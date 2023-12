Warum der innenpolitische Druck die USA dazu bringt, die Ukraine aufzugeben Von Greg Simons

Why domestic pressure is pushing the US to abandon Ukraine The Russian assault on Ukraine was an opportunistic gamble by the US to achieve its geopolitical goals of weakening and containing Moscow. It has failed spectacularly.

Von Greg Simons

29. Dezember 2023

Bevor wir auf den Punkt kommen und die Frage beantworten, ob der Westen dabei ist, die Ukraine im Stich zu lassen oder nicht, müssen wir uns mit dem allgemeinen geostrategischen Denken der Vereinigten Staaten, der Rolle ähnlicher Konflikte in der Geschichte und den Ursprüngen des aktuellen Ukraine-Krieges befassen.

Dieses geostrategische Denken ist oft tief eingebettet in die Ideen des Wettstreits um die Macht und den Einfluss des Realismus in der Geopolitik. Auch wenn diese Ideen in der Öffentlichkeit durch Konstruktivismus vermittelt werden – um den nackten Zynismus des Realismus als Hindernis für die Herstellung öffentlicher Zustimmung aufgrund des egoistischen Strebens nach mehr Macht abzumildern, was durch die Rahmung des Kampfes in humanitären Begriffen gemildert wird.

Der Ukraine-Konflikt war ein opportunistisches Spiel der USA, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen, nämlich Russland als Herausforderer zu schwächen und einzudämmen und Europa stärker von den Energielieferungen und der militärischen Machtprojektion der USA abhängig zu machen.

Die erwarteten Ergebnisse sind jedoch noch nicht eingetreten, da die Ukraine in einem Zermürbungskrieg mit Russland nicht über die nötigen Kapazitäten verfügt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Ukraine zu einer potenziellen politischen Belastung geworden, die zu den US-Präsidentschaftswahlen 2024 und auch zum Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen führen könnte.

Aus diesen Gründen werden sich die USA wahrscheinlich in naher Zukunft und vor den Wahlen im November 2024 aus der Ukraine zurückziehen.

Die Geopolitik hat im strategischen Denken der globalen Anglomächte und insbesondere im Realismus eine wichtige Rolle gespielt, wenn es um außen- und sicherheitspolitische Überlegungen zum Wettbewerb der Großmächte geht.

Sie wurde explizit im Denken des britischen Akademikers Mackinder an der Wende zum 20. Jahrhundert veranschaulicht, als er das Narrativ vom „Kernland“ (Eurasien und die Kontinentalmächte) und dem „Randland“ (die Seemächte) als Wettbewerb um die globale Vorherrschaft entwarf.

Später wurde es von dem Politikwissenschaftler Zbigniew Brzezinski weiterentwickelt und an eine US-zentrierte Perspektive angepasst, die der Ukraine eine Schlüsselrolle bei der Nutzung der Macht und des Einflusses des eurasischen Kernlands zuwies.

Dies ist definitiv eine Gelegenheit, die Ukraine zu nutzen, um die Macht und den Einfluss der USA auf Kosten Russlands und sogar der Europäischen Union zu stärken.

Die geostrategischen Imperative, die Brzezinski 1997 formulierte und die für den Aufbau und die Aufrechterhaltung der Hegemonie notwendig sind, lauten: Schutz und Gehorsam für die Klientenstaaten, Abhängigkeit und Gehorsam für die Vasallenstaaten und die Verhinderung, dass eine einzelne Macht oder ein Block von Mächten die Hegemonie der USA jemals in Frage stellen kann.

Die USA sind in erster Linie eine See- und Luftmacht, keine Landmacht (außerhalb des amerikanischen Festlands und Amerikas), und alle diese Komponenten und Denkweisen sind wichtig für die Gestaltung und Festlegung der Reaktion auf Gelegenheiten und Bedrohungen für die Ausbreitung oder Aufrechterhaltung ihrer Macht und ihres Einflusses, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.

Während des Kalten Krieges wurde die Hegemonie der USA unter anderem dadurch herausgefordert, dass das politische Regime eines Klientenstaates, im Falle des Iran, gestürzt wurde.

Es wäre äußerst problematisch, ausreichende Landmachtfähigkeiten und -kapazitäten unter dem Deckmantel der innenpolitischen Legitimität einzusetzen.

Daher bestand die praktischste Option für die USA darin, an ihrer Stelle eine stellvertretende lokale Landmacht einzusetzen.

