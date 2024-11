https://thecradle.co/articles/why-israel-targets-syria-the-geopolitical-stakes-of-damascuss-support-for-the-resistance



Warum Israel Syrien ins Visier nimmt: Die geopolitischen Auswirkungen der Unterstützung des Widerstands durch Damaskus

Mohamed Nader Al-Omari

1. NOVEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

Laut Israel ist Syrien der wichtigste Waffentransportknotenpunkt für den Widerstand – und hat sich gleichzeitig aus der Achse zurückgezogen, um sich selbst zu retten. Welche seiner Behauptungen sind wahr, da Tel Aviv weiterhin mit aller Kraft syrischen Boden angreift?

In den letzten zehn Jahren war Syrien Hunderten von israelischen Luftangriffen ausgesetzt, die angeblich hauptsächlich Waffenproduktions-, Transport- und Lagereinrichtungen zum Ziel hatten. Laut Tel Aviv sollen diese Angriffe die „Versorgungswege“ vom Iran zur libanesischen Hisbollah „unterbrechen“.

Zuletzt gab das israelische Militär am 31. Oktober bekannt, dass es Waffendepots und Hauptquartiere der Hisbollah in der Region Qusayr angegriffen habe, wobei Berichten zufolge mindestens 10 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden.

Mit dem Beginn der Operation Al-Aqsa Flood vor mehr als einem Jahr intensivierten sich die israelischen Angriffe auf Syrien und erreichten bis Ende 2023 29. Und seit Anfang dieses Jahres war Syrien 69 Luftangriffen ausgesetzt, die auf mehrere geografische Gebiete abzielten, zusätzlich zu 17 Angriffen auf syrisch-libanesische Grenzübergänge seit Mitte September.

Die Angriffe fielen mit der raschen militärischen Eskalation des Besatzungsstaates gegen den Libanon vor sechs Wochen zusammen, die mit den Pager- und Walkie-Talkie-Terroranschlägen vom 16. bis 17. September begann und in der Ermordung hochrangiger libanesischer Widerstandsführer, darunter Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, gipfelte.

Unterstützung oder Rückzug aus dem Widerstand?

Die von Israel und den USA gegen Damaskus erhobenen Anschuldigungen enthalten widersprüchliche Aussagen, die einerseits darauf hindeuten, dass Syrien nach wie vor der wichtigste Unterstützer des libanesischen Widerstands ist, andererseits aber auch implizieren, dass es seine Unterstützung für libanesische und palästinensische Fraktionen eingeschränkt hat.

Nach dem Angriff auf Qusayr erklärte die Besatzungsarmee: „Mit Unterstützung des syrischen Regimes gefährdet die Terrororganisation Hisbollah die Sicherheit syrischer und libanesischer Zivilisten, indem sie Kommandozentralen und Streitkräfte in zivilen Gebieten in beiden Ländern einrichtet.“

Auf der anderen Seite distanziert sich Damaskus angeblich von der Hisbollah, und Seth Frantzman, ein außerordentlicher Mitarbeiter der in den USA ansässigen Foundation of Defense of Democracies, behauptet, dass die syrische Regierung deshalb zögert, aktiv gegen wiederholte Verstöße Israels vorzugehen, „weil das Regime der Meinung ist, dass es durch eine Eskalation nichts zu gewinnen und viel zu verlieren hat“.

Tatsächlich gibt es mehrere Anzeichen dafür, dass Syrien den Widerstand gegen die Versuche Israels, Westasien umzugestalten, nachdrücklich unterstützt, darunter auch die Bemühungen, die Hisbollah im Libanon „auszurotten“ – ein Ziel, das der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu oft wiederholt.

Israels langfristige Pläne für Syrien

Die israelische Führung wirft ihren Gegnern oft Dinge vor, die ihre eigenen Ambitionen widerspiegeln. Finanzminister Bezalel Smotrich forderte, den jüdischen Staat auf Teile Syriens auszudehnen: „Es steht geschrieben, dass die Zukunft Jerusalems darin besteht, sich bis nach Damaskus auszudehnen“, wurde er in einer französischsprachigen Dokumentation zitiert.

Anfang dieses Monats folgte eine Erklärung des ehemaligen israelischen Außenministers Avigdor Lieberman an der Hebräischen Universität Reichmann, in der er die Notwendigkeit betonte, Teile des syrischen Territoriums am Berg Hermon zu erobern, um eine neue Verteidigungslinie für Israel zu errichten:

„Wenn Syrien weiterhin als logistische Basis für unsere Feinde dient, werden wir den syrischen Teil des Berges Hermon erobern und ihn bis auf weiteres nicht aufgeben.“

Der israelische Energieminister Yuval Steinitz hat dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad direkt gedroht und versprochen, das syrische politische System aufgrund seiner Unterstützung für den Widerstand zu ändern. Diese Haltung wird vom ultranationalistischen Minister Gideon Saar unterstützt: „Israel muss Assad klar machen, dass er sein Regime in Gefahr bringt, wenn er die Sicherheit Israels auf diese Weise gefährdet.“

Seit Beginn der Al-Aqsa-Flut konzentrierten sich die israelischen Angriffe wiederholt auf Stellungen der Hisbollah bei Sicherheitsgruppen wie 133, der Golan-Höhen-Einheit, Einheit 4400 und Einheit 108 sowie auf Einheiten, die mit dem Transport von Drohnenkomponenten und anderer Technologie von Syrien in den Libanon beauftragt sind. Auch Lagerstätten, ob im Inland hergestellt oder aus Russland und dem Iran importiert, wurden getroffen.

