Sarah Wagenknecht:

Was Scholz zu Gaza sagt

Was haben Scholz und Merz gemeinsam? Sie finden es gut, Waffen nach Israel zu liefern. Waffen, mit denen in Gaza zigtausende unschuldige Zivilisten getötet wurden. Deutschland ist neben den USA der wichtigste Waffenlieferant für Israel. Nur das BSW lehnt Waffenexporte in Krisengebiete und verlogene Doppelmoral konsequent ab! Wenn es im Bundestag eine Schweigeminute für die israelischen Opfer des brutalen Überfalls der Hamas gibt – was wir richtig finden – dann muss es auch eine Schweigeminute für die Opfer in Gaza geben!