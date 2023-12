Activists hold Israel responsible for drive-by-shooting at homes of detained demonstrators in Umm al-Fahm In a new escalation, the homes of two Palestinians currently detained for protesting in Umm al-Fahm were attacked by a drive-by shooting. Activists suspect the Israeli government was involved.



In einer neuen Eskalation wurden die Häuser von zwei Palästinensern, die derzeit wegen Protesten in Umm al-Fahm inhaftiert sind, aus dem Auto heraus beschossen. Aktivisten vermuten, dass die israelische Regierung daran beteiligt war.



Aktivisten machen Israel für Drive-by-Shootings auf Häuser inhaftierter Demonstranten in Umm al-Fahm verantwortlich

Von Yoav Haifawi

13. Dezember 2023

Umm al-Fahm ist wahrscheinlich die palästinensischste Stadt in Palästina ’48. Sie ist die unerklärte Hauptstadt des „Nördlichen Dreiecks“ und eine Hochburg aller palästinensischen patriotischen Bewegungen. Sie ist der Geburtsort von Abna al-Balad im Jahr 1969 und das Zentrum der „nördlichen“ islamischen Bewegung, die 2015 von Israel geächtet wurde. (Diese Bewegung repräsentiert die Mehrheit der islamischen Bewegung, die den Kampf des Volkes der Politik der Knesset vorzog.)

Umm al-Fahm war auch eine der Städte, die am meisten unter dem Aufstieg krimineller Banden und der Verbreitung von Mord und anderen sozialen Missständen gelitten hat, die sich ausbreiteten, während die israelische Polizei und die Sicherheitsdienste wegschauten. Kein Wunder, dass in den letzten Jahren in Umm al-Fahm die stärkste populäre „Herak“-Bewegung entstanden ist – eine neue Art von Protestbewegung, die auf Basisaktivitäten und die Einheit aller Teile der Gesellschaft setzt. Sie haben große Teile der lokalen Bevölkerung in Umm al-Fahm zu Demonstrationen mobilisiert, bei denen die Polizei für den Anstieg der Kriminalität und das Blutvergießen auf den Straßen verantwortlich gemacht wurde. Eine Zeit lang hatte es den Anschein, dass der soziale Druck die Kriminalität sogar deutlich reduziert.

So ist es nicht verwunderlich, dass Umm al-Fahm die einzige Stadt in 48 Palästina ist, in der seit Beginn des aktuellen israelischen Angriffs eine echte Solidaritätsdemonstration mit den Menschen in Gaza stattgefunden hat. Es ist nicht so, dass andere nicht demonstrieren wollen, aber die Polizei und der Shabak gehen mit aller Gewalt vor, um jeden Versuch einer Demonstration zu verhindern, noch bevor sie beginnt.

Ich habe hier bereits die Demonstration am 19. Oktober beschrieben, zwei Tage nach dem Bombenanschlag auf das Al-Ahli Krankenhaus in Gaza. Sie wurde fast im Geheimen organisiert, so dass nur ein paar hundert Menschen daran teilnehmen konnten. Sie marschierten durch die Innenstadt von Umm al-Fahm. Als die Demonstranten begannen, sich friedlich zu zerstreuen, wurden sie ohne Vorwarnung von der Polizei und dem Grenzschutz gewaltsam angegriffen.

Dabei wurden elf Demonstranten und ein Journalist festgenommen und schwer verprügelt. Der Journalist wurde am nächsten Tag freigelassen, und neun der Demonstranten wurden am nächsten Tag freigelassen. Zwei Aktivisten, Muhammad Taher Jabarin und der Rechtsanwalt Ahmad Khalifa, die von der Polizei beschuldigt wurden, die Demonstration angeführt zu haben, werden jedoch weiterhin unter harten Bedingungen im Sicherheitsgefängnis von Megiddo festgehalten. Bis zu ihrer nächsten Anhörung am 28. Dezember werden sie zwei Monate und zehn Tage im Gefängnis verbracht haben. Die Polizei hat beantragt, sie bis zum Ende ihres Prozesses, der mehr als ein Jahr dauern könnte, in Untersuchungshaft zu nehmen.

Zur allgemeinen Überraschung wurden Jabarin und Khalifa nicht beschuldigt, an der Demonstration selbst teilgenommen oder sie organisiert zu haben. Am 6. Dezember wurden beide vor dem Amtsgericht Haifa wegen „Identifizierung mit einer terroristischen Vereinigung“ und „Aufstachelung zum Terrorismus“ angeklagt. Die Anklage stützt sich auf eine völlig aus dem Zusammenhang gerissene Interpretation der sehr vorsichtigen Slogans, die auf der Demonstration skandiert wurden. In diesen Slogans wurde weder eine palästinensische Organisation (namentlich oder auch nur andeutungsweise) erwähnt, noch wurde zu einer gewalttätigen Handlung aufgerufen. Nach der rassistischen Auslegung der Staatsanwaltschaft kann jedoch jeder Aufruf an die Palästinenser zum Kampf für ihre Rechte oder zum Widerstand gegen die Besatzung nur eine Unterstützung des Terrorismus bedeuten.

Schießerei im Vorbeifahren

Am 6. November, in der Nacht vor der Anklageerhebung, schlief Ahmad Khalifas Frau Lina mit den Kindern in ihrem Haus. Plötzlich wachten sie auf und hörten heftige Schüsse, die auf das Haus gerichtet waren. Fenster gingen zu Bruch, und Möbel wurden beschädigt. Ihr Auto, das vor dem Haus geparkt war, wurde so schwer getroffen, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Es war pures Glück, dass niemand verwundet oder schlimmer verletzt wurde.

Falls jemand die Botschaft nicht verstanden hat oder dachte, die Schüsse auf das Haus der Khalifas seien ein Versehen gewesen, wurden alle Zweifel am Freitag, dem 1. Dezember, ausgeräumt, als ein ähnlicher Drive-by-Shoot auf das Haus von Khalifas Partner in der Anklageschrift, Muhammad Taher Jabarin, verübt wurde. Die Familie Jabarin lebt zusammen mit Muhammads Eltern und Brüdern und deren Familien in einem Familienanwesen. Das intensive Feuer richtete sich eindeutig auf Muhammads Wohnung im dritten Stock, aber einige Kugeln trafen auch die Wohnung seines Bruders.

Wer genau hat die Anschläge verübt? Es könnte sich um Teile der Polizei oder der Shabak selbst handeln. Oder es könnte sich um rechtsgerichtete zionistische Banden handeln. Ein extremistischer Telegram-Kanal mit dem Namen „The Nazi Hunters 2023“ veröffentlichte ihre Personalien und erklärte sie zu „Nazis“ und „Hamas-Anhängern“, was ihre Anhänger eindeutig zu Angriffen auf sie aufforderte. Es könnte sich auch um einige kriminelle Elemente aus Umm al-Fahm handeln, deren Geschäftsinteressen durch die Anti-Gewalt-Aktivitäten des Herak geschädigt wurden und die nun grünes Licht oder sogar Ermutigung von der Polizei erhalten haben, um Rache zu nehmen.

Sowohl Abna al-Balad als auch „The Umm al-Fahm Youth Herak“ veröffentlichten separate Erklärungen, in denen sie die Polizei und den Shabak für die Angriffe verurteilten. In seiner Erklärung nach den beiden Schießereien erklärte der Herak, dass es sich dabei um:

„Ein Druckmittel und eine neue Methode der Polizei und des Shabak, um jeden einzuschüchtern und zu unterdrücken, der sich gegen Ungerechtigkeit wehrt, und eine gefährliche Eskalation bei der Verfolgung politischer Aktivisten.

Wir kennen vielleicht nicht die Identität der Person, die den Abzug betätigt hat, aber die Identität derjenigen, die das Feuer eröffnet haben, ist bekannt: die terroristische Polizei und der Schabak, die ihre kriminellen Agenten geschickt haben, um diesen Anschlag auszuführen.“

Am Montag, dem 11. Dezember, besuchte eine Gruppe linker Aktivisten aus Haifa, Juden und Araber, die Familien der beiden Umm al-Fahm, um ihre Solidarität zu bekunden und sich über die Einzelheiten der Anschläge zu informieren. Wir hörten, wie die Polizei nach der Schießerei kam, die Kugeln, die am Tatort gefunden wurden, einsammelte und einen Bericht verfasste. Sie kam nicht wieder und sieht offenbar keine dringende Notwendigkeit, dieses politische Verbrechen aufzuklären, so wie sie auch 80 % der Mordfälle, bei denen die Opfer arabische Palästinenser sind, ungelöst lässt. Für sie ist dies kein gefährliches Ereignis. Nichts im Vergleich zu der „gefährlichen“ Demonstration, die sie mit einem großen Aufgebot an Gewalt auflösen wollten. Natürlich nichts im Vergleich zu der „Gefahr“, die Jabarin und Khalifa nach den Behauptungen der Staatsanwaltschaft vor Gericht für die öffentliche Sicherheit darstellen. Das ist die „Gefährlichkeit“, die ihre Forderung rechtfertigen soll, die beiden auf unbestimmte Zeit in Haft zu halten.

