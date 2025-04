Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Gegen Muslime und das Völkerrecht: Netanjahu und Orbán verkünden den Frühling der Rechten

Die Ministerpräsidenten Israels und Ungarns beweisen, dass sich die Konservativen der Welt gegen gemeinsame Feinde verbünden können. Auf dem Weg zu einer globalen rechtsextremen Koalition ist Netanjahu jedoch gezwungen, Zugeständnisse zu machen, auch beim Gedenken an die Vernichtung von 400.000 ungarischen Juden

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban neben Ministerpräsident Netanjahu am Donnerstag in Budapest. Bildnachweis: Bernadett Szabo/Reuters

Liza Rozovsky

5. April 2025, 12:07 Uhr IDT

Vor knapp 200 Jahren, im März/April 1848, brach die ungarische Revolution aus. Sie war einer der wichtigsten Aufstände des europäischen Völkerfrühlings, bei dem die gebildeten Schichten auf dem gesamten Kontinent – und in Budapest – Bürger- und nationale Rechte, eine freie Presse, Unabhängigkeit und die Abschaffung feudaler Privilegien forderten.

Der 15. März, der Tag, an dem die Revolution begann – und schließlich von der österreichischen Armee mit russischer Unterstützung niedergeschlagen wurde – wird in Ungarn als einer der wichtigsten Nationalfeiertage begangen.

Doch an einem sonnigen Apriltag im Jahr 2025 verkündete der ungarische Regierungschef Viktor Orbán in Budapest im historischen Gebäude des Karmeliterklosters innerhalb des Budaer Burgkomplexes zusammen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Ankunft einer neuen und ganz anderen Art von Frühling – des Frühlings der Rechten.

Dies ist ein Frühling, der eine weltweite Abkehr von universeller Gerechtigkeit, Liberalismus und individuellen Rechten zugunsten eines Rückzugs hinter die Mauern des Nationalismus und Patriarchats ankündigt.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Budapest. Bildnachweis: Bernadett Szabo/Reuters

„Die Welt hat sich enorm verändert“, sagte Orbán – wobei unklar war, ob er sich auf Veränderungen seit der COVID-19-Pandemie oder auf die europäische Flüchtlingskrise bezog. Neben ‚schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen überall auf der Welt‘ sagte Orbán, dass Ungarn in den letzten Jahren ‚eine Insel der Freiheit in Europa war und ein entschlossener Hüter und Fahnenträger der jüdisch-christlichen Zivilisation ist‘.

Netanjahu verwendete genau denselben Ausdruck und behauptete, dass Israel und Ungarn denselben Kampf „für die Zukunft unserer gemeinsamen Zivilisation“ führten. „Unsere jüdisch-christliche Zivilisation, die westliche Zivilisation, wie wir sie verstehen, wird derzeit von einer mächtigen Ecke aus angegriffen, und das ist der radikale Islam.“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán (links) und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (rechts) nach einer Pressekonferenz im Karmeliterkloster in der Budaer Burg in Budapest am Donnerstag. Bildnachweis: Denes Erdos/AP

Für Orbán bedeutet die Verteidigung der Zivilisation einen Kampf gegen die Einwanderung. „Wir werden nicht zulassen, dass ein europäisches Migrationsabkommen in Ungarn durchgesetzt wird“, sagte er, nachdem er „der Brüsseler Elite“ vorgeworfen hatte, die „illegale Migration“ nicht stoppen, sondern lediglich verwalten zu wollen. Für Netanjahu bedeutet der Krieg für die Zivilisation, „die iranische Achse zu zerschlagen“ und die Hamas zu besiegen.

Sowohl Netanjahu als auch Orbán bezeichneten den zunehmenden Antisemitismus als eine der größten Bedrohungen. Netanjahu lobte Orbán für seinen kompromisslosen Kampf gegen dieses Phänomen, und der ungarische Ministerpräsident klopfte sich selbst schnell auf die Schulter.

In Netanyahus Erzählung umfasst Antisemitismus jede Form von Kritik an Israel, oder in seinen Worten: „Antisemitismus wird heute als Antizionismus getarnt.“ Für Orbán ist Antisemitismus jedoch nur ein weiteres Nebenprodukt der muslimischen Einwanderung nach Europa.

Die Kettenbrücke in Budapest während des Besuchs des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am Donnerstag. Bildnachweis: Marton Monus/Reuters

Orbáns Regierungssprecher Zoltán Kovács sagte gegenüber Haaretz, dass es traditionell für Konservative auf der ganzen Welt schwierig sei, sich zu vereinen, aber kürzlich sei es ihnen gelungen. Die gemeinsamen Erklärungen von Netanjahu und Orbán zeigten genau, wie man sich durch den Zusammenschluss gegen einen gemeinsamen Feind, auch wenn die Definition dieses Feindes eher vage ist: Muslime.

