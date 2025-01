Warum hat der Zentralrat der Juden und sein Präsident nicht gegen den Ausschluss von Russland bei der offiziellen Gedenkveranstaltung protestiert? Das wäre seine Pflicht gewesen! Evelyn Hecht-Galinski



Auschwitz und imperialistische Verbrechen vergessen

Finian Cunningham

28. Januar 2025

Der Ausschluss Russlands von der offiziellen Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz ist nicht nur beschämend. Er ist viel dunkler und unheilvoller. Die Geschichte der imperialistischen Barbarei wird dreist umgeschrieben, um ihre Schuld zu verbergen.

Als das Vernichtungslager der Nazis in Auschwitz am 27. Januar 1945 von Truppen der sowjetischen Roten Armee befreit wurde, hätten nur wenige Menschen für möglich gehalten, dass nur 80 Jahre später die Erinnerung an die Befreier aus der offiziellen westlichen Geschichte gestrichen werden würde.

Hier geht es nicht nur um kleinliche Rivalität und Neid auf historische Errungenschaften. Die Kräfte des Imperialismus rehabilitieren sich und suchen nach einer Lizenz für mehr Krieg und Töten.

Der polnische Präsident Andrzej Duda führte diese Woche andere westliche Staats- und Regierungschefs und Würdenträger an den Ort des berüchtigten Lagers, in dem 1,3 Millionen Menschen – hauptsächlich Juden – in Gaskammern vernichtet wurden. Die Organisatoren verboten Russland die Teilnahme und führten als Grund die angebliche russische Aggression gegen die Ukraine an.

Vor acht Jahrzehnten befreite die russische Armee alle verbliebenen Todeslager der Nazis – alle befanden sich auf von den Nazis besetztem polnischem Gebiet. Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmo, Sobibor und Treblinka. Die Namen dieser höllischen Orte sind auch heute noch mit Schrecken verbunden. Dies geschah in den Wochen vor der endgültigen Niederlage von Hitlers Drittem Reich in der Schlacht um Berlin, als die Rote Armee im Mai Hammer und Sichel über dem Reichstagsgebäude hisste.

Die Sowjetunion war der Hauptgewinner des Zweiten Weltkriegs und zahlte einen unvergleichlichen Preis für die Niederschlagung der Geißel des Faschismus in Europa – mit über 27 Millionen ihrer Menschen, die in diesem epischen Kampf ihr Leben ließen.

Von 1941 bis 1945 verursachte die Rote Armee über 80 Prozent der gesamten Kriegsopfer der deutschen Wehrmacht, während Großbritannien und die Vereinigten Staaten ihre europäische Front bis zum Sommer 1944 hinauszögerten.

Mit dem Ende des Krieges war jedoch weder der Faschismus beseitigt, noch der kapitalistische Imperialismus, der ihn hervorgebracht hatte. Die nationalsozialistische Variante des Imperialismus war sicherlich eine extreme Ausprägung. Der industrialisierte Massenmord an denjenigen, die als Untermenschen galten, war erschreckend systematisiert.

Der westliche Imperialismus tauchte bald nach dem größten und schrecklichsten Krieg der Welt wieder auf. Nur fünf Jahre später tötete das US-Militär Millionen koreanischer Zivilisten in einem Krieg, der angeblich die freie Welt gegen den Kommunismus verteidigen sollte. Weitere zehn Jahre später wurden Millionen Vietnamesen in derselben bösartigen Farce ausgerottet.

Natürlich waren die westlichen Mächte geschickt darin, Rechtfertigungspropaganda für ihre unzähligen Kriege zu erfinden, die sie auf der ganzen Welt um der Vorherrschaft und ihrer eigenen Version von „Lebensraum“ willen führten.

Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert, den Zweiten Weltkrieg zu verzerren und umzuschreiben.

Jetzt hören wir, wie westliche Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Donald Trump Unwahrheiten verbreiten, dass „die Russen uns geholfen haben, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen“.

So wurde der größte militärische Sieg der Geschichte auf eine Nebenrolle reduziert, in der es nur darum ging, zu „helfen“.

Dann gibt es das Parlament der Europäischen Union, das abscheuliche Erklärungen abgibt, dass die Sowjetunion die gleiche Schuld wie Nazi-Deutschland an der Entfachung des Zweiten Weltkriegs trägt.

Eine solche Verfälschung der Geschichte wird von polnischen und baltischen Politikern ermöglicht, die von Russophobie besessen sind und die Mitschuld ihrer Nationen am Völkermord in der NS-Zeit verheimlichen.

Als 2005 der 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz begangen wurde, wurde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Recht ein prominenter Platz bei den Feierlichkeiten eingeräumt. Auch 2020, zum 75. Jahrestag, wurde der russische Staatschef geehrt.

Zum 80. Jahrestag wurde jegliche offizielle russische Vertretung verboten. Wie ist es möglich, der Befreiung von Auschwitz zu gedenken, ohne dem russischen Volk, das Auschwitz – und alle anderen Todeslager der Nazis – befreit hat, zu huldigen?

Die einfache Antwort lautet, dass die westliche imperialistische Propaganda – euphemistisch als „Nachrichtenmedien“, „Wissenschaft“ und „Denkfabriken“ bezeichnet – Russland wegen eines falschen Krieges in der Ukraine so sehr verunglimpft und dämonisiert hat. Dieser Krieg ist ein Stellvertreterkrieg, der von den Vereinigten Staaten und ihren imperialistischen Partnern im westlichen Militärbündnis NATO geführt wird, um Russland strategisch zu besiegen.

Russland als Aggressor in der Ukraine zu bezeichnen, stellt die Realität auf den Kopf. Aber es muss so dargestellt werden, um die wahre Ursache von Aggression und Barbarei zu verschleiern.

Die Ausbreitung des US-Imperialismus nach 1945, zusammen mit seinen NATO-Kunden, stellt den Nachfolger des Nazi-Imperialismus dar. Die endlosen Kriege, die die USA und ihre westlichen Komplizen auf allen Kontinenten angezettelt haben, sind für 20 bis 30 Millionen Tote verantwortlich.

Der von den USA unterstützte Völkermord in Gaza ist nur ein Beispiel für die Barbarei des westlichen Imperialismus und seines faschistischen Kerns. Es ist widerlich, dass ein sogenannter jüdischer Staat, der sich in die rechtfertigende Erinnerung an den Holocaust hüllt, anderen, die er als Untermenschen betrachtet, ähnliche Gräuel zufügt.

Die Unterstützung des Neonazi-Regimes in Kiew mit Hunderten Milliarden Dollar, um Russland entgegenzutreten, ist ein weiteres Beispiel für die kriminelle Kriegsmaschinerie des von den USA angeführten westlichen Imperialismus.

Wenn sich amerikanische und europäische Beamte in Auschwitz versammeln und ihr feierliches Gedenken verkünden, versuchen sie in Wirklichkeit ihr Bestes, um Auschwitz und die zugrunde liegende Ursache des Imperialismus zu vergessen.

Das ist eine Beleidigung für das russische Volk. Noch beunruhigender ist jedoch, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass der völkermörderische Imperialismus wieder auf dem Vormarsch ist. Es ist verrückt und paradox, dass man sich zwar zum Gedenken an die Opfer von Völkermorden bekennt.

