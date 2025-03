https://english.almayadeen.net/news/politics/iof-kill-freed-palestinian-prisoner–abduct-oscar-winning-fi



IOF tötet befreiten palästinensischen Gefangenen und entführt Oscar-prämierten Filmemacher

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

25. März 2025

Israelische Streitkräfte weiteten ihre Operationen im gesamten Westjordanland aus, töteten einen freigelassenen palästinensischen Gefangenen in Qalqilya, nahmen einen Oscar-prämierten Filmemacher fest und setzten ihre Angriffe auf Tulkarm und Jenin fort.

Der freigelassene palästinensische Gefangene Bara’a Miskawi wurde nach stundenlangen bewaffneten Auseinandersetzungen mit israelischen Spezialeinheiten im Stadtteil al-Naqqar in Qalqilya im besetzten Westjordanland getötet, inmitten weit verbreiteter Übergriffe und Verhaftungen in verschiedenen Gebieten.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) berichtete, dass israelische Streitkräfte die Stadt Beit Fajjar stürmten und die Stadtteile al-Muthallath, al-Samaqah und das Stadtzentrum durchsuchten. Sie feuerten scharfe Munition, Blendgranaten und Tränengas auf Palästinenser ab und verletzten einen Palästinenser.

Die israelischen Streitkräfte führten auch umfangreiche Angriffe im Westjordanland durch und nahmen das Flüchtlingslager al-Ain in Nablus, Beitunia westlich von Ramallah und das Stadtviertel al-Masayef ins Visier.

Oscar-prämierter palästinensischer Filmemacher entführt

In einem anderen Fall wurde der palästinensische Co-Regisseur des Oscar-prämierten Dokumentarfilms „No Other Land“, Hamdan Ballal, am Montag im besetzten Westjordanland von israelischen Siedlern angegriffen und vom israelischen Militär entführt, wie der Co-Regisseur des Films, Yuval Abraham, mitteilte.

In einem Beitrag auf X erklärte Abraham, dass eine Gruppe von Siedlern Ballal angegriffen und ihm Kopf- und Bauchverletzungen zugefügt habe, die zu Blutungen führten.

„Sie schlugen ihn und er hat Verletzungen am Kopf und am Bauch, die bluten. Soldaten drangen in den Krankenwagen ein, den er gerufen hatte, und nahmen ihn mit. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm“, schrieb Abraham.

Basel Adra, ein weiterer Co-Regisseur des Dokumentarfilms, sagte, Ballal ‚wird immer noch vermisst, nachdem Soldaten ihn entführt, verletzt und blutend zurückgelassen haben‘.

Der Anwalt von Hamdan Ballal konnte seinen Mandanten nicht erreichen.

Lea Tsemel, die auch zwei weitere Palästinenser vertritt, die im Dorf Susiya festgenommen wurden, sagte gegenüber der Associated Press, dass die Polizei zwar angab, ihre Mandanten würden auf einem Militärstützpunkt medizinisch versorgt, sie sie jedoch immer noch nicht erreichen konnte und keine weiteren Informationen über ihren Aufenthaltsort hat.

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Susiya im südlichen Westjordanland, so die Anti-Besatzungs-NGO Center for Jewish Nonviolence, deren Mitglieder die Ereignisse aus erster Hand miterlebten und filmten.

Der Dokumentarfilm wurde in der nahe gelegenen Gegend von Masafer Yatta gedreht und folgt einem jungen Palästinenser, der mit der Zwangsumsiedlung zu kämpfen hat, während das israelische Militär die Häuser seiner Gemeinde abreißt, um Platz für ein militärisches Schießgelände zu schaffen.

Anhaltende Angriffe auf Tulkarm, Dschenin

Unterdessen setzten israelische Streitkräfte ihren Angriff auf Tulkarm und sein Flüchtlingslager am 58. Tag in Folge und auf das Flüchtlingslager Nur Shams am 45. Tag fort, wobei militärische Verstärkung und Zwangsumsiedlungen von Bewohnern stattfanden.

In Jenin dauert der israelische Angriff seit 64 aufeinanderfolgenden Tagen an, wobei Häuser abgerissen, Brandstiftung begangen und zivile Häuser in militärische Außenposten umgewandelt wurden.

Die israelischen Streitkräfte setzten im Flüchtlingslager Dschenin zusätzliche militärische Verstärkung und Planierraupen ein, wo sie weiterhin Land zerstörten, Straßen verbreitern und neue Routen erschlossen. Die Besatzungstruppen haben auch in der Nähe des Lagers mit scharfer Munition geschossen, während Infanterieeinheiten durch die Stadtviertel zogen, begleitet von einer verstärkten Drohnenüberwachung.

Seit Beginn des Krieges gegen Gaza am 7. Oktober 2023 haben das israelische Militär und Siedler die Angriffe im gesamten besetzten Westjordanland, einschließlich al-Quds, eskaliert, was nach offiziellen palästinensischen Angaben zur Tötung von etwa 930 Palästinensern und zur Verletzung von fast 7.000 weiteren geführt hat.

