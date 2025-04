https://www.spiegel.de/ausland/gaza-15-getoetete-sanitaeter-video-widerlegt-darstellung-von-israel-a-4e5b9ef8-3584-4bb6-8a2b-8263df518bbd15 15 getötete Sanitäter in Gaza Angriff auf Rettungskräfte – Video widerlegt Israels Darstellung Sie sollen sich ohne Blaulicht auf verdächtige Weise genähert haben – so verteidigt Israels Armee den Beschuss von Sanitätern. Ein von der »New York Times« veröffentlichtes Video zeigt: Die Rettungskräfte gaben sich deutlich zu erkennen. 05.04.2025, 13.18 Uhr

Im Fall der 15 getöteten Rettungskräfte im Gazastreifen widerlegt ein von der »New York Times« veröffentlichtes Video

die Darstellung der israelischen Armee zum Hergang. Laut der Uno kamen die Sanitäter am 23. März ums Leben, ihre Leichen waren offenbar in einem Massengrab verscharrt worden, das in dieser Woche freigelegt wurde. Auch die Fahrzeuge, mit denen die Rettungskräfte an den Einsatzort gekommen waren, lagen verschüttet unter der Erde. Weiterlesen in spiegel.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …