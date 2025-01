https://strategic-culture.su/news/2025/01/09/who-says-germany-doesnt-do-irony-meet-its-bumbling-foreign-minister/



Wer sagt, dass Deutschland keinen Sinn für Ironie hat? Lernen Sie seinen tollpatschigen Außenminister kennen

Martin Jay

9. Januar 2025

Ist es möglich, dass Baerbock so dumm und unwissend ist, dass sie nicht einmal die blutige Vergangenheit ihrer eigenen Regierung in Syrien kennt?

Es bestand wahrscheinlich keine Gefahr, dass die glücklose deutsche Außenministerin aus dem Flugzeug steigt und bei ihrer Ankunft in Damaskus von absolut niemandem empfangen wird – wie es der Fall war, als sie im Januar 2024 nach Malaysia reiste. Auf dem Rollfeld erwartete sie eine beeindruckende Reihe von Vertretern der neuen syrischen Regierung, die sie freudig begrüßten und ihr die Hand schüttelten. Sie wurde von Frankreichs Außenminister begleitet, der Syrien besuchte, um dem neuen, zum Politiker gewordenen Terroristen mit den zwei Namen Ahmed al-Sharaa oder seinem Kriegsnamen Abu Mohammed al-Jolani die Meinung zu sagen.

Die Doppelzüngigkeit seiner Identität könnte ein Hinweis darauf sein, was in Syrien zu erwarten ist, dessen neues Regime von den Amerikanern umgestaltet wird, die gerne CNN als Instrument für Fake News nutzen, um sowohl seinen Anführer als auch die Gruppe, die er vertritt, komplett neu zu branden. Für jeden, der es sehen will, gibt es immer noch viele Beispiele für entsetzliche Prügel und Folterungen, die im Einklang mit dem Scharia-Recht stehen, was die offensichtliche Frage aufwirft, was genau bei diesem sehr europäischen Besuch vor sich geht.

Jolani braucht Hilfe beim Wiederaufbau Syriens. Aber damit diese Schleuse von möglicherweise Hunderten Milliarden Dollar geöffnet werden kann, muss er einen glaubwürdigen, funktionierenden Staat aufbauen, in dem die Ministerien zu funktionieren scheinen, die Polizei den Frieden wahrt und Recht und Ordnung wiederherstellt und vor allem Menschenrechtsverletzungen unterbunden werden. Sobald dies geschehen ist, können die Sanktionen aufgehoben werden. Sobald dies geschehen ist, kann die Wiederaufbauhilfe fließen.

Und sowohl Deutschland und Frankreich als auch Jolani wollen dies. Sie haben kurzfristige Ziele, die alle aufeinander abgestimmt sind. Doch sollten wir uns Sorgen machen, dass eine Terrorgruppe, die von Jolani angeführt wird und eine so abscheuliche Geschichte von Enthauptungen und Folter gegen jeden hat, der sich nicht an ihre besonders barbarische Auslegung des Scharia-Gesetzes hält, Milliarden von Euro an Hilfe erhalten wird?

Was versucht Annalena Baerbock in Damaskus wirklich zu erreichen?

Ihre Anwesenheit dort dient sicherlich dazu, leichtgläubige Europäer zu täuschen, dass der Weg für die EU darin besteht, Jolani und seine Bande aus der Kälte zu holen. Natürlich will Baerbock auch an erster Stelle stehen, damit deutsche Unternehmen von Umstrukturierungshilfen profitieren können, die ihre korrupten Freunde in der Europäischen Kommission bald genehmigen werden. Aber ist es fair, diese Entscheidung des Westens, sich erneut mit Terroristen ins Bett zu legen, in Frage zu stellen? Wenn wir uns ansehen, wie Al-Qaida gegründet wurde, ist es erwähnenswert, dass sie entstanden ist, nachdem sie Geld aus dem Westen erhalten hatte, um die Sowjets in Afghanistan zu bekämpfen, bis 1989 ihre Dienste nicht mehr benötigt wurden. Ähnliches lässt sich über die Hisbollah sagen, die von den Amerikanern zweifellos als Terrorgruppe bezeichnet wird, aber in den 80er Jahren durch eine Reihe von Entscheidungen Ronald Reagans finanziert wurde, der ihnen erlaubte, in den USA gekaufte Drogen an Bord von US-Flugzeugen zu schmuggeln.

Auch in jüngster Zeit sollten wir uns daran erinnern, dass die Attentäter vom 11. September Al-Qaida-Agenten waren und dass es auf europäischem Boden zu viele Beispiele für schreckliche Terrorakte solcher Gruppen gibt, die die Hand gebissen haben, die sie gefüttert hat. Der Bombenanschlag auf das Ariana-Grande-Konzert in Manchester im Jahr 2017 wurde von einem britisch-libyschen jungen Mann verübt, der von den Sicherheitsdiensten ermutigt wurde, nach Libyen zu reisen und mit Al-Qaida gegen Gaddafis Truppen zu kämpfen.

Der Punkt, der dabei verloren geht, ist, dass Israel jeden derartigen Rückschlag auf US-amerikanischem oder europäischem Boden begrüßen wird und daher überhaupt kein Problem damit hat, HTS in Syrien zu installieren.

Die Ignoranz von Baerbock ist ebenso beunruhigend wie ihre ausgeprägte Heuchelei. Wie kann jemand, dem es so sehr an offensichtlicher Intelligenz oder offensichtlichen Fähigkeiten mangelt, Außenministerin werden?

Baerbock betonte, dass alle Syrer Teil des neuen politischen Prozesses sein sollten, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion, da Syrien aus einer Reihe von Minderheiten besteht, die zusammen fast 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen – im Gegensatz zu den Sunniten, die 60 Prozent ausmachen.

Einem Bericht zufolge „erläuterte“ sie die wichtigsten Bedingungen für eine europäische Unterstützung, darunter die Gewährleistung von Minderheitenrechten, die Förderung der Inklusivität und die Ablehnung von Extremismus. Baerbock betonte auch die dringende Notwendigkeit, die akute humanitäre Krise in Syrien anzugehen und der Bevölkerung des Landes Hilfe zukommen zu lassen.

Man muss sich fragen, ob die neuen Machthaber in Syrien auch nur einen dieser Punkte ernst nehmen werden, wenn ihr Anführer einer so extremen Auslegung des Islam angehört, dass er nicht einmal der deutschen Außenministerin die Hand schütteln darf. Wir könnten auch anmerken, dass Baerbock so wenig über die Menschen weiß, mit denen sie ihren Beitrag leistet, dass sie nicht einmal über den Handschlag-Fauxpas Bescheid wusste. Wer berät diesen Schwachkopf?

Die Antwort lautet: Niemand, denn sie ist nicht wichtig. Baerbock ist einfach nur eine Botschafterin und hat ihre Arbeit erledigt. Die wahre Macht liegt in Brüssel und sie huldigt nur dieser Gemeinschaft, die ihr mit ziemlicher Sicherheit eines Tages einen Job geben wird.

Und doch ist es beunruhigend und nicht ohne Ironie, dass sie einen Wendepunkt in den Beziehungen des Westens zum neuen Regime ankündigt. Haben sich die Amerikaner und die Europäer für einen nützlichen Idioten entschieden, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben können, wenn nach sechs Monaten die Köpfe abgehackt und Minderheiten abgeschlachtet werden?

Bemerkenswerterweise war die deutsche Regierung ein entschiedener Befürworter des Völkermords Israels an den Palästinensern, und dass einer ihrer Vertreter die Menschenrechte predigt, ist bestenfalls etwas absurd. Die schiere Heuchelei ist atemberaubend. Aber dann gibt es auch noch eine Ironie, über die man nachdenken muss.

Während ihres Besuchs besuchte Baerbock das berüchtigte Sednaya-Gefängnis, ein brutales Beispiel für die Verkommenheit des Assad-Regimes. Tausende politische Gefangene wurden dort gefoltert, hingerichtet oder sind einfach verschwunden, bevor das Gefängnis im vergangenen Monat befreit wurde. Die Minister sprachen von der Notwendigkeit von „Gerechtigkeit und Versöhnung“, um die „tiefen Narben“ Syriens zu heilen, während sie ihre Gesprächsthemen erfolgreich von einem kleinen Punkt ablenkten: Deutschland war Assads größter Unterstützer und spielte tatsächlich eine Schlüsselrolle bei der Beratung und Überwachung der Brutalität seines Regimes. Ist es möglich, dass sie so dumm und unwissend ist, dass sie nicht einmal die blutige Vergangenheit ihrer eigenen Regierung in Syrien kennt?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und Beiträge verfasst.