Seit Oktober 2023 und der anschließenden Eröffnung mehrerer Fronten zur Unterstützung des Widerstands im Libanon, im Irak und im Jemen hat Tel Aviv auch zunehmend die zivile Infrastruktur Syriens ins Visier genommen. Israel hat die internationalen Flughäfen von Aleppo und Damaskus zwölf Mal bombardiert und behauptet, dass diese zivilen Einrichtungen für den Transport von Materialien zur Herstellung und Montage von Raketen genutzt werden, entweder für den Einsatz in Syrien oder für den Transport in den Libanon.

Die israelischen Ziele wurden auch auf elitäre Einheiten der syrischen Armee ausgeweitet, wobei der Schwerpunkt auf Einrichtungen lag, die angeblich an der Lagerung, Herstellung und Ausbildung von Waffen beteiligt sind, wie die 75. Brigade der Ersten Division in Jabal al-Mana bei Damaskus, die 106. Brigade der Republikanischen Garde und die Fünfte Division in Tal al-Jumu‘.

Radar- und Luftverteidigungsanlagen in Südsyrien, insbesondere in Suwayda und den Küstengebieten von Tartus, sind ebenfalls unter Beschuss geraten, ebenso wie wiederholte Angriffe auf Forschungszentren, von denen Israel behauptet, dass sie sich auf die Produktion und Entwicklung von Raketen konzentrieren – vor allem in Masyaf, Hama, am 9. September.

Angriffe auf die Versorgung der Hisbollah

Netanyahus Behauptungen in seinem Interview mit Le Figaro vom 16. Oktober, die vom Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, aufgegriffen wurden, zielten darauf ab, diese israelische Darstellung weiter zu untermauern: Die 646. Reserve-Fallschirmjägerbrigade soll bei der Inspektion der Stützpunkte der Radwan-Einheit der Hisbollah im Südlibanon „hochmoderne“ russische Waffen entdeckt haben.

Fotos, die vom israelischen Militärkorrespondenten Doron Kadosh veröffentlicht wurden, zeigten Waffen in einer Holzkiste, die mit „englischen Inschriften“ versehen war, die auf eine russische Herkunft hindeuteten, und die angeblich über den Hafen von Tartus nach Syrien verschifft wurden.

Darüber hinaus wurden die von der Hisbollah eingesetzten Fadi-1-, 2- und 3-Raketen – erstmals in einem Video aus der Imad-4-Einrichtung gezeigt – Ende September gegen Ziele in Haifa eingesetzt, was Parallelen zu einem Interview mit Nasrallah aus dem Jahr 2020 auf Al Mayadeen aufweist, in dem er offenbarte, dass die von der Hisbollah eingesetzten Kornet-Raketen ursprünglich von Syrien in Russland gekauft und an die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad in Gaza weitergegeben wurden.

Strategische Herausforderungen für Damaskus

Ein Bericht des in Indonesien ansässigen Center for Strategic and International Studies (CSIS) bestätigt die Einschätzungen verschiedener israelischer Militär- und Sicherheitsforschungszentren:

„Vom Libanon bis zum Iran verfügen die Militanten über unzählige Verstecke und Hunderte von Kilometern an unterirdischen Tunneln, um Vorräte und Personal zu transportieren.“

Das Arsenal der Hisbollah umfasst eine Vielzahl von Raketensystemen, wie die Khaybar 1, eine in Syrien entwickelte, ungelenkte Artillerie-Rakete, und die M-600, auch bekannt als Tishreen-Rakete, die syrische Version der Fateh-110. Zu den weiteren Bestandteilen des Arsenals gehören die Scud-Raketen der Typen B/C/D, Burkane-Raketen, mehrere Generationen der berühmten russischen Kornet-Panzerabwehrraketen und Igla-S-Boden-Luft-Raketensysteme.

Außerdem soll die Hisbollah seit 2006 über Yakhont-Schiffsabwehrraketen verfügen, die aus Syrien stammen und eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern haben. Die Fähigkeit, israelische Drohnen abzuschießen, hat bei den Israelis den Verdacht geweckt, dass das Luftverteidigungssystem Pantsir zusammen mit fortschrittlichen russischen SA-22-Systemen ebenfalls von Syrien an die Hisbollah weitergegeben wurde.

Diese Anzeichen, in Verbindung mit der militärischen Mobilmachung Israels entlang der Golan-Front, der Verschiebung der Kampflinien und den Kapitulationsforderungen des US-Sonderbeauftragten Amos Hochstein, internationale Streitkräfte zur Überwachung der syrisch-libanesischen Grenze einzusetzen, spiegeln alle die missliche Lage wider, in der sich Damaskus befindet, und machen deutlich, dass Israel beabsichtigt, seinen Krieg auf die syrische Front auszudehnen.

Israels wiederholte Anschuldigungen gegen Syrien, den libanesischen Widerstand zu unterstützen, selbst wenn es während der Libanonkrise lediglich humanitäre Hilfe leistet, offenbaren die Beweggründe hinter den anhaltenden Angriffen und Drohungen des Besatzungsstaates gegen den syrischen Staat.

Aber kann ein kleines Land wie Israel gegen das riesige, komplexe geografische Terrain Syriens triumphieren, wo es im Gegensatz zum Libanon Tausende von Meilen mehr und Tausende von versteckten Orten für die Verbreitung von Waffen und Vorräten gibt?

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

