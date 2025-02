https://electronicintifada.net/blogs/eli-gerzon/watch-i-wanted-show-world-how-it-feels-go-around-gaza



Video: „Ich wollte der Welt zeigen, wie es sich anfühlt, durch Gaza zu gehen“

Eli Gerzon

17. Februar 2025

Wenn man mit Kindern in Gaza spricht, „bricht einem das Herz eine Milliarde Mal am Tag“, sagte Abubaker Abed am 13. Februar im Livestream von The Electronic Intifada.

Abed, der regelmäßig Beiträge für The Electronic Intifada verfasst, hat den Gazastreifen bereist, um sich selbst ein Bild von der Zerstörung und den Bemühungen zu machen, einen Anschein von Normalität wiederherzustellen.

Seine Videoberichte aus dem gesamten Gazastreifen hat er auf seinem Twitter/X-Konto veröffentlicht.

In der vergangenen Woche hat Israel den sogenannten Neztarim-Korridor, ein breites Stück Land südlich von Gaza-Stadt, vollständig geräumt und verlassen und damit den Norden des Gazastreifens vollständig vom Süden des Gebiets abgetrennt.

Der Redakteur Jon Elmer sprach über die Bedeutung dieses Rückzugs, der es vertriebenen Palästinensern ermöglicht hat, massenhaft in ihre zerstörten Stadtviertel im Norden von Gaza zurückzukehren.

Laut Hallel Biton Rosen auf Israels Channel 14 verließen einige israelische Soldaten Netzarim in Tränen aufgelöst, da sie das Gefühl hatten, dass „alles, was sie mehr als ein Jahr lang im Gazastreifen getan haben, umsonst war“.

In ihrem Nachrichtenbericht behandelte die stellvertretende Redakteurin Nora Barrows-Friedman die Entwicklungen in ganz Palästina, einschließlich des eskalierenden Angriffs Israels auf das Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland, durch den Zehntausende Menschen vertrieben wurden.

Elmer berichtete auch darüber, wie ein palästinensischer Kämpfer im Alleingang einen israelischen Stützpunkt im Westjordanland angriff.

Und am 8. Februar fand der fünfte Gefangenenaustausch im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens statt.

Anfang dieses Monats gab Yoav Gallant, der am 7. Oktober 2023 Verteidigungsminister Israels war, zu, dass den israelischen Streitkräften an diesem Tag der Befehl erteilt wurde, die Hannibal-Richtlinie auszuführen.

Er ist der ranghöchste israelische Beamte, der bestätigt, dass die israelischen Streitkräfte den Befehl erhielten, ihre eigenen Bürger absichtlich zu töten, anstatt zuzulassen, dass sie gefangen genommen und für einen Gefangenenaustausch verwendet werden.

Der stellvertretende Redakteur Asa Winstanley sprach über seine Berichterstattung über Gallants Eingeständnis.

Unterdessen gaben mehrere anonyme israelische Beamte gegenüber The New York Times zu, dass Israel das Waffenstillstandsabkommen gebrochen hat, während die Hamas es eingehalten hat.

Wir diskutierten darüber, wie die Zukunft des Gazastreifens davon abhängen könnte, ob die Hamas in der Lage ist, dieses Abkommen durchzusetzen.

Das gesamte Programm können Sie sich im obigen Video ansehen.

„Es ist schwer, den Schmerz allein zu ertragen“

Abubaker Abed ist ein 22-jähriger Sportjournalist aus Gaza, dessen Universitätsstudium durch den Völkermord unterbrochen wurde.

In dieser gefährlichen Zeit wurde Abed zu einem weltbekannten Journalisten, der über Israels Gräueltaten, Probleme mit Hilfsorganisationen und die Lebensbedingungen der Menschen berichtet.

Vor Kurzem bereiste Abed verschiedene Stadtviertel von Gaza-Stadt und postete täglich mehrere Videos auf seinem Twitter/X-Account. Als jemand, der Gaza gut kennt, liefert er Beobachtungen und einen ernüchternden historischen Kontext.

Die stellvertretende Chefredakteurin Nora Barrows-Friedman fragte Abed nach seinen Beweggründen für diese Tour. Er sagte, es sei „wirklich schwer, den Schmerz allein zu ertragen“.

„Ich wollte der Welt zeigen, wie es sich anfühlt, durch Gaza zu gehen“, fügte er hinzu.

Abed sagte, es sei schwer, das Ausmaß der Zerstörung zu begreifen, insbesondere in Gebieten im Norden wie Jabaliya und dem Stadtteil Saftawi.

Abeds Heimatstadt Deir al-Balah im Zentrum von Gaza blieb von der Zerstörung von Gebäuden durch Israel relativ verschont.

Abed zeigte ein Video, das zeigt, wie Israel zivile Schutzeinrichtungen und Fahrzeuge in Gaza ins Visier nahm, was die Bemühungen zur Rettung und Bergung von Menschen aus den Trümmern behinderte und die Wiederherstellung der Grundversorgung verlangsamte.

Der Zustand der Kinder in Gaza ist besonders herzzerreißend. Abed sagte, er habe mit Kindern gesprochen, die schwer traumatisiert sind und psychische Probleme haben. Einige haben Schwierigkeiten zu sprechen.

Viele Kinder sind Waisen und müssen sich um ihre Familie kümmern, einschließlich der Beschaffung von Wasser für alle.

Die Menschen schlafen in Zelten oder zerstörten Gebäuden, von denen vielleicht nur noch eine Wand steht.

„Sie wissen nicht, ob ihnen diese Gebäude nicht über den Kopf fallen. Das ist extrem gefährlich und riskant“, sagte Abed.

Mehr als einmal erinnerte Abed die Zuschauer an die psychische Belastung für die Menschen in Gaza, auch für ihn selbst: „Die Gebäude sind entkernt und ich bin gleichzeitig entkernt.“

Abed sagte, dass die Träume und Erinnerungen vieler Menschen ‚unter den Trümmern zerschmettert‘ wurden.

„Wir müssen neue Erinnerungen aufbauen, bis wir uns wirklich erholen und erholen“, sagte er.

Verteidigungsminister bestätigt Hannibal-Richtlinie

In einem Gespräch mit dem israelischen Sender Channel 12 Anfang dieses Monats bestätigte Yoav Gallant, der israelische Verteidigungsminister, am 7. Oktober 2023, dass die Anordnung der Hannibal-Direktive an diesem Tag erlassen wurde – eine Anweisung an die israelischen Streitkräfte, ihre eigenen Bürger zu töten, anstatt sie gefangen nehmen zu lassen.

Gallant sagte, dass „taktisch gesehen, an verschiedenen Orten wurde sie erteilt. Und an anderen Orten wurde sie nicht erteilt, und das ist ein Problem.“

Der stellvertretende Chefredakteur Asa Winstanley merkte an, dass die Bedeutung von Gallants Kommentar unklar sei: „Wollte er damit sagen, dass es ein Problem ist, dass Hannibal nicht überall angewendet wurde?“

Winstanley berichtet seit über einem Jahr über die Hannibal-Richtlinie und merkte an, dass wir die genaue Zahl vielleicht nie erfahren werden, aber höchstwahrscheinlich wurden am 7. Oktober Hunderte israelische Zivilisten und Soldaten von der israelischen Armee getötet.

Der Geschäftsführer Ali Abunimah merkte an, dass diese Nachricht in den westlichen Mainstream-Medien kaum Beachtung gefunden hat.

Er stellte jedoch fest, dass die New York Times kürzlich eine neue Terminologie verwendete und erklärte, dass „die Hamas einen Angriff aus Gaza auf Südisrael führte, der mit etwa 1.200 Toten und etwa 250 Menschen endete, die als Geiseln nach Gaza zurückgebracht wurden“.

Diese passive Formulierung, so Abunimah, deute darauf hin, dass die New York Times stillschweigend zugebe, dass nicht die Hamas all diese Menschen getötet habe.

Die Wahrheit verschweigen

Laut Hamas hat Israel das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas hunderte Male verletzt.

Daraufhin kündigte die Hamas am 10. Februar an, dass sie keine weiteren Gefangenen freilassen werde, bis Israel mehr Hilfe nach Gaza liefert.

Am 11. Februar veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit der Überschrift: „Trump trifft Jordaniens König, während Waffenruhe in Gaza auf der Kippe steht.“

In mehreren Absätzen des Artikels berichtete die Times:

„Die derzeitige Pattsituation ist zum Teil auf den Vorwurf der Hamas zurückzuführen, dass Israel seine Versprechen für die erste Phase des Waffenstillstands nicht eingehalten hat. Israel war verpflichtet, Hunderttausende Zelte nach Gaza zu schicken, ein Versprechen, das Israel laut Hamas nicht eingehalten hat.“

„Unter der Bedingung der Anonymität sprachen drei israelische Beamte und zwei Vermittler über eine heikle Angelegenheit und bestätigten, dass die Behauptungen der Hamas zutreffend seien“, fügte die Zeitung hinzu.

Abunimah sagte, dass dies die Überschrift des Artikels hätte sein sollen.

Er wies auch darauf hin, dass sogar die israelische Armee bestätigt, dass die Hamas das Waffenstillstandsabkommen nicht verletzt hat, eine Tatsache, über die in den israelischen Medien berichtet wird.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump haben deutlich gemacht, dass ihr Ziel eine ethnische Säuberung des Gazastreifens ist.

Die Zurückhaltung von Hilfsgütern und die Unbewohnbarkeit des Gazastreifens sind für diesen Plan von entscheidender Bedeutung, argumentierte Abunimah. Deshalb musste die Hamas eine Grenze ziehen, indem sie drohte, den geplanten Gefangenenaustausch erst dann fortzusetzen, wenn Israel seinen Teil der Abmachung einhält.

Dies führte zu der Befürchtung, dass der Deal angesichts der eskalierenden Drohungen und Ultimaten von Trump und Netanjahu völlig scheitern könnte.

Nach intensiven Vermittlungsbemühungen und dem Versprechen, dass Israel mehr Hilfe zulassen würde, fand der Austausch, der sechste seit Inkrafttreten des Waffenstillstands, wie geplant am 15. Februar statt.

„Die Zukunft des Gazastreifens hängt davon ab, dass [die Hamas] in der Lage ist, diese Vereinbarung buchstabengetreu durchzusetzen“, sagte Abunimah.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X sehen oder sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar war für die Produktion und Regie der Sendung verantwortlich. Michael F. Brown leistete Unterstützung bei der Vorproduktion und der Autor dieser Zeilen half bei der Nachproduktion.

Frühere Episoden von The Electronic Intifada Livestream können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

