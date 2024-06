https://www.middleeastmonitor.com/20240618-genocidal-intent-action-and-silence/





Ein Demonstrant hält ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt die Finanzierung von Völkermord“, während sich Menschen zu einer Solidaritätsdemonstration mit den Palästinensern vor der israelischen Botschaft in Washington DC, Vereinigte Staaten, am 28. Mai 2024 versammeln [Celal Gunes/Anadolu via Getty Images]

Völkermörderische Absichten, Taten und Schweigen

von Ramona Wadi

18. Juni 2024

Während internationale Institutionen noch darüber debattieren, ob Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht und Israels Waffenexporte im Jahr 2023 einen Rekordwert von 13,1 Milliarden Dollar erreichen, beschreibt ein Bericht von AP, wie der Besatzungsstaat „ganze palästinensische Familien“ tötet. Der Völkermord findet statt und die internationale Gemeinschaft ist von Israels Effizienz so beeindruckt, dass Verteidigungsminister Yoav Gallant die Rekordwaffenverkäufe für 2023 als „Ehrenurkunde“ bezeichnete.

Diese „Ehrenurkunde“ ist an einen Völkermord geknüpft, der nach israelischer Lesart eine weitere Urkunde erfordert. Die internationale Gemeinschaft würde nicht zögern, eine solche Empfehlung auszusprechen, wäre da nicht die Tatsache, dass Völkermord als das schlimmste aller Verbrechen im internationalen Recht verankert ist. Bislang kann sich die internationale Gemeinschaft nicht zu einer solchen ausdrücklichen Abweichung verpflichten.

Die Regierungen haben ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht, indem sie unter dem Vorwand der „Sicherheit und Verteidigung“ Israels finanziell in den Völkermord investiert haben.

Abseits der diplomatischen Kreise, die den Völkermord normalisiert und möglich gemacht haben, liefert der AP-Bericht handfeste Beweise dafür, wie die Auslöschung einer ganzen Bevölkerung aussieht. Das gilt natürlich auch für die Erzählungen und Untersuchungen zur Nakba von 1948, aber die internationale Gemeinschaft hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um Israel von der Realität seiner Gründung zu trennen, die auf der ethnischen Säuberung palästinensischer Städte und Dörfer beruhte. Und außer den Palästinensern selbst nehmen sich nur wenige die Zeit, darüber nachzudenken, dass der 7. Oktober und seine andauernden Nachwirkungen ein weiterer Teil des zionistischen Plans zur Kolonisierung ganz Palästinas sind, da ihr historisches Bewusstsein täglich gelebt wird.

Zwischen Oktober und Dezember 2023 wurden laut AP 60 Familien in Gaza vollständig ausgelöscht; „manchmal vier Generationen derselben Blutlinie“. Zwei weitere Feststellungen des Berichts sind ebenso verheerend. In einigen Fällen können fast keine Verwandten die Zahl der Todesopfer in der Familie dokumentieren, weil so viele Palästinenser aus derselben Familie von Israel getötet wurden. Youssef Salem, ein Palästinenser, erklärte, dass er „Monate damit verbrachte, eine Tabelle mit ihren [der Familie] lebenswichtigen Details auszufüllen, als die Nachricht von ihrem Tod bestätigt wurde, um eine letzte Verbindung zu dem Netz von Beziehungen zu bewahren, von dem er dachte, dass es über Generationen hinweg bestehen würde“.

Das ist ein anschaulicher Blick auf den Völkermord im Sinne von persönlichem Verlust und Trauer, und dennoch unternimmt die internationale Gemeinschaft nichts. Trotz der Geschichten hinter den verheerenden israelischen Tötungen im Gazastreifen, trotz der visuellen Beweise für die fast vollständige Zerstörung des Gazastreifens durch Israels Bombardierung wird Völkermord immer noch diskutiert, als sei er eine triviale Angelegenheit. Diese Haltung spiegelt die Behandlung der Palästinenser durch die internationale Gemeinschaft wider, die die Palästinenser als eine Bevölkerung betrachtet, die es zu bevormunden gilt, während ihnen grundlegende Würde und politische Rechte vorenthalten werden.

Die Palästinenser haben sich jahrzehntelang zu Wort gemeldet, aber die internationale Gemeinschaft hat versucht, sie mit Hilfe der Diplomatie zum Schweigen zu bringen, wodurch sie weitere Menschen und Land verloren haben. Israel bringt nun Generationen von Palästinensern zum Schweigen, indem es sie tötet, und das diplomatische Schweigen ist so laut und deutlich, dass die gelegentliche Verurteilung schriller denn je klingt. Die internationale Gemeinschaft kann nicht einmal mehr ein humanitäres Gewissen heucheln. Bei diesem Tempo wird Israel dafür sorgen, dass das Paradigma zusammen mit den Menschen verschwindet. Bevor es zu spät ist, sollte sich die internationale Gemeinschaft fragen, wie sie es zulässt, dass Israel das sehr reale Problem seines Siedlerkolonialismus durch den Völkermord an den kolonisierten Menschen löst. Oder war es das, was die UNO von Anfang an beabsichtigte, als sie 1947 den Teilungsplan für Palästina genehmigte?

