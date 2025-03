Vier Palästinenser getötet, als Israel nach Scheitern des Waffenstillstands die Luftangriffe wieder aufnimmt

https://www.palestinechronicle.com/four-palestinians-killed-as-israel-resumes-airstrikes-following-ceasefire-breakdown/



3. März 2025 News

Eine palästinensische Familie sucht Zuflucht in einem provisorischen Zelt auf den Trümmern ihres Hauses. (Foto: via QNN)

Mindestens vier Palästinenser wurden in Gaza getötet, als Israel seine Angriffe auf das belagerte Gebiet eskalierte, nur Stunden nachdem die erste Phase des fragilen Waffenstillstandsabkommens zu Ende gegangen war.

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtete am Sonntag, dass israelische Luftangriffe auf verschiedene Teile des Territoriums seit dem Morgen vier Todesopfer und sechs Verletzte gefordert haben.

Zwei Palästinenser wurden bei einem israelischen Drohnenangriff östlich des Flughafens von Gaza in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet. Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete am Sonntagabend über den Vorfall. Zuvor hatte ein Drohnenangriff auf die Stadt Beit Hanoun im Norden mindestens ein Todesopfer gefordert und eine weitere Person verletzt.

Unterdessen berichtete der Zivilschutz von Gaza, dass zwei Verletzte in Sicherheit gebracht wurden und ein Feuer in einem Wohnhaus nach einem israelischen Luftangriff auf das Viertel Tal Sultan im Westen von Rafah gelöscht werden konnte.

Darüber hinaus bargen Rettungsteams die Leichen von vier Palästinensern unter den Trümmern eines Hauses, das von israelischen Besatzungstruppen im Viertel al-Zaytun südöstlich von Gaza-Stadt während des andauernden Krieges gegen Gaza bombardiert worden war.

Two Palestinians were killed by Israeli gunfire in central Rafah, as Israel continues to violate the ceasefire agreement. pic.twitter.com/G9hwU2TMwM