About Oct 7 Any journalist who wishes to avoid colluding in the genocide unfolding in Gaza ought to be wary of repeating the Israeli claims about what happened during the initial Hamas assault, writes Jonathan Cook. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net The BBC’s Lucy Williamson was taken once again this



Der Haupteingang des Broadcasting House der BBC in London im Jahr 2019. (Igbofur, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Jeder Journalist, der sich nicht an dem Völkermord in Gaza beteiligen will, sollte sich davor hüten, die israelischen Behauptungen über die Ereignisse während des ersten Hamas-Angriffs zu wiederholen, schreibt Jonathan Cook.

Der Haupteingang des Broadcasting House der BBC in London im Jahr 2019. (Igbofur, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Was wir nicht über den 7. Oktober erfahren haben

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.Net

6. November 2023

Lucy Williamson von der BBC wurde diese Woche wieder einmal zu den schrecklichen Zerstörungen in einer Kibbuz-Gemeinde außerhalb des Gazastreifens geführt, die am 7. Oktober angegriffen wurde.

Wie wir schon so oft gesehen haben, waren die israelischen Häuser sowohl innen als auch außen von automatischem Feuer durchlöchert. Teile der Betonmauern wiesen Löcher auf oder waren ganz eingestürzt. Und Teile der Gebäude, die noch standen, waren stark verkohlt. Es sah aus wie eine kleine Momentaufnahme des aktuellen Grauens in Gaza.

Es gibt einen möglichen Grund für diese Ähnlichkeiten – einen, über den die BBC eifrig nicht berichtet, obwohl sich die Beweise aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich der israelischen Medien, häufen. Stattdessen hält die BBC unbeirrt an einem Narrativ fest, das ihr und den übrigen westlichen Medien vom israelischen Militär aufgetischt wurde: dass allein die Hamas diese Zerstörung verursacht hat.

Dieses Narrativ einfach ohne jeden Vorbehalt zu wiederholen, hat mittlerweile das Niveau eines journalistischen Fehlverhaltens erreicht. Und doch ist es genau das, was die BBC Nacht für Nacht tut.

Schon ein flüchtiger Blick auf die Trümmer in den verschiedenen Kibbuz-Gemeinden, die an diesem Tag angegriffen wurden, sollte jedem guten Reporter Fragen in den Sinn kommen lassen. Waren die militanten Palästinenser tatsächlich in der Lage, mit den leichten Waffen, die sie bei sich trugen, physischen Schaden in diesem Ausmaß anzurichten?

Und wenn nicht, wer außer Israel war in der Lage, eine solche Verwüstung anzurichten?

Eine weitere Frage, die sich gute Journalisten stellen sollten, ist die folgende: Was war der Zweck solcher Schäden? Was hofften die militanten Palästinenser damit zu erreichen?

Die implizite Antwort, die die Medien geben, ist auch die Antwort, die das israelische Militär die westliche Öffentlichkeit hören lassen will: dass die Hamas eine Orgie grundloser Tötungen und Grausamkeiten veranstaltete, weil … nun, sagen wir den leisen Teil laut: weil Palästinenser von Natur aus grausam sind.

Mit diesem impliziten Narrativ haben westliche Politiker einen Freibrief erhalten, Israel zuzujubeln, wenn es alle paar Minuten ein palästinensisches Kind in Gaza ermordet. Schließlich verstehen Wilde nur die Sprache der Wilden.

Der britische Premierminister Rishi Sunak und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am 19. Oktober in Jerusalem. (Simon Walker / Downing Street Nr. 10, CC BY 2.0)

Brutaler Tango

Schon aus diesem Grund sollte sich jeder Journalist, der sich nicht an dem Völkermord in Gaza beteiligen will, zunehmend davor hüten, die Behauptungen des israelischen Militärs über die Geschehnisse am 7. Oktober einfach zu wiederholen. Sicherlich sollten sie nicht leichtgläubig den neuesten Agitprop der IDF-Pressestelle nachplappern, wie es die BBC so offensichtlich tut.

