Die verpfuschte Mission zur Freilassung israelischer Kriegsgefangener im Gazastreifen hat die Beteiligung des britischen und amerikanischen Militärs offengelegt und Israels Krieg gegen den Gazastreifen zu einem internationalen Konflikt ausgeweitet, ähnlich wie es die USA und Großbritannien mit der Ukraine getan haben.

Medienrummel und militärische Patzer: Die britische Rolle in Gaza

Von Kit Klarenberg

18 JUN, 2024

Am 8. Juni führten israelische Streitkräfte eine blutige „Rettungsaktion“ im palästinensischen Flüchtlingslager Nuseirat durch. Bei der brutalen, mit stumpfer Gewalt durchgeführten Aktion wurden vier Gefangene befreit, drei weitere getötet – darunter ein US-Bürger – und 274 Palästinenser getötet und viele weitere verletzt. Auch das israelische Militär hatte Opfer zu beklagen, darunter den Tod eines hochrangigen Kommandeurs.

Obwohl die Hamas seit dem 8. Oktober angeboten hat, die im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen im Gegenzug für einen Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der Besatzungstruppen unversehrt freizulassen, kann diese Operation nur als ein kostspieliger Fehlschlag für Israel und als Teil eines umfassenderen strategischen Fehlers betrachtet werden.

Das israelische Militär hat in den acht Monaten des Konflikts keines der erklärten Kriegsziele von Premierminister Benjamin Netanjahu erreicht, und die zunehmende internationale Isolierung Tel Avivs machte ein dramatisches PR-Spektakel erforderlich.

Die Wahrheit ans Licht bringen

Die westlichen Medien haben den Köder eifrig geschluckt und den „heldenhaften“ Einsatz weithin bejubelt. Ein Blatt nannte das Fiasko einen „wundersamen Triumph“. Ein anderes feierte die „mutige“ Befreiung der „schwer bewachten“ Geiseln.

Fotos und Biografien der vier befreiten Personen wurden an prominenter Stelle verbreitet. Rührselige Geschichten von menschlichem Interesse im Überfluss. Inmitten dieser ekelerregenden Flut veröffentlichte die New York Times jedoch in aller Stille eine bahnbrechende Enthüllung. Britische und amerikanische Geheimdienstmitarbeiter und Spezialisten für „Geiselbefreiung“ spielten eine zentrale Rolle bei der „Rettungsaktion“.

Dem Bericht zufolge waren diese britischen und US-amerikanischen Agenten während des gesamten Krieges im Besatzungsstaat stationiert, um „nachrichtendienstliche und andere logistische Unterstützung zu leisten“ und „Informationen zu sammeln und zu analysieren“, um israelische Gefangene zu befreien und höhere Hamas-Mitglieder ausfindig zu machen.

London und Washington waren angeblich in der Lage, „Informationen aus der Luft und dem Cyberspace zu liefern, die Israel nicht selbst sammeln kann“. In der Zwischenzeit haben das Pentagon und die CIA Informationen aus Drohnenflügen über dem Gazastreifen, aus abgehörter Kommunikation und aus anderen Quellen geliefert.

Anti-Terror-Einsatz

Dass es sich bei dieser Darstellung um eine irreführende Tarngeschichte handelt, sollte auf der Hand liegen. Wenn der britische und der US-amerikanische Geheimdienst seit dem 7. Oktober tatsächlich von Tel Aviv aus daran gearbeitet haben, Hamas-Führer aufzuspüren und Gefangene freizulassen, waren ihre Bemühungen ebenso wirkungslos wie die „Rettungsaktion“ selbst.

Mainstream-Quellen bestätigen, dass die Hamas weitgehend unversehrt ist, und IOF-Sprecher behaupten, dass sich noch 120 Gefangene in Gaza befinden. Dies deutet auf einen anderen Grund für die verdeckte britische Präsenz in Israel hin.

Eine D-Notice des britischen Verteidigungsministeriums vom 28. Oktober 2023 wies die inländischen Nachrichtenagenturen an, nicht zu erwähnen, dass die Eliteeinheit Special Air Service (SAS) „in sensiblen Gebieten“ Westasiens eingesetzt wurde, um „Geiselrettungs-/Evakuierungsoperationen“ durchzuführen.

[Das Verteidigungsministerium] will verhindern, dass versehentlich geheime Informationen über Spezialeinheiten und andere Einheiten, die an Sicherheits-, Aufklärungs- und Antiterroroperationen [in Gaza] beteiligt sind, einschließlich ihrer Methoden, Techniken und Aktivitäten, weitergegeben werden.

Westliche Streitkräfte in Bereitschaft

Diese Zensur wurde wahrscheinlich durch britische Boulevardzeitungen ausgelöst, die enthüllten, dass der SAS auf Stützpunkten in Zypern „in Bereitschaft“ sei, „um in Gaza gefangen gehaltene Geiseln zu befreien“. Ein SAS-Veteran bezeichnete einen solchen Einsatz als fast zwangsläufig selbstmörderisch:

Die Situation in Gaza ist einzigartig, wenn es darum geht, die Geiseln ausfindig zu machen und einen sicheren Fluchtweg zu finden. Es herrscht große Verwirrung darüber, was dort im Moment vor sich geht. Es wird schwierig sein, die richtige Festung zu finden, in der die Geiseln festgehalten werden – dann muss man sich sicher dorthin bewegen, die Geiseln finden und dann abziehen. Aus planerischer Sicht wird das ein absoluter Alptraum sein. Es könnte in einer Katastrophe enden.

Trotz der Risiken wurde die israelische „Rettungsaktion“ fortgesetzt, um Tel Aviv einen Propagandagewinn zu verschaffen und das Engagement der britischen und US-amerikanischen Streitkräfte in Gaza zu legitimieren. Die Untersuchung der New York Times war ein subtiler Hinweis auf eine öffentlich ausgeweitete Rolle Großbritanniens und der USA beim Angriff auf Gaza und bestätigte gleichzeitig ihre Entschlossenheit, Israels Aktionen zu unterstützen.

Zur Rechtfertigung der Beteiligung Washingtons behauptete das Blatt, diese Unterstützung werde „in großem Maße geleistet … weil amerikanische Beamte glauben, dass der beste Weg, Israel zur Beendigung des Krieges zu bewegen, darin besteht, seine Geiseln zurückzubekommen und führende Hamas-Führer gefangen zu nehmen oder zu töten“.

In einem Leitartikel des Daily Telegraph mit dem Titel „We must back Israel’s efforts to rescue hostages“ (Wir müssen Israels Bemühungen um die Rettung der Geiseln unterstützen) wurde erklärt, dass „die erfolgreiche Rettungsaktion eine rechtzeitige Erinnerung an das ist, wofür Israel kämpft, und an die grundsätzliche Gerechtigkeit seiner Sache“, während gleichzeitig beklagt wurde, dass Tel Avivs „militärische Operationen einer Prüfung unterzogen wurden, die so gut wie unmöglich zu erfüllen ist“:

Israels hartnäckiges Engagement für die Rettung der Geiseln und die Zerstörung der Hamas steht in deutlichem Kontrast zur Schwäche des Westens bei der Unterstützung seiner Bemühungen.

Ähnlich wie die Westmächte die roten Linien Russlands systematisch verletzt haben, scheint ihre direkte Beteiligung im Gazastreifen schrittweise normalisiert werden zu wollen.

Offene französische Drohungen im März, Truppen nach Odessa zu entsenden, wurden von russischen Beamten zurückgewiesen. Seitdem deutet ein Strom von öffentlichen Erklärungen und Medienberichten darauf hin, dass diese Soldaten dennoch in Form von „Beratern“ und Ausbildern kommen werden.

Die strategische Bedeutung des Libanon

Das einst gefürchtete israelische Militärungetüm ist im direkten Kampf gegen den palästinensischen Widerstand in Gaza und im heftigen Schusswechsel mit der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah immer wieder gedemütigt worden. Wie The Cradle berichtet hat, verheimlicht der Besatzungsstaat schwere Verluste an allen Fronten, an denen er beteiligt ist.

Trotzdem bereitet sich Tel Aviv ganz offen auf einen totalen Krieg mit dem Libanon vor. The Cradle hat auch die Bemühungen Großbritanniens aufgedeckt, seinen Soldaten ungehinderten Zugang zum libanesischen Territorium – zu Lande, in der Luft und zur See – zu verschaffen, um so die Notwendigkeit einer „vorherigen diplomatischen Genehmigung“ für seine „Notfallmissionen“ zu umgehen.

In der gemeldeten Vereinbarung zwischen London und Beirut – die aufgegeben wurde, nachdem der Vorschlag an die libanesischen Medien durchgesickert war – hätten britische Soldaten die Erlaubnis erhalten, in Uniform und mit sichtbaren Waffen überall im Libanon zu reisen und dabei Immunität vor Verhaftung oder Strafverfolgung für das Begehen von Straftaten zu genießen.

Es kann spekuliert werden, dass London die Ausweitung des Gaza-Konflikts zu einem breiteren regionalen Krieg voraussah und versuchte, seine Präsenz in der Levante im Voraus zu festigen, möglicherweise um dieses Ergebnis sicherzustellen. Die Niederlage Israels gegen die Hisbollah im Jahr 2006 und seine derzeitigen militärischen Probleme machen deutlich, dass Tel Aviv ohne umfangreiche ausländische Unterstützung nicht in der Lage wäre, den libanesischen Widerstand zu besiegen.

Die strategische Positionierung der britischen und US-amerikanischen Streitkräfte macht deutlich, dass sie sich trotz der erheblichen Risiken politischer Rückschläge und des Potenzials für eine weitere Destabilisierung der Region unverhohlen für die Unterstützung Israels einsetzen.