Der Irak-Iran-Krieg wütete von 1980 bis 1988. Der Krieg begann ein Jahr nach dem Sturz des westfreundlichen Schahs durch die iranische Revolution und dauerte bis kurz vor dem Ersten Golfkrieg zwischen dem Irak und der US-geführten Koalition. Während des Konflikts lieferten und unterstützten die USA und ihre Verbündeten den Irak, um einen Zermürbungskrieg gegen den Iran zu führen.

Die indirekte und dennoch offene Unterstützung für den Irak weist einige Ähnlichkeiten und Unterschiede zum aktuellen Ukraine-Krieg auf.

Im Zusammenhang mit dem Wandel der Weltordnung von einer unipolaren zu einer multipolaren Ordnung haben die USA ihre absolute Hegemonie verloren, halten aber vorerst noch eine relative aufrecht.

Dies hat zu einem Dilemma geführt: entweder den Niedergang zu verwalten oder ihn herauszufordern. Ein RAND-Bericht aus dem Jahr 2019 und Bidens Artikel zur Außenpolitik spielen beide auf die Politik an, den Niedergang herauszufordern und die globale Führungsrolle der USA wiederherzustellen.

Verschiedene „Investitionen“ der USA in der Ukraine im Laufe der Jahre und insbesondere nach der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion im Jahr 1991 zielten darauf ab, ein US-freundlicheres und russlandfeindlicheres Umfeld zu schaffen. Das Ergebnis war, dass sich die Ukraine in einen geopolitischen Zerrüttungsgürtel verwandelte, d. h. in ein schwaches und/oder geteiltes Land, das von zwei oder mehr Mächten umkämpft wird.

Wie verschiedene Theoretiker der Kriegskunst festgestellt haben, ist jede militärische Intervention nichts anderes als Politik mit anderen Mitteln.

Der relative Macht- und Einflussverlust Chinas im indopazifischen Raum, des Irans im Nahen Osten und Russlands in Europa hat eine Gegenreaktion der USA ausgelöst, um den Aufstieg anderer Nationen zu isolieren und einzudämmen.

Die USA agieren aus einer Position der Schwäche heraus, die durch die verschiedenen schwächenden Krisen und Schocks bedingt ist. So haben sich beispielsweise die wiederkehrenden Wirtschaftskrisen, die wachsende Auslandsverschuldung, die Demoralisierung der US-Streitkräfte, das sinkende internationale Prestige und Ansehen sowie die soziale (kulturelle) und politische Spaltung der US-Gesellschaft ausgeweitet.

Die Logik und das Ziel der Motivation und der Gelegenheit des Ukraine-Konflikts bestand darin, Russland als Herausforderer zu konfrontieren und die EU als Vasallenstaat abhängig zu machen und ihr Gehorsam zu leisten.

Dies war bereits klar, bevor die ersten Schüsse im Zorn abgefeuert wurden – als die USA eine Fehlinformationskampagne starteten, die darauf abzielte, Moskaus Beziehungen und Einfluss in Europa zurückzudrängen und Russland und die russischen Macht- und Einflussquellen zu schwächen und einzudämmen.

Die beiden Konfliktparteien haben jedoch eine Reihe von Fehleinschätzungen gemacht.

Erstens hat Russland den anfänglichen ukrainischen Willen zum Widerstand und zum Kampf gegen seine Streitkräfte unterschätzt. Dies löste in Washington viel Optimismus aus, das gleichzeitig versuchte, Russland als militärische Bedrohung für alle „Demokratien“ darzustellen, das jedoch desorganisiert und schwach sei und möglicherweise sogar am Rande des Staatszerfalls stehe.

Es ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass der Westen in der Geschichte solch übermäßig optimistische und fehlerhafte Prognosen aufgestellt hat. Zum Beispiel enthielt die Logik der Alliierten für die Invasion der Halbinsel Gallipoli (Gelibolu auf Türkisch) im Jahr 1915 solche Unwahrheiten.

Die Schwäche Russlands wurde in seiner wirtschaftlichen Stärke und nicht in seiner militärischen Macht gesehen, was die vermuteten und übertriebenen Auswirkungen eines Wirtschaftskrieges auf Russland erklärt. Der von den USA geführte Block glaubte, dass „wirtschaftlicher Schmerz“ Russland in die Knie zwingen und Moskaus strategische Interessen in der Ukraine ändern würde.

