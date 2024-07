https://english.almayadeen.net/articles/analysis/blatant-meddling–sinister-union—israel–and-the-french-fa



Eklatante Einmischung, unheilvolle Verbindung: „Israel“ und die französische Rechtsextreme

Von Hannan Hussain

18. Juli 2024

Solange Paris nicht die Temperatur misst und keine Konsequenzen für die zionistische Einmischung zieht, werden die Besetzungsinitiativen in seinem Land wahrscheinlich zunehmen.

Das Erstarken der französischen extremen Rechten ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die zionistische Besatzung hat eine Kampagne der unverhohlenen Einmischung in die französische Politik verfolgt, insbesondere durch das Werben um die französische extreme Rechte, um israelische Interessen zu stärken.

Der Minister für „Diaspora“-Angelegenheiten der Besatzung, Amichai Chikli, bot der polarisierenden französischen Nationalistin Marine Le Pen unverhohlene Unterstützung an, in der Hoffnung, eine ominöse Verbindung zwischen „Israel“ und der extremen Rechten als vorteilhaft für „Israel“ darzustellen.

„Es wäre hervorragend für Israel, wenn [Le Pen] Präsidentin von Frankreich wäre, zehn Ausrufezeichen. Meiner Meinung nach wäre es gut für [die Besatzung]“, sagte Chikli.

Das Ausmaß der politischen Einmischung im Vorfeld der jüngsten Parlamentswahlen in Frankreich sollte ernsthaft alarmieren. Erstens machte Chikli deutlich, dass er Le Pens Präsidentschaft von Anfang an unterstützte, was auf das eklatante Vertrauen der zionistischen Lobbyisten hindeutet, ohne zu zögern einen besatzungsfreundlichen Kandidaten durchzusetzen. Dies signalisiert den Wunsch, sich über die Wünsche und den Willen der französischen Bürger und ihr Recht, einen Kandidaten ihrer Wahl zu wählen, hinwegzusetzen. Dies ist die Definition eines Regimewechsels, der sich anbahnt.

Auch der Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu sollte als einer der Hauptverantwortlichen für einen angestrebten zionistischen Regimewechsel in Frankreich verurteilt werden. Schließlich hat er Le Pens Aufstieg zur Macht unterstützt und sieht darin eine willkommene zukünftige Entwicklung für „Israel“. Obwohl das israelische Eindringen in die französische Politik von Macron als Wahleinmischung verurteilt wurde, offenbart es eine große Toleranz gegenüber dreister zionistischer Lobbyarbeit, Manipulation der sozialen Medien und Beeinflussungsoperationen. Zum Beispiel ändert das Verbot für Besatzungsminister, sich zu den französischen Wahlen zu äußern, nichts an der Tatsache, dass „Israel“ gewillt ist, jeden Widerstand gegen seine völkermörderischen Aktionen im Lande zu untergraben.

Ebenso verstärkt es nur die Tatsache, dass Frankreichs opportunistische Rechtsextreme beschlossen haben, ihre unheilvolle Verbindung mit israelischen Kriegsverbrechern voranzutreiben und vor nichts zurückschrecken werden.

Man denke nur an den radikalen Wandel in der Ideologie der Partei National Rally (NR) gegenüber der zionistischen Besatzung. Le Pen hat ihr nationalistisches Kollektiv als tief verwurzelte zionistische Partei bezeichnet und diese Verteidigung durch die bewusste Unterstützung von Protesten gegen die Besatzung in die Tat umgesetzt. All dies ist eine deutliche Abkehr von den ursprünglichen Grundlagen der Nationalen Versammlung, zu denen die schnelle Kritik an der israelischen Kriegsführung gegen die Palästinenser und die Nutzung des Gazastreifens als „Konzentrationslager, in dem die Menschen keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen“, gehörte.

Die Kritik sollte also dort ansetzen, wo sie hingehört. Macron ist mitverantwortlich für diese zionistische Umarmung der extremen Rechten. Wenn das französische Außenministerium so wütend über Chiklis Einmischung war, warum unterlässt es dann die offene, legitime und längst überfällige Kritik an israelischen Übertretungen?

Trotz aller französischen Maßnahmen gegen israelische Unternehmen und der Geißelung von Israels„ Völkermord im Gazastreifen ist der Wunsch, eine so genannte Eskalation“ der Beziehungen zu verhindern, ungerechtfertigt und undenkbar.

Solange Paris nicht die Temperatur misst und keine Konsequenzen für die zionistische Einmischung nennt, werden die Besatzungsbefürworter in seinem Gebiet wahrscheinlich zunehmen. Die Israelis stellen Chikli jetzt als einen so genannten „unabhängigen“ Denker dar, der zwar die Rechtsextremen bevorzugt, aber für sich selbst spricht. So hofft man, die diplomatischen Aktivitäten der Besatzung von den Handlungen des Ministers zu distanzieren und die Einmischung unvermindert fortzusetzen. Durch eine solche Bestreitbarkeit hoffen Netanjahu und seine Besatzungsbefürworter, die israelischen Übergriffe in den rechtsextremen Vierteln Frankreichs zu legitimieren, und gleichzeitig diplomatische Konsequenzen nach einer weiteren brisanten Enthüllung zu vermeiden. „Er [Chikli] verkehrt mit Parteien, denen wir mit Vorsicht begegnen, und betreibt im Wesentlichen seine eigene persönliche Außenpolitik„, wurde eine israelische diplomatische Quelle kürzlich von Haaretz zitiert, wobei sie unverfroren darauf bestand, dass Frankreich ‚nur ein Beispiel‘ sei.

Le Pens ungerechtfertigte Opposition gegen den palästinensischen Widerstand ist ein weiterer Faktor.Sie war ein Auslöser für die zionistischen Aggressoren, Frankreich als Apologetenstaat für die Besatzung zu zementieren.„Israels Angriffe haben über 38.200 Palästinenser getötet, die Isolation der Besatzung auf der Weltbühne verstärkt und die Entschlossenheit des Widerstands unvermindert fortbestehen lassen.Daher verdient das Werben der Rechtsextremen um israelische Kriegsverbrecher mehr als nur eine rhetorische Verurteilung durch die derzeitige französische Führung.Wo sind greifbare Schritte von Macron, um sicherzustellen, dass Frankreich die palästinensischen Freiheiten anerkennt und einen prinzipiellen Gegensatz zu Le Pens Kriegstreiberei bildet?

Die Realität ist, dass Frankreich den Terrorismus weiterhin als Vorwand nutzt, um die Solidarität mit Palästina zu unterdrücken, zuletzt durch die Verhaftung des pro-palästinensischen Politikwissenschaftlers Francois Burgat.Die Verhaftung Burgats ist kein Einzelfall: Sie ist Ausdruck eines eindeutigen Drängens, auf die von zionistischen Lobbyisten verbreitete Propaganda zu reagieren, um Kritiker eines laufenden Völkermords zum Schweigen zu bringen.Unterdessen gibt es keine konkreten Schritte, um Frankreichs Engagement für Gerechtigkeit zu demonstrieren, insbesondere durch die längst fällige Anerkennung des Staates Palästina.Ein solches Vorgehen würde von Macron verlangen, dass er sich gegen den brutalen Status quo der Besatzungspolitik stellt, der für die zionistischen Sympathisanten in Frankreich eine rote Linie darstellt.

Die anhaltende Untätigkeit der französischen Liberalen ist also ein Geschenk an die rechtsextremen und israelfreundlichen Lobbyisten des Landes.Das bedeutet, dass sich das gesamte politische Spektrum – über alle Parteigrenzen hinweg – der Verherrlichung der Besatzung und der Kriegsverbrecher, die diesen Völkermord befehlen, schuldig gemacht hat.

