„Polnische Werte“, während Putin nicht eingeladen wurde Evelyn Hecht-Galinski

Trotz Haftbefehl des IStGH: Polen verspricht, Netanjahu während der Befreiungsfeier in Auschwitz vor einer Verhaftung zu schützen

Polnische Medien berichteten letzten Monat, dass Netanjahu die Feier zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz möglicherweise auslassen werde, um einer Verhaftung zu entgehen, nachdem der IStGH Haftbefehle gegen ihn und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister erlassen hatte

Netanjahu besucht Auschwitz, 2013. Bildnachweis: AFP

Ofer Aderet

9. Januar 2025

Die polnische Regierung hat am Donnerstag eine Resolution verabschiedet, in der sie verspricht, die freie und sichere Teilnahme von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau Ende dieses Monats zu gewährleisten. Diese Entscheidung wurde vom polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk bestätigt.

Polnische Medien berichteten letzten Monat, dass Netanjahu nicht an der Zeremonie teilnehmen würde, da er befürchte, aufgrund eines Haftbefehls, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen ihn erlassen wurde, festgenommen zu werden.

Tusk sagte in einer Rede vor dem polnischen Parlament, dass „die Sicherheit aller, die zur Zeremonie kommen, garantiert wird und sie nicht verhaftet werden“. Er fügte hinzu, dass „dies aus offensichtlichen Gründen insbesondere für Vertreter des Staates Israel gilt, die natürlich mehr als alle anderen an diesen Zeremonien interessiert sind.“ Weiterlesen in haaretz.com