Doch selbst eine ganze Reihe von Wirtschaftssanktionen hat bisher nicht die gewünschten und vermuteten Auswirkungen auf die russische Wirtschaft gehabt. Russland wurde in der internationalen Gemeinschaft nicht isoliert, während das BIP der Europäischen Union insgesamt zurückging (von fünf Prozent mehr als das der USA vor fünf Jahren auf jetzt etwa 50 Prozent weniger) und ein Verlust von 1,5 Billionen US-Dollar aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen zu verzeichnen war.

Die verschiedenen militärischen „Wunderwaffen“ – wie TOW, HIMARS usw. – brachten nicht den versprochenen ukrainischen militärischen Sieg über Russland, und das Scheitern der viel gepriesenen Gegenoffensive im Sommer 2023 schien der Anfang vom Ende der unbegrenzten Unterstützung für einen ukrainischen Sieg zu sein.

In den Schlagzeilen der westlichen Mainstream-Medien ist eine deutliche Entwicklung und Veränderung von einem „unvermeidlichen“ ukrainischen Sieg hin zu einer Pattsituation zu beobachten, wobei die jüngsten russischen Gebietsgewinne ignoriert werden.

Schlachten können auf dem Schlachtfeld militärisch gewonnen oder verloren werden, während der Ausgang von Kriegen durch die Politik bestimmt wird.

Der Versuch der Türkei, den Krieg im April 2022 politisch zu beenden, wurde von den USA politisch sabotiert – was zunehmend von Schlüsselpersonen bestätigt wird -, weil man damals an einen militärischen Sieg über Russland glaubte.

Diese Zeit ist vorbei, und der Westen hat sich in seiner „nie endenden“ Unterstützung für die Ukraine immer mehr zurückgezogen, da die finanziellen und vor allem die politischen Kosten der Fortsetzung des Krieges für die USA und die Europäische Union immer höher werden.

Der einflussreichste Faktor für die USA, ihr Ukraine-Projekt aufzugeben, das für sie immer eher ein opportunistisches Glücksspiel als eine strategische Notwendigkeit war, sind die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr.

Der Ukraine-Konflikt ist jetzt eine politische Belastung für das Biden-Regime und die Demokratische Partei, da sich die öffentliche Meinung zusehends gegen eine weitere Beteiligung der USA an solchen „endlosen Kriegen“ wendet.

Erschwerend kommt hinzu, dass Israel einen brutalen Krieg gegen die Palästinenser führt und bei der ethnischen Säuberung des belagerten Gazastreifens hemmungslos Gewalt anwendet.

Diese beiden Aktionen entfremden den von den USA geführten Westen weiter vom globalen Süden und schwächen die Glaubwürdigkeit, das Ansehen und den Einfluss Washingtons in der Welt.

Es sind nun zwei Kriege zu führen, deren Ausgang die USA nicht mehr zu ihren Gunsten beeinflussen können.

Die politischen, finanziellen und logistischen Aspekte dieser beiden gleichzeitig stattfindenden Ereignisse – zusätzlich zu den zunehmenden Spannungen mit dem Iran im Nahen Osten und mit China im Indopazifik – haben zu einer imperialen Überforderung des US-Imperiums geführt, das bereits mit einer verminderten Fähigkeit und Kapazität zur politischen und militärischen Steuerung der Ereignisse konfrontiert ist.

Im Gegensatz zur Ukraine ist Israel ein strategisches Thema für die etablierte US-Politik.

Die zunehmende Entfremdung der Wählerschaft der Demokraten, die zu einer kritischen Wahl führt, und die mutmaßliche Bewaffnung des Rechts- und Justizsystems, um Rivalen – namentlich den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump – auszuschließen, ein finanziell und politisch geschwächtes und geteiltes Europa sowie die schwindenden Hoffnungen auf einen Sieg in der Ukraine werden die Außen- und Sicherheitspolitik Washingtons erheblich verändern. Wie schon in der Vergangenheit werden die USA ihren Klientenstaat sich selbst überlassen, und zwar ziemlich bald.

Aufgrund des politischen Risikos, das mit der weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine verbunden ist, könnten die USA versuchen, ein Minimum an finanzieller Verantwortung an die EU zu delegieren.

Die Ukraine ist jetzt eindeutig eine politische Belastung. Die Berichterstattung in den Massenmedien hat sich geändert, und die westliche Politik steht der Ukraine und ihrem Führer Selenskyj wesentlich kälter gegenüber.

In der Praxis haben die USA die Ukraine in den Abgrund gestürzt und sind dabei, sie dort zu lassen.

QUELLE: TRT Welt

Greg Simons ist ein unabhängiger Wissenschaftler und Forscher in Schweden.

@GregSimons12

Übersetzt mit Deepl.com



