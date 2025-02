https://thecradle.co/articles/trump-acquits-israel-shifts-gaza-problem-to-arabs



Trump spricht Israel frei und wälzt das Gaza-Problem auf die Araber ab

Trumps radikaler Vorschlag, die zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen in arabische Länder zu vertreiben, mag die ethnische Säuberungsagenda der USA und Israels aufgedeckt haben, aber er ist kalkuliert darauf ausgerichtet, Druck auf die arabischen Staaten auszuüben, damit sie ihre Beziehungen zu Israel normalisieren.

Khalil Harb

10. FEBRUAR 2025

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine weltweite Kontroverse entfacht, indem er die Vertreibung der zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens vorschlug – eine Idee, die so extrem ist, dass sie selbst den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu überrascht zu haben schien.

Der Vorschlag, der einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens gleichkäme, sieht vor, den Streifen in eine luxuriöse „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln. Er zeigt nicht nur die anhaltende Missachtung des Lebens und der Opfer der Palästinenser, sondern bekräftigt auch die tiefsitzende parteiübergreifende Unterstützung der USA für das zionistische Projekt in Washingtons politischen Kreisen.

Seit 75 Jahren leisten die Palästinenser Widerstand gegen die Bemühungen, ihre Anwesenheit aus ihrer historischen Heimat zu verbannen. Jetzt, nach 15 Monaten Krieg, hat die Widerstandsfähigkeit des Gazastreifens den Besatzungsstaat gezwungen, eine neue Realität auf dem Schlachtfeld anzuerkennen. Doch Trumps Vorschlag zielt darauf ab, diesen Widerstand zu brechen, indem er ethnische Säuberungen als Investitionsmöglichkeit darstellt und gleichzeitig die Koordination zwischen den USA und Israel auf Kosten der arabischen Staaten weiter festigt.

Besonders alarmierend ist, dass Trump sich als Architekt einer umfassenden regionalen Neuordnung positioniert hat, in der westasiatische Staaten jeglicher Handlungsfähigkeit beraubt werden.

Sein Versuch, Massenvertreibungen als Teil einer „Friedensinitiative“ zu verkaufen, offenbart eine umfassendere Strategie: arabische Staaten unter Druck zu setzen, die Abraham-Abkommen von 2020 – eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel – weiter zu akzeptieren, während die palästinensische Sache völlig außen vor bleibt.

Vertreibung: Ein „verrückter“ Plan oder ein kalkulierter Schachzug?

Selbst in den USA wurde Trumps Vorschlag, die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens umzusiedeln, von vielen als „verrückte“ Idee abgetan. Doch die Schockwellen hallten ohrenbetäubend in Jordanien und Ägypten wider und lösten seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesene Ängste vor einer erzwungenen Vertreibung der Palästinenser aus. Saudi-Arabien, das nach allgemeiner Auffassung als nächstes Land mit einer Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv an der Reihe wäre – wenn es nach Trump ginge –, wies Washington scharf zurecht.

In einem Artikel für die KSA-Zeitung Okaz schimpfte das saudische Shura-Ratsmitglied Yousef bin Trad Al-Saadoun:

„Wenn er (Trump) wirklich ein Held des Friedens sein und Stabilität und Wohlstand für den Nahen Osten (Westasien) erreichen will, sollte er seine geliebten Israelis in den Bundesstaat Alaska und dann nach Grönland umsiedeln – nachdem er es annektiert hat.“

Für die Palästinenser und einen Großteil der Welt schien Trumps Plan ein Versuch zu sein, die Widerstandsbewegung des Gazastreifens, die Hamas, zu brechen, die nach 15 Monaten unerbittlichen Krieges nicht nur der von den USA unterstützten israelischen Kriegsmaschinerie standgehalten hat, sondern auch ihre eigenen Bedingungen für das „Tag danach“-Szenario durchgesetzt hat. Die Hamas kam mit erhobenen Gewehren aus den Schützengräben und zwang die Besatzungsmacht, ihre Macht in Verhandlungen über Gefangenenaustausche anzuerkennen.

Das Schauspiel, das sich letzte Woche im Weißen Haus abspielte, als Trump und Netanjahu Seite an Seite standen, war sowohl surreal als auch beunruhigend. Trump, der wegen mehrerer Straftaten verurteilt wurde, und Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Kriegsverbrechen gesucht wird, diskutierten mit erstaunlicher Nonchalance über die Zukunft des Gazastreifens und seiner Bevölkerung. Selbst Netanjahu schien von Trumps extremer Vision einer US-geführten Übernahme des palästinensischen Gebiets überrascht zu sein.

Der „Immobilienhandel“ des Jahrhunderts

Trumps Darstellung des Gaza-Streifens als „Immobiliengeschäft“ ist ein dreister Versuch, den arabischen Staaten ihr letztes politisches Druckmittel zu nehmen. Saudi-Arabien, das lange Zeit versucht hat, den Anschein zu wahren, sich für die Zweistaatenlösung einzusetzen, wird nun in eine Position manövriert, in der seine diplomatische Haltung untergraben wird.

Die wiederholten Beteuerungen aus Riad, dass die palästinensische Eigenstaatlichkeit eine Voraussetzung für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel sei, scheinen zunehmend im Widerspruch zu den Botschaften der USA und Israels zu stehen.

Trump verstärkte diesen Druck weiter, indem er behauptete, Saudi-Arabien strebe einen Frieden mit Israel an, ohne diesen von der palästinensischen Eigenstaatlichkeit abhängig zu machen. Netanjahu bekräftigte diese Behauptung umgehend in einem sarkastischen Ton und legte nahe, dass die Saudis „einen palästinensischen Staat in Saudi-Arabien schaffen können; sie haben dort viel Land.“

Diese amerikanisch-israelische Koordination verdeutlicht einen gefährlichen Trend: eine Intensivierung des Drucks auf Saudi-Arabien, das sich bisher allen Normalisierungsforderungen der USA widersetzt hat. Angesichts seiner symbolischen und strategischen Rolle in der muslimischen Welt steht Riad vor einem prekären Dilemma. Eine Normalisierung ohne Sicherung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit könnte ein Spiel mit der Legitimität der herrschenden Al-Saud-Familie sein.

Das wirtschaftlich anfällige Jordanien befindet sich unterdessen in einer noch weniger beneidenswerten Lage. Trump hat sowohl Jordanien als auch Ägypten als potenzielle Ziele für vertriebene Palästinenser ins Gespräch gebracht, was hektische diplomatische Aktivitäten innerhalb des Dreiecks Kairo-Riad-Amman auslöste.

Wie die Geschichte jedoch gezeigt hat, kommen arabische diplomatische Reaktionen oft zu spät. Ein „im Notfall einberufener“ arabischer Krisengipfel ist für den 27. Februar angesetzt, ein Zeitplan, der kaum ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt.

Kairo, das Trumps Machenschaften misstrauisch gegenübersteht, hat Berichten zufolge Washington, die europäischen Verbündeten und Tel Aviv gewarnt, dass sein 50 Jahre alter Friedensvertrag mit Israel gefährdet sei, wenn die Zwangsumsiedlungen voranschreiten. Jordaniens Außenminister Ayman Safadi ging noch weiter und bezeichnete jeden Versuch, Palästinenser umzusiedeln, als „Kriegserklärung“.

Doch trotz der harten Rhetorik bleiben sowohl Kairo als auch Amman verwundbar. Trumps Fähigkeit, Finanzhilfen als Druckmittel einzusetzen, könnte Jordanien in eine noch tiefere Abhängigkeit von Saudi-Arabien bringen. Ägypten, das sich bereits in einer Wirtschaftskrise befindet, steht unterdessen vor einer ähnlichen Situation.

Regionale und globale Opposition

Der ehemalige saudi-arabische Geheimdienstchef, Prinz Turki Al-Faisal, sagte gegenüber CNN, er erwarte, dass arabische und muslimische Länder zusammen mit anderen Nationen und Europa das Thema bei den Vereinten Nationen aufgreifen, um zu zeigen, dass die Welt „diesen verrückten Plan zur ethnischen Säuberung“ ablehnt.

„Es ist eine Illusion zu glauben, dass ethnische Säuberungen im 21. Jahrhundert von einer Weltgemeinschaft geduldet werden können, die untätig bleibt und nicht darauf reagiert … Das Problem in Palästina sind nicht die Palästinenser. Es ist die israelische Besatzung. Und das ist allen klar und bewusst.“

Prinz Turki ging noch weiter und schrieb einen offenen Brief an Präsident Trump in der Zeitung The National der Vereinigten Arabischen Emirate, in dem er sagte:

„Die meisten Menschen in Gaza sind Flüchtlinge, die durch den früheren völkermörderischen Angriff der Israelis in den Kriegen von 1948 und 1967 aus ihren Häusern im heutigen Israel und im Westjordanland vertrieben wurden. Wenn sie aus Gaza umgesiedelt werden sollen, sollte man ihnen gestatten, in ihre Häuser und zu ihren Orangen- und Olivenhainen in Haifa, Jaffa und anderen Städten und Dörfern zurückzukehren, aus denen sie geflohen sind oder von den Israelis vertrieben wurden.“

In einem Artikel in Haaretz argumentiert der israelische Kolumnist Zvi Bar’el, dass

„Bisher wurden die Länder des Nahen Ostens (Westasien) nach ihrer geopolitischen Ausrichtung klassifiziert – gemäßigte sunnitische Achse oder pro-amerikanische Achse, schiitische Achse oder sogenannte iranische Achse des Bösen. Am Dienstag führte Trump eine neue Achse ein: die Achse der Angst.“

Bar’el sagt jedoch voraus, dass Kairo und Amman aufgrund ihrer Haltung zum Trump-Plan dem Zorn und der wirtschaftlichen Bedrohung der USA ausgesetzt sein könnten und dass Saudi-Arabien möglicherweise nicht in der Lage sein wird, dazu zu schweigen.

International hat Trumps Vorschlag breite Ablehnung hervorgerufen. Von den Vereinten Nationen bis hin zu den europäischen Hauptstädten, Moskau, Peking und dem globalen Süden gab es wenig Unterstützung für seinen Gaza-Vorschlag. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verspottete den Plan sogar und schlug vor, dass Trump, wenn er so sehr auf Abschiebung erpicht sei, stattdessen Israelis nach Grönland schicken solle, „damit sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können“, und bezog sich dabei auf Trumps Äußerungen zum Erwerb des dänischen Territoriums.

Trump hat zwar versucht, seinen Plan angesichts der zunehmenden Kritik herunterzuspielen, und ihn kürzlich als „nicht dringend“ bezeichnet, aber der Schaden ist bereits angerichtet. Rechtsexperten haben den Vorschlag als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet, als kalkulierten Akt der ethnischen Säuberung, der als Investitionsmöglichkeit getarnt ist.

Umgang mit dem Vertreibungsplan

Erklärungen von saudischen, ägyptischen und jordanischen Beamten, in denen sie ihr Engagement für eine Zweistaatenlösung bekräftigen, reichen nicht aus. Auf den Minigipfel, der Anfang dieses Monats in Kairo mit Vertretern aus Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, der kollaborativen Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und der Arabischen Liga stattfand, müssen umfassendere und entschlossenere Maßnahmen folgen.

Eine palästinensische Quelle aus den Widerstandsgruppen erklärt gegenüber The Cradle, dass die arabischen Staaten mehr tun müssen als nur diplomatische Erklärungen abzugeben. Ein koordiniertes Vorgehen mit den europäischen Hauptstädten, Moskau, Peking und der islamischen Welt im weiteren Sinne ist entscheidend, um dem Trump-Netanyahu-Plan entgegenzuwirken, den die israelische Rechte unbedingt umsetzen will.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat das Militär bereits angewiesen, einen Plan für die „freiwillige“ Räumung des Gazastreifens auszuarbeiten. Dieses Bestreben, ethnische Säuberung als humanitäre Initiative zu tarnen, passt zur Dreistigkeit der Trump-Netanyahu-Agenda.

Gaza liegt in Trümmern, eine Verwüstung, die von Netanyahus Kriegsmaschinerie angerichtet wurde, ohne dass eine Verurteilung durch die USA in Sicht ist. Und doch schlägt Trump statt Rechenschaftspflicht ein neues Kapitel der Vertreibung und Normalisierung auf, eine Politik, die die Region auf eine Weise umgestalten könnte, die noch über Generationen hinweg nachhallen wird.

