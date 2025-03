https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-begins-choking-gaza-again?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=158270347&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Israel beginnt erneut, Gaza zu ersticken, unterstützt von Adelson-Handlanger Trump

Caitlin Johnstone

03. März 2025

https://www.youtube.com/watch?v=QnO4YqhJbsw

Israel hat Gaza einmal belagert, diesmal in voller Abstimmung mit der Trump-Administration. Alle Güter, einschließlich humanitärer Hilfe, werden daran gehindert, in die Enklave zu gelangen. Dies geschah, nachdem eine 15-monatige, von den USA unterstützte israelische Bombenkampagne absichtlich dafür gesorgt hatte, dass die Menschen in Gaza ohne umfangreiche Hilfe nicht überleben konnten.

Mit diesem Schritt soll Druck auf die Hamas ausgeübt werden, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens, dem sie im Januar zugestimmt hatte, zu ändern, indem sie zu einem neuen Plan der Trump-Regierung übergeht, die erste Phase des Abkommens zu verlängern, anstatt wie geplant über die zweite Phase zu verhandeln.

Israel verstößt also gegen internationales Recht gegen Kollektivstrafen, indem es eine hilfsbedürftige Bevölkerung belagert, um Änderungen an einem Waffenstillstandsabkommen zu erzwingen. Man könnte annehmen, dass ein so eindeutiger Akt psychopathischer Kriminalität in den Schlagzeilen der westlichen Presse korrekt wiedergegeben wird, aber wenn man so etwas annimmt, ist man einfach nur naiv.

https://x.com/caitoz/status/1896379009409417219

Wie wir bereits gestern erwartet haben, wird die offizielle westliche Propaganda dies so darstellen, als würde die Hamas für die Ablehnung eines Friedensabkommens verantwortlich gemacht, aber einige der Schlagzeilen waren noch schlimmer, als ich es erwartet hätte.

„Hamas lehnt Verlängerung der ersten Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen ab, knüpft Geiselbefreiung an schrittweises Abkommen„, lautet eine Schlagzeile von Reuters.

„Israel stoppt Hilfe für Gaza, da Hamas überarbeiteten Waffenstillstandsvorschlag ablehnt“, heißt es in der Financial Times.

„Israel sagt, dass es die Hilfe für Gaza blockieren wird, bis die Hamas einer Verlängerung des Waffenstillstands zustimmt„, so CNN.

„Israel stoppt alle Hilfslieferungen nach Gaza, da der Waffenstillstand ausläuft“, so die New York Times in ihrer typischen passiven Formulierung.

„Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu drängt auf eine Verlängerung des Waffenstillstands in Gaza“, lautet eine besonders unangenehme Schlagzeile über die Geschichte des australischen Staatssenders ABC.

https://x.com/muhammadshehad2/status/1896136761753116855

Um es klar zu sagen: Es ist Israel, das den Waffenstillstand ablehnt, nicht die Hamas. Die Hamas hat bereits einem Waffenstillstand zugestimmt und ihn eingehalten. Es ist Israel, das darauf drängt, die Bedingungen des Abkommens zu ändern, anstatt das Abkommen wie vereinbart umzusetzen. Israel tut dies, weil die Aufnahme von Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstands eine Verpflichtung zu einem dauerhaften Frieden und den Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen mit sich bringen würde.

Ein neues Abkommen ist nicht einmal notwendig, um die erste Phase des Waffenstillstands zu verlängern; wie Muhammad Shehada auf Twitter anmerkte, würde Phase eins automatisch verlängert werden, solange die Verhandlungen über Phase zwei andauern. Phase eins des Waffenstillstands ist hier nicht das Problem: Es geht darum, Phase zwei zu beenden.

Und es ist wichtig zu verstehen, dass Netanjahu nie beabsichtigte, zur zweiten Phase des Waffenstillstands überzugehen. Sobald das Abkommen im Januar unterzeichnet wurde, behaupteten die mit Netanjahu verbundenen Fraktionen der israelischen Presse bereits, dass der Premierminister niemals zulassen würde, dass der Waffenstillstand in die zweite Phase übergeht. Anfang Februar berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass Netanjahu laut Insiderquellen beabsichtigte, den Waffenstillstand zu sabotieren, bevor er in die zweite Phase übergehen konnte.

Es ist wichtig zu wissen, dass Netanjahu schon immer die Absicht hatte, den Waffenstillstand zu sabotieren, denn dies zeigt, dass keiner der Gründe, die heute für Israels Handlungen angegeben werden, die wahren Gründe sind. Es hat nichts mit Geiseln zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was die Hamas seit der Unterzeichnung des Abkommens getan hat. Es hat nichts mit der Familie Bibas zu tun. Das sind nicht die Gründe, das sind die Ausreden. Es sind Ausreden für Netanjahu, um das zu tun, was er schon immer tun wollte.

https://x.com/mtracey/status/1837886438903357920

An dieser Stelle sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass Donald Trump öffentlich zugegeben hat, von der reichsten Israelin der Welt, der fanatischen Zionistin Miriam Adelson, gekauft worden zu sein und ihr gehöre. Der Präsident gab während des Wahlkampfs offen zu, dass Miriam Adelson und ihr verstorbener Ehemann Sheldon während seiner ersten Amtszeit als Präsident „wahrscheinlich mehr als jeder andere“ im Weißen Haus waren und Gefälligkeiten für Israel forderten, wie die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die Anerkennung des illegitimen Anspruchs Israels auf die Golanhöhen, den er bereitwillig gewährte. Miriam Adelson spendete der Trump-Kampagne im vergangenen Jahr 100 Millionen US-Dollar.

Früher galt es als antisemitische Verschwörungstheorie zu behaupten, dass Trump von Adelsons Geld kontrolliert wird. Im Jahr 2020 wurde Roger Waters international als ein böser Judenhasser angeprangert, weil er sagte, was Trump selbst im vergangenen Jahr offen zugab. Und jetzt sehen wir zu, wie Trump Waffen nach Israel liefert und darauf drängt, den Gazastreifen endgültig ethnisch von allen Palästinensern zu säubern, während Netanjahu fröhlich Kriegsverbrechen begeht, in der vollen Gewissheit, dass er von Adelsons Mann im Weißen Haus unterstützt wird.

_______________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie sich für ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.

Meine Arbeit ist vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, gibt es hier einige Optionen, bei denen Sie etwas Geld auf mein Spendenkonto einzahlen können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Beiträge kaufen. Alle meine Beiträge sind frei verfügbar und können auf jede Art und Weise verwendet werden: neu veröffentlichen, übersetzen, auf Merchandise-Artikeln verwenden – was auch immer Sie möchten. Am besten abonnieren Sie die Mailingliste auf Substack, um sicherzustellen, dass Sie meine Beiträge sehen. So erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden in Zusammenarbeit mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gazastreifen ab, knüpft Geiselbefreiung an schrittweises Abkommen„, lautet eine Schlagzeile von Reuters.

„Israel stoppt Hilfe für Gaza, da Hamas überarbeiteten Waffenstillstandsvorschlag ablehnt“, heißt es in der Financial Times.

„Israel sagt, dass es die Hilfe für Gaza blockieren wird, bis die Hamas einer Verlängerung des Waffenstillstands zustimmt„, so CNN.

„Israel stoppt alle Hilfslieferungen nach Gaza, da der Waffenstillstand ausläuft“, so die New York Times in ihrer typischen passiven Formulierung.

„Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu drängt auf eine Verlängerung des Waffenstillstands in Gaza“, lautet eine besonders unangenehme Schlagzeile über die Geschichte des australischen Staatssenders ABC.

https://x.com/muhammadshehad2/status/1896136761753116855

Um es klar zu sagen: Es ist Israel, das den Waffenstillstand ablehnt, nicht die Hamas. Die Hamas hat bereits einem Waffenstillstand zugestimmt und ihn eingehalten. Es ist Israel, das darauf drängt, die Bedingungen des Abkommens zu ändern, anstatt das Abkommen wie vereinbart umzusetzen. Israel tut dies, weil die Aufnahme von Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstands eine Verpflichtung zu einem dauerhaften Frieden und den Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen mit sich bringen würde.

