Um die Zustimmung der USA zu erhalten, streicht Abbas die finanzielle Unterstützung für Familien von Gefangenen

10. Februar 2025 News

Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas. (Foto: Videoclip, über soziale Medien)

Von Palestina Chronicle Staff

PA-Präsident Abbas widerruft Gesetze über Zahlungen an Familien palästinensischer Gefangener und von Israel getöteter Personen und stellt das Programm auf eine neue Grundlage.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, erließ am Montag ein Präsidialdekret, mit dem Gesetze und Vorschriften über Zahlungen an die Familien palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen und an die Familien der von der israelischen Armee Getöteten aufgehoben werden.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass Abbas ein Dekret erlassen hat, das „die Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen bezüglich des finanziellen Unterstützungssystems für die Familien von Gefangenen, Märtyrern und Verwundeten im Gefangenenrecht und in den vom Kabinett und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) erlassenen Verordnungen aufhebt“.

Das Dekret überträgt auch das Bargeldhilfeprogramm, seine Datenbank und seine finanziellen lokalen und internationalen Zuweisungen vom Ministerium für soziale Entwicklung auf die Palästinensische Nationale Stiftung für wirtschaftliche Stärkung.

In der Zwischenzeit berichtete Axios, dass ein palästinensischer Beamter erklärte, Präsident Abbas habe beschlossen, die Gesetze aufzuheben, die Zahlungen an die Familien von Gefangenen und Märtyrern ermöglicht hatten, ein Schritt, der der US-Regierung im Voraus mitgeteilt worden war.

Der israelische Sender Channel 12 berichtete, dass die PA ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht habe, die Methode zur Zahlung der Gehälter der Gefangenen auf der Grundlage ihrer sozialen und finanziellen Bedingungen zu ändern.

Der Sender berichtete auch, dass die PA die Vereinigten Staaten darüber informierte, dass sie hoffe, Israel werde die Abzüge von den an sie überwiesenen Steuereinnahmen einstellen.

Die PA forderte die US-Regierung außerdem auf, den „Taylor Force Act“ aufzuheben, der nach einem Amerikaner benannt ist, der 2016 in Tel Aviv von einem Palästinenser während seines Besuchs in Israel getötet wurde.

Der US-Kongress verabschiedete das Gesetz im Jahr 2018 und verbot der US-Regierung, der Palästinensischen Autonomiebehörde direkte Wirtschaftshilfe zu leisten, es sei denn, sie stellt die Zahlungen an die Familien von Palästinensern ein, die an Angriffen beteiligt waren.

Dieses Gesetz hindert die USA daran, Wirtschaftshilfe zu leisten, die der Palästinensischen Autonomiebehörde direkt zugutekommen könnte, es sei denn, sie stellt diese Zahlungen ein.

Hamas verurteilt

Unterdessen verurteilte die Hamas die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde in Bezug auf die Familien von Gefangenen und Märtyrern in israelischen Gefängnissen.

In einer Erklärung sagte die Hamas: „Wir verurteilen die Entscheidung von Präsident Mahmud Abbas, die finanzielle Unterstützung für die Familien von Gefangenen, Märtyrern und Verwundeten einzustellen.“

Die Bewegung betrachtete die Entscheidung als Verrat an ihrer nationalen Sache, “zu einer Zeit, in der unser Volk und die Widerstandsgruppen ihren Beitrag zur Wahrung der Rechte der Märtyrer, zur Befreiung der Gefangenen und zur Gewährleistung eines würdigen Lebens für die freigelassenen Gefangenen leisten.“

Die Hamas bezeichnete diese Aktion als „unpatriotisch und als Abkehr von einem der nationalen Prinzipien“ und forderte die Palästinensische Autonomiebehörde auf, „diese Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen und nicht dem Druck der zionistischen Besatzung und der US-Regierung nachzugeben“.

Die Bewegung fügte hinzu: „Es ist beschämend, diese patriotische Gruppe, die das Wertvollste, was sie besitzt, für unser Volk und seine gerechte Sache gegeben hat, in Sozialfälle zu verwandeln.“

Die Hamas wies darauf hin, dass es notwendig sei, die Opfer der Gefangenen, der Verwundeten und der Familien der Märtyrer anzuerkennen, den Preis, den sie mit ihrem Leben und den Jahren, die sie in israelischen Gefängnissen verbracht haben, gezahlt haben, und betonte, dass es notwendig sei, ihre Rechte zu wahren, anstatt sie in diesem kritischen Moment in der Geschichte der palästinensischen Sache im Stich zu lassen.

Seit dem Waffenstillstand in Gaza am 19. Januar 2025 wurden nach palästinensischen Angaben 14.500 Palästinenser im Westjordanland inhaftiert, darunter 455 Frauen und 1.115 Kinder.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