Was wir aus einer wachsenden Zahl von Beweisen wissen, die von israelischen Medien und israelischen Augenzeugen zusammengetragen wurden – sorgfältig dargelegt zum Beispiel in diesem Bericht von Max Blumenthal – ist, dass das israelische Militär von den Ereignissen dieses Tages völlig überrascht wurde. Schwere Artillerie, einschließlich Panzern und Kampfhubschraubern, wurde angefordert, um gegen die Hamas vorzugehen. Dies scheint eine einfache Entscheidung im Hinblick auf die Militärstützpunkte gewesen zu sein, die die Hamas überrannt hatte.

Israel versucht seit langem zu verhindern, dass israelische Soldaten in Gefangenschaft geraten – vor allem wegen des hohen Preises, den die israelische Gesellschaft für die Rückkehr der Soldaten zu zahlen bereit ist.

Seit Jahrzehnten werden israelische Soldaten nach dem so genannten Hannibal-Verfahren angewiesen, ihre Kameraden zu töten, anstatt sie gefangen nehmen zu lassen. Aus demselben Grund wendet die Hamas viel Energie auf, um innovative Wege zur Ergreifung von Soldaten zu finden.

Die beiden Seiten führen im Grunde einen brutalen Tango, bei dem jeder die Tanzschritte des anderen versteht.

Angesichts der Situation der Hamas, die faktisch das israelisch kontrollierte Konzentrationslager Gaza verwaltet, stehen ihr nur begrenzte Widerstandsstrategien zur Verfügung. Die Gefangennahme israelischer Soldaten maximiert ihren Einfluss. Sie können gegen die Freilassung vieler der Tausenden von palästinensischen politischen Gefangenen eingetauscht werden, die unter Verletzung des Völkerrechts in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Darüber hinaus hofft die Hamas in den Verhandlungen in der Regel auf eine Lockerung der 16-jährigen israelischen Belagerung des Gazastreifens.

Um dieses Szenario zu verhindern, haben die israelischen Befehlshaber Berichten zufolge am 7. Oktober die Kampfhubschrauber auf die von der Hamas überrannten Militärstützpunkte geschickt. Die Hubschrauber scheinen wahllos gefeuert zu haben, obwohl sie die noch lebenden israelischen Soldaten in den Stützpunkten gefährdeten. Israel verfolgte eine Politik der verbrannten Erde, um die Hamas daran zu hindern, ihre Ziele zu erreichen. Dies mag zum Teil den hohen Anteil israelischer Soldaten unter den 1.300 Toten an diesem Tag erklären.

Verkohlte Leichen

Doch wie sieht es in den Kibbuzgemeinden aus? Als die Armee eintraf und in Stellung ging, hatte sich die Hamas bereits gut verschanzt. Sie hatte die Bewohner als Geiseln in ihren eigenen Häusern genommen. Israelische Augenzeugen und Medienberichte deuten darauf hin, dass die Hamas mit ziemlicher Sicherheit versuchte, einen sicheren Rückzug in den Gazastreifen auszuhandeln und die israelischen Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Die Zivilisten waren für die Hamas-Kämpfer die einzige Möglichkeit, den Gazastreifen zu verlassen, und sie konnten später als Druckmittel für die Freilassung palästinensischer Gefangener eingesetzt werden.

Die Beweise aus israelischen Medienberichten und Augenzeugenberichten sowie eine Vielzahl visueller Hinweise vom Tatort selbst erzählen eine weitaus komplexere Geschichte als die, die jeden Abend in der BBC präsentiert wird.

Schäden in der „Gaza-Hülle“, dem israelischen Gebiet in der Nähe des Gazastreifens, nach der koordinierten Überraschungsoffensive auf Israel am 7. Oktober; Foto vom 11. Oktober.

(Kobi Gideon / Presseamt der israelischen Regierung, CC BY-SA 3.0)

Schoss das israelische Militär auf die von der Hamas kontrollierten zivilen Wohnhäuser in der gleichen Weise wie auf seine eigenen Militärstützpunkte und mit der gleichen Missachtung der Sicherheit der Israelis im Inneren? Ging es in jedem Fall darum, um jeden Preis zu verhindern, dass die Hamas Geiseln nimmt, für deren Freilassung Israel einen sehr hohen Preis zahlen müsste?