Ein neues Abkommen ist nicht einmal notwendig, um die erste Phase des Waffenstillstands zu verlängern; wie Muhammad Shehada auf Twitter anmerkte, würde Phase eins automatisch verlängert werden, solange die Verhandlungen über Phase zwei andauern. Phase eins des Waffenstillstands ist hier nicht das Problem: Es geht darum, Phase zwei zu beenden.

Und es ist wichtig zu verstehen, dass Netanjahu nie beabsichtigte, zur zweiten Phase des Waffenstillstands überzugehen. Sobald das Abkommen im Januar unterzeichnet wurde, behaupteten die mit Netanjahu verbundenen Fraktionen der israelischen Presse bereits, dass der Premierminister niemals zulassen würde, dass der Waffenstillstand in die zweite Phase übergeht. Anfang Februar berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass Netanjahu laut Insiderquellen beabsichtigte, den Waffenstillstand zu sabotieren, bevor er in die zweite Phase übergehen konnte.

Es ist wichtig zu wissen, dass Netanjahu schon immer die Absicht hatte, den Waffenstillstand zu sabotieren, denn dies zeigt, dass keiner der Gründe, die heute für Israels Handlungen angegeben werden, die wahren Gründe sind. Es hat nichts mit Geiseln zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was die Hamas seit der Unterzeichnung des Abkommens getan hat. Es hat nichts mit der Familie Bibas zu tun. Das sind nicht die Gründe, das sind die Ausreden. Es sind Ausreden für Netanjahu, um das zu tun, was er schon immer tun wollte.

https://x.com/mtracey/status/1837886438903357920

An dieser Stelle sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass Donald Trump öffentlich zugegeben hat, von der reichsten Israelin der Welt, der fanatischen Zionistin Miriam Adelson, gekauft worden zu sein und ihr gehöre. Der Präsident gab während des Wahlkampfs offen zu, dass Miriam Adelson und ihr verstorbener Ehemann Sheldon während seiner ersten Amtszeit als Präsident „wahrscheinlich mehr als jeder andere“ im Weißen Haus waren und Gefälligkeiten für Israel forderten, wie die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die Anerkennung des illegitimen Anspruchs Israels auf die Golanhöhen, den er bereitwillig gewährte. Miriam Adelson spendete der Trump-Kampagne im vergangenen Jahr 100 Millionen US-Dollar.

Früher galt es als antisemitische Verschwörungstheorie zu behaupten, dass Trump von Adelsons Geld kontrolliert wird. Im Jahr 2020 wurde Roger Waters international als ein böser Judenhasser angeprangert, weil er sagte, was Trump selbst im vergangenen Jahr offen zugab. Und jetzt sehen wir zu, wie Trump Waffen nach Israel liefert und darauf drängt, den Gazastreifen endgültig ethnisch von allen Palästinensern zu säubern, während Netanjahu fröhlich Kriegsverbrechen begeht, in der vollen Zuversicht, dass er von Adelsons Mann im Weißen Haus unterstützt wird.

_______________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie sich für ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.

Meine Beiträge sind vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, gibt es hier einige Möglichkeiten, wie Sie etwas Geld auf mein Spendenkonto einzahlen können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Beiträge kaufen. Alle meine Beiträge sind frei verfügbar und können auf jede Art und Weise verwendet werden: neu veröffentlichen, übersetzen, auf Merchandise-Artikeln verwenden – was auch immer Sie möchten. Am besten abonnieren Sie die Mailingliste auf Substack, um sicherzustellen, dass Sie meine Beiträge sehen. So erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden in Zusammenarbeit mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …