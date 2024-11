https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-gaza-north-lebanon-war-hezbollah-hamas-beirut-ceasefire



Live: Israel weitet Angriff auf den Norden des Gazastreifens unter „apokalyptischen“ Bedingungen aus

Unterdessen entführt eine mutmaßliche israelische Marineeinheit einen Libanesen in der Nähe seines Zuhauses

Wichtige Punkte

Chamenei droht den USA und Israel mit einer „vernichtenden Antwort“

Bei israelischem Angriff am Freitag werden 50 palästinensische Kinder getötet

Israel bombardiert das Flüchtlingslager Nuseirat schwer

Live-Updates

Israelischer Angriff auf Beirut verletzt 11 Menschen

vor 41 Minuten

Ein israelischer Angriff auf einen südlichen Vorort von Beirut am Samstag verletzte 11 Menschen, wie das libanesische Gesundheitsministerium berichtete.

Israelische Marine hat hochrangigen Hisbollah-Offizier gefangen genommen: Axios

vor 1 Stunde

Barak Ravid von Axios berichtet, dass israelische Streitkräfte einen hochrangigen Hisbollah-Funktionär namens Imad Amhaz gefangen genommen haben.

Unter Berufung auf einen israelischen Beamten sagte Ravid, die israelische Marine habe Amhaz während einer Operation im Nordlibanon gefangen genommen.

Hisbollah zielt auf „Militärindustrie“ in Nordisrael: AFP

vor 1 Stunde

Die Hisbollah gab am Samstag bekannt, dass sie Raketenangriffe auf „Militärindustrie“ in Zvulun in der Nähe der nördlichen Stadt Haifa gestartet habe.

Die Gruppe gab an, zwei „Raketensalven“ auf die „Zvulun-Basis für Militärindustrie nördlich der Stadt Haifa“ abgefeuert zu haben.

Zuvor hatte die Hisbollah erklärt, Drohnen auf die Luftwaffenbasis Palmachim südlich von Tel Aviv abgefeuert zu haben.

Libanesischer Staatsbürger aus dem Nordlibanon entführt: Al Jazeera

vor 1 Stunde

Al Jazeera Arabic berichtet, dass eine Gruppe bewaffneter Soldaten einen libanesischen Staatsbürger aus der Region Batroun im Norden des Landes entführt hat.

Ein libanesischer Sicherheitsbeamter äußerte gegenüber Al Jazeera Arabic den Verdacht, dass eine israelische Kommandotruppe für die Entführung verantwortlich sei, die über den Seeweg in den Libanon eingedrungen sei.

Das im Internet veröffentlichte Filmmaterial soll den Vorfall zeigen, bei dem bewaffnete Männer zu sehen sind, die eine Person im Gebiet von Batroun mitnehmen.

Der libanesische Journalist Hasan Illaik behauptete, eine große Landungseinheit israelischer Truppen sei in den Ferienort eingedrungen, habe den Mann gefangen genommen und sei dann mit Schnellbooten entkommen.

Middle East Eye konnte das Filmmaterial nicht unabhängig verifizieren.

Der libanesische Verkehrsminister Ali Hamie, der die Hisbollah in der libanesischen Regierung vertritt, sagte gegenüber Al Jazeera, das Video sei korrekt, gab aber keine weiteren Details bekannt.

Die israelischen Behörden standen für eine sofortige Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Israel sagt, dass 37 Soldaten im Libanon getötet wurden: AFP

vor 3 Stunden

Israelischen Angaben zufolge wurden seit Beginn der Bodenoperationen des Militärs am 30. September 37 Soldaten im Libanon getötet.

Die AFP fügte hinzu, dass israelischen Zahlen zufolge seit Oktober letzten Jahres auch 63 Menschen auf israelischer Seite getötet wurden.

Das israelische Militär gab an, drei Drohnen über dem Roten Meer abgefangen zu haben, nachdem es gemeldet hatte, dass sieben Drohnen von „mehreren Fronten“ aus gestartet worden seien.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erreicht 43.314

vor 3 Stunden

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte am Samstag, dass die Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023 auf 43.314 gestiegen ist.

Das Ministerium berichtete außerdem, dass seit Beginn der Kämpfe im vergangenen Oktober 102.019 Menschen verletzt wurden.

Allein in den letzten 24 Stunden hätten israelische Streitkräfte in der belagerten Enklave 55 Menschen getötet und weitere 192 verletzt, hieß es in der Erklärung weiter.

Der Palästinensische Islamische Dschihad trauert um zwei Kämpfer, die vor 3 Stunden im besetzten Westjordanland getötet wurden

Der militärische Flügel des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) hat den Tod von zwei seiner Kämpfer bekannt gegeben.

Die Al-Quds-Brigaden gaben in einer Erklärung bekannt, dass Ahmed Issam Fahmawi (19) und Abdul Aziz Mahmoud Abu Saman (20) im besetzten Westjordanland bei Kämpfen gegen israelische Streitkräfte getötet wurden.

In einer Stellungnahme erklärte der Palästinensische Islamische Dschihad: „Sie wurden bei einem hinterhältigen Überfall der Zionisten getötet, die sie ins Visier nahmen, als sie die Besatzungstruppen angriffen, die das Lager Nur Shams stürmten.“

Beide Kämpfer waren Mitglieder des Bataillons von Tulkarm.

Israelische Armee weitet Operationen in Jabalia im Gazastreifen aus: Haaretz

vor 3 Stunden

Haaretz berichtet, dass die israelische Armee ihre Operationen im nördlichen Jabalia im Gazastreifen ausweitet.

Laut der israelischen Zeitung hat das Militär mitgeteilt, dass sich das Kampfteam der Kfir-Brigade anderen Kampftruppen im Gebiet Jabalia angeschlossen hat.

Dies ist der dritte Einsatz der Kfir-Brigade in Jabalia seit Beginn der Kämpfe, nachdem sie sich den bereits in der Region operierenden Brigaden Givati und Iron Tracks angeschlossen hat.

Hisbollah sagt, sie habe israelischen Luftwaffenstützpunkt mit Drohnen angegriffen

vor 4 Stunden

Die libanesische Hisbollah gab bekannt, dass sie am Samstag mit Drohnen den israelischen Luftwaffenstützpunkt Palmachim im Süden von Tel Aviv angegriffen hat.

Israel äußerte sich nicht unmittelbar zu dem Angriff.

Bericht von Reuters