Der Kibbuz Be’eri ist ein beliebtes Ziel für BBC-Reporter, die die Barbarei der Hamas veranschaulichen wollen. Auch Lucy Williamson hat sich diese Woche dorthin begeben. Doch in keinem ihrer Berichte wurden die Kommentare von Tuval Escapa, dem Sicherheitskoordinator des Kibbuz, gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz erwähnt. Er sagte [Link ist auf Hebräisch], israelische Militärkommandanten hätten den „Beschuss von Häusern auf ihre Bewohner angeordnet, um die Terroristen zusammen mit den Geiseln zu eliminieren“.

Dies entspricht der Aussage von Yasmin Porat, die in Be’eri Schutz vor dem nahe gelegenen Nova-Musikfestival suchte. Sie sagte gegenüber dem israelischen Rundfunk, dass die israelischen Spezialeinheiten bei ihrer Ankunft alle Geiseln eliminierten: „Sie haben alle eliminiert, auch die Geiseln, denn es gab sehr, sehr heftiges Kreuzfeuer.“

Sind die von Williamson gezeigten Bilder verkohlter Leichen, die mit einer Warnung vor ihrer grafischen, erschütternden Natur versehen sind, ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass sich die Hamas wie Monster verhalten hat, die auf die verdrehteste Art von Rache aus sind? Oder könnten diese geschwärzten Überreste ein Beweis dafür sein, dass israelische Zivilisten und Hamas-Kämpfer nebeneinander verbrannten, nachdem sie von den Flammen verschlungen wurden, die durch den israelischen Beschuss der Häuser verursacht wurden?

Israel wird einer unabhängigen Untersuchung nicht zustimmen, so dass eine endgültige Antwort nie zu erwarten ist. Das entbindet die Medien jedoch nicht von ihrer beruflichen und moralischen Pflicht, vorsichtig zu sein.

Die Hamas als Wilde

Betrachten wir einen Moment lang den krassen Gegensatz zwischen der Behandlung der Ereignisse am 7. Oktober durch die westlichen Medien und dem Angriff auf den Parkplatz des Al-Ahli Baptistenkrankenhauses im nördlichen Gazastreifen am 17. Oktober, bei dem Hunderte von Palästinensern getötet worden sein sollen.

Im Fall von Al-Ahli waren die Medien nur allzu bereit, alle Beweise dafür, dass das Krankenhaus von einem israelischen Angriff getroffen worden war, beiseite zu schieben, sobald Israel diese Behauptung bestritt. Stattdessen verbreiteten die Journalisten eilig die israelische Gegenbehauptung, dass eine palästinensische Rakete auf das Krankenhaus abgefeuert worden sei. Die meisten Medien zogen weiter, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass „die Wahrheit vielleicht nie klar sein wird“ oder, noch weniger glaubwürdig, dass militante Palästinenser die wahrscheinlichsten Täter waren.

Verletzte im Gazastreifen, 17. Oktober, während des Krieges von 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

In aufschlussreichem Gegensatz dazu waren die westlichen Medien nicht bereit, auch nur eine einzige Frage zu den Ereignissen des 7. Oktobers zu stellen. Sie haben jeden Schrecken an diesem Tag enthusiastisch der Hamas zugeschrieben. Sie haben die Realität des völligen Chaos, das viele Stunden lang herrschte, und das Potenzial für schlechte, verzweifelte und moralisch zweifelhafte Entscheidungen des israelischen Militärs ignoriert.

In der Tat sind die Medien noch viel weiter gegangen. Bei der Verbreitung des Narrativs von der „Hamas als Wilde“ haben sie offensichtliche Fiktionen verbreitet, wie etwa die Geschichte, dass „die Hamas 40 Babys enthauptet hat“. Diese Fake News wurde sogar kurz von US-Präsident Joe Biden aufgegriffen, bevor sie von seinen Amtskollegen stillschweigend zurückgenommen wurde.

Auch die Behauptung, die Hamas habe Vergewaltigungen durchgeführt, ist unter westlichen Kommentatoren nach wie vor sehr beliebt, auch wenn es für diese Behauptung bisher keine Beweise gibt.

Wir sollten uns darüber im Klaren sein. Wenn Israel ernstzunehmende Beweise für eine dieser Behauptungen hätte, würde es diese aggressiv propagieren. Stattdessen tut es das Nächstbeste: Es lässt die Anspielungen sanft in das Unterbewusstsein des Publikums sinken, wo sie sich als Vorurteil festsetzen, das nicht hinterfragt werden kann.

Kibbutz Bari vier Tage nach der Hamas-Offensive vom 7. Oktober. (Kobi Gideon / Presseamt der israelischen Regierung, CC BY-SA 3.0)

Die Hamas hat am 7. Oktober zweifellos Kriegsverbrechen begangen – nicht zuletzt, indem sie Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzte. Aber diese Art von Verbrechen ist uns vertraut, und zwar so „normal“, dass auch das israelische Militär regelmäßig dabei erwischt wird. Die Praxis der israelischen Soldaten, Palästinenser als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen, hat verschiedene Namen, wie z. B. „Nachbarschaftsverfahren“ und „Frühwarnverfahren“.

Es mag auch schlimmere Gräueltaten gegeben haben, insbesondere angesichts des unerwarteten Ausmaßes des Erfolgs der Hamas beim Ausbruch aus dem Gazastreifen. Zahlreiche Palästinenser sind aus der Enklave geflohen, darunter zweifellos auch bewaffnete Zivilisten, die nichts mit der Operation zu tun hatten. Unter diesen Umständen wäre es verwunderlich, wenn es keine Beispiele für Gräueltaten gäbe, die für Schlagzeilen sorgen.

Die Frage ist, ob diese Gräueltaten geplant und systematisch begangen wurden, wie Israel behauptet und die westlichen Medien wiederholen, oder ob es sich um Einzelpersonen oder Gruppen handelt, die auf eigene Faust handeln. Wenn letzteres der Fall wäre, wäre Israel nicht in der Lage, darüber zu urteilen. Israels eigene Geschichte ist übersät mit Beispielen für solche Verbrechen, darunter der dokumentierte Fall einer israelischen Armeeeinheit, die 1949 ein Beduinenmädchen gefangen nahm und wiederholt in Gruppen vergewaltigte.

Grausamkeit ist sicherlich kein einzigartiger Charakterzug der Hamas. Nach dem Angriff vom 7. Oktober sind Videos aufgetaucht, die systematische Misshandlungen von gefangenen Hamas-Kämpfern, ob lebend oder tot, zeigen. Bilder zeigen, wie sie zur Befriedigung von Schaulustigen in der Öffentlichkeit geschlagen und gefoltert werden, ohne dass auch nur der Anschein erweckt wird, dass es um die Beschaffung von Informationen geht. Andere zeigen, wie die Körper von Hamas-Kämpfern geschändet und verstümmelt werden.

Niemand kann hier die moralische Überlegenheit für sich beanspruchen.

Die unkritische Förderung von Israels „Hamas als Wilde“-Narrativ durch die Medien hat etwas Unheilvolles bewirkt, das aus der langen Kolonialgeschichte des Westens nur allzu bekannt ist. Sie wurde benutzt, um ein ganzes Volk zu dämonisieren und es entweder als Barbaren oder als willige Beschützer und Ermöglicher der Barbarei darzustellen.

Das Narrativ der „Wilden“ wird von Israel als Waffe eingesetzt, um seine zunehmende Kampagne der Grausamkeiten im Gazastreifen zu rechtfertigen. Deshalb ist es so wichtig, dass Journalisten sich nicht einfach mit dem Löffel füttern lassen. Es steht viel zu viel auf dem Spiel.

Die Hamas hat am 7. Oktober Kriegsverbrechen in einem Ausmaß begangen, das für jede palästinensische Gruppe beispiellos ist. Doch bisher gibt es kaum mehr als israelische Erzählungen, die darauf hindeuten, dass die Aktionen der Hamas von beispielloser Verderbtheit waren. Nach dem, was wir wissen, ist es schwer zu erkennen, dass irgendetwas, was die Hamas an diesem Tag getan hat, schlimmer oder grausamer war als das, was Israel seit Wochen täglich in Gaza tut.

Und Israels Handlungen – von der Bombardierung palästinensischer Familien bis hin zum Aushungern von Lebensmitteln und Wasser – haben den Segen aller wichtigen westlichen Politiker.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, tätig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie seine Substack-Seite abonnieren oder ihn finanziell unterstützen wollen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors Jonathan Cook.net.Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …