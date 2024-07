https://www.middleeasteye.net/news/israel-passes-bill-rejecting-palestine-statehood



Israels Parlament verabschiedet Gesetzentwurf zur Ablehnung der palästinensischen Staatlichkeit

Unterdessen gehen die Angriffe im Gazastreifen und die Attentate im Libanon weiter

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer Diskussion in der israelischen Knesset in Jerusalem am 17. Juli 2024 (Ronen Zvulun/Reuters)

Von MEE-Mitarbeitern

18. Juli 2024

Dasisraelische Parlament hat am späten Mittwoch mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die die Gründung eines palästinensischen Staates ablehnt. Diese Entscheidung dürfte einige Demokraten verärgern, nur wenige Tage bevor der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die USA besuchen und vor dem Kongress sprechen wird.

Der Gesetzentwurf, der von Netanjahus Koalition gemeinsam mit den rechten Oppositionsparteien eingebracht wurde, wurde mit einer Mehrheit von 68 Stimmen angenommen, nur neun Abgeordnete stimmten dagegen.

Benny Gantz, der von vielen führenden Politikern im Westen als moderater als Netanjahu angesehen wird, stimmte zusammen mit seiner Partei für den Gesetzentwurf.

Die Resolution lehnt die palästinensische Eigenstaatlichkeit vollständig ab, selbst als Teil einer Verhandlungslösung mit Israel.

„Die israelische Knesset lehnt die Gründung eines palästinensischen Staates westlich von Jordanien entschieden ab“, heißt es in der Resolution.

„Die Gründung eines palästinensischen Staates im Herzen des Landes Israel wird eine existenzielle Gefahr für den Staat Israel und seine Bürger darstellen, den israelisch-palästinensischen Konflikt aufrechterhalten und die Region destabilisieren.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Hamas den palästinensischen Staat übernimmt und ihn in eine radikal-islamische Terrorbasis verwandelt, die mit der vom Iran geführten Achse zusammenarbeitet, um den Staat Israel zu vernichten.

„Die Förderung der Idee eines palästinensischen Staates zu diesem Zeitpunkt ist eine Belohnung für den Terrorismus und wird die Hamas und ihre Anhänger nur darin bestärken, dies als einen Sieg zu betrachten, dank des Massakers vom 7. Oktober 2023 und als Auftakt zur Übernahme des dschihadistischen Islam im Nahen Osten“, heißt es weiter.

Mustafa Barghouti, der Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative, kritisierte die Verabschiedung der Resolution.

„Keine einzige zionistische Partei, weder in der Regierung noch in der Opposition, hat gegen die Resolution gestimmt“, schrieb er auf X, früher Twitter.

„Diese Resolution ist eine Absage an den Frieden mit den Palästinensern und eine offizielle Erklärung des Todes des Oslo-Abkommens“, schrieb Barghouti.

Die 1993 und 1995 zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), die damals von Jassir Arafat geleitet wurde, unterzeichneten Osloer Abkommen sollten durch die Einrichtung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) – einer vorübergehenden Selbstverwaltungseinrichtung – zu einem unabhängigen palästinensischen Staat führen.

Das Abkommen enthielt jedoch Klauseln, die die Palästinenser unter der Besatzung vor neue Herausforderungen stellten, wie die Aufgabe von mehr als 60 Prozent des Westjordanlandes unter israelischer Kontrolle und die Einführung einer umstrittenen Sicherheitskoordinierung zwischen Israel und der PA.

Seitdem hat Israel die Gesamtkontrolle über das besetzte Westjordanland behalten und 2007 eine vollständige Blockade des Gazastreifens verhängt, als die Hamas durch Parlamentswahlen an die Macht kam.

Das israelische Parlament hatte bereits im Februar einen von Netanjahu unterstützten Gesetzesentwurf angenommen, der die palästinensische Staatlichkeit ablehnte, aber der Gesetzesentwurf vom Mittwoch war eher eine Reaktion auf Berichte über Länder, die Palästina anerkennen.

Der neue Gesetzentwurf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netanjahu nächste Woche vor dem Kongress sprechen wird, was bereits zu Spaltungen und Debatten unter den demokratischen Gesetzgebern des Landes geführt hat.

Netanjahu will auch US-Präsident Joe Biden treffen, obwohl dessen positiver Covid-19-Test die Logistik des Treffens erschweren könnte.

Biden hat wiederholt die Unterstützung seines Landes für eine Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt.

Der Gesetzentwurf steht auch in direktem Widerspruch zu der Rede, die König Charles am Mittwoch gehalten hat und in der er die britische Politik für eine Zweistaatenlösung bekräftigte.

Zuvor hatte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, am Mittwoch erklärt, dass Israels Politik im besetzten Westjordanland jede Aussicht auf eine Zweistaatenlösung zunichte mache.

Durch administrative und rechtliche Schritte verändere Israel die Geographie des Westjordanlandes, sagte Guterres in einer Erklärung, die von seinem Stabschef Courtenay Rattray während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates verlesen wurde.

„Die jüngsten Entwicklungen treiben einen Pfahl durch das Herz jeder Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung“, sagte er.„Wir müssen unseren Kurs ändern.Alle Siedlungsaktivitäten müssen sofort eingestellt werden.“

Der UN-Chef fügte hinzu, dass die Siedlungen eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellten und ein Hindernis für den Frieden mit den Palästinensern seien.

Luftangriffe verstärken sich

In der Nacht wurden mindestens sechs Menschen bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in al-Zawayda im Zentrum des Gazastreifens getötet, während mindestens eine weitere Person bei einem israelischen Angriff auf eine Moschee im Flüchtlingslager Nuseirat ums Leben kam.

Ein israelischer Drohnenangriff im Osten der libanesischen Beqaa-Region soll laut Al Jazeera auch ein Mitglied der Gruppe al-Jamaa al-Islamiya getötet haben.

Am frühen Donnerstag wurden in den sozialen Medien Aufnahmen veröffentlicht, die einen israelischen Angriff auf einen Eselskarren in Rafah im südlichen Gazastreifen zu zeigen schienen, der Zivilisten zog.

Bei israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen wurden in den letzten Tagen Dutzende von Palästinensern getötet, darunter 17 Menschen, die am Dienstag in der Nähe einer Zeltstadt für Vertriebene in der als „sicher“ eingestuften Zone von al-Mawasi in Khan Younis ums Leben kamen.

Der Angriff auf al-Mawasi erfolgte, nachdem in der vergangenen Woche bei Luftangriffen in einem Vertriebenenlager im selben Bezirk mindestens 88 Menschen getötet und 289 weitere verwundet worden waren.

Die Vereinten Nationen erklärten am Dienstag, die vergangene Woche sei eine der tödlichsten im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober gewesen.

Mehr als 38.000 Palästinenser sind nach Angaben lokaler Behörden seit Oktober durch den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getötet worden.Die meisten der Toten sind Frauen und Kinder.

VAE-Beamter fordert internationale Truppen

Am Mittwoch befürwortete ein hochrangiger Beamter der Vereinigten Arabischen Emirate den Einsatz einer internationalen Truppe, die im belagerten Gazastreifen unter der Schirmherrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde für „Recht und Ordnung“ sorgen soll. Dies ist eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass sich die Golfmächte einer Vereinbarung über eine Nachkriegstruppe im Gazastreifen annähern, für die sich die USA einsetzen.

Lana Nusseibeh, die ehemalige Botschafterin der VAE bei den Vereinten Nationen und jetzige stellvertretende Ministerin für politische Angelegenheiten in den VAE, forderte in einem in der Financial Times veröffentlichten Meinungsartikel eine „vorübergehende internationale Präsenz in Gaza“.

Nusseibeh forderte „eine zeitlich begrenzte internationale Mission, die auf die humanitäre Krise reagiert, Recht und Ordnung herstellt, die Grundlagen für eine Regierungsführung schafft und den Weg zur Wiedervereinigung des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlandes ebnet“.

Die Hamas und Israel befinden sich immer noch in Waffenstillstandsgesprächen, die darauf abzielen, den Krieg zu beenden, der fast 39.000 Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet hat.Tausende weitere werden vermisst.

Die beiden Seiten haben sich über einen dreistufigen Vorschlag für ein Abkommen, der von Vermittlern aus den USA, Katar und Ägypten vorgelegt wurde, hin und her bewegt.

Die Vermittler haben den vollständigen Inhalt des Vorschlags nicht öffentlich dargelegt, aber die groben Konturen des Abkommens beinhalten laut früheren Verhandlungsrunden, die dem MEE mitgeteilt wurden, eine sechswöchige Kampfpause, in der die Hamas einige israelische Gefangene freilassen wird, die sie seit dem 7. Oktober, als sie den Süden Israels angriff, gefangen hält.

Im Gegenzug wird erwartet, dass Israel eine Reihe von palästinensischen Gefangenen freilässt, seine Truppen aus bestimmten Regionen des Gazastreifens abzieht und den Palästinensern erlaubt, vom Süden des Gebiets in den Norden zu reisen.

In der zweiten Phase würde direkt eine dauerhafte Einstellung der Militäroperationen angekündigt, bevor die verbleibenden israelischen Gefangenen gegen weitere palästinensische Gefangene ausgetauscht würden.

In der letzten Phase soll die Blockade des Gazastreifens vollständig aufgehoben werden.

Im Mai erklärte eine hochrangige palästinensische Quelle, die mit der Politik der Hamas vertraut ist, gegenüber MEE, dass die Hamas bereit sei, „Flexibilität“ in Bezug auf die künftige Verwaltung des Gazastreifens zu zeigen, solange die Entscheidung über die Herrschaft in der vom Krieg zerrütteten Enklave von anderen palästinensischen Gruppierungen gebilligt und weder von den USA noch von Israel aufgezwungen werde.

