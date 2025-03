Betar: die rechtsextreme Hassgruppe, die Trump dabei hilft, Israels Kritiker abzuschieben

https://www.mintpressnews.com/betar-the-far-right-hate-group-helping-trump-deport-israels-critics/289301/



Alan MacLeod

25. März 2025

Eine rechtsextreme, pro-israelische Gruppe, die in der Vergangenheit Terror und Völkermord unterstützt hat, leistet einen wichtigen Beitrag zur Trump-Regierung und bereitet Dossiers über Tausende pro-palästinensische Persönlichkeiten vor, die aus den Vereinigten Staaten deportiert werden sollen. Betar U.S. ist dafür bekannt, dass sie mehrere Treffen mit hochrangigen Regierungsbeamten abgehalten hat und sich die Verhaftung und Inhaftierung von Mahmoud Khalil zugute hält, einem Anführer der landesweiten Demonstrationen von Studenten gegen Völkermord, die letztes Jahr an der Columbia University begannen.

Ross Glick, bis letzten Monat Geschäftsführer der Gruppe, gab an, dass er sich mit einer Reihe einflussreicher Gesetzgeber getroffen habe, darunter der demokratische Senator John Fetterman und Mitarbeiter der republikanischen Senatoren Ted Cruz und James Lankford, und dass alle die Kampagne von Betar U.S. unterstützten, das Land von Tausenden von „Terrorunterstützern“ zu befreien.

Kurz nach Glicks Reise nach Washington, D.C., unterzeichnete Trump eine exekutive Anordnung mit dem Titel „Zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus“, die die „Abschiebung von Ausländern, die gegen unsere Gesetze verstoßen“, die „Eindämmung von Vandalismus und Einschüchterung durch Pro-Hamas-Anhänger“ und die „Untersuchung und Bestrafung von antijüdischem Rassismus an linken, antiamerikanischen Colleges und Universitäten“ verspricht.

Trump selbst kündigte an, dass Khalils Verhaftung, die weltweit für Schlagzeilen sorgte, „die erste von vielen weiteren“ sein werde. „Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land weitere Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligt haben, und die Trump-Regierung wird dies nicht tolerieren“, schrieb er auf Truth Social. Der 45. und 47. Präsident hat außerdem angekündigt, dass er plant, „Kommunisten“ und „Marxisten“ aus den Vereinigten Staaten auszuweisen, selbst wenn es sich um Staatsbürger handelt. Damit markiert dies eine Eskalation der von der Regierung unterstützten Unterdrückung von Dissens, wie sie seit der McCarthy-Ära in den 1940er und 1950er Jahren nicht mehr zu beobachten war.

Terror ausüben, Völkermord unterstützen

Betar USA beschreibt sich selbst als eine „laute, stolze, aggressive und unapologetische zionistische“ Bewegung, die sich „der Verteidigung der Legitimität Israels und der Stärkung der jüdischen Verbindung zum Land Israel verschrieben hat“. Dies schließt ein, „dort aktiv zu werden, wo andere es nicht tun“ – ein eher bedrohlicher Satz, wenn man die aggressiven Aktivitäten der jüdischen Organisationen bedenkt, die sie als „passiv“ und schwach verhöhnt.

Letzte Woche versuchte die Gruppe offenbar offen, ein Attentat auf Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, zu organisieren. „Schließe dich uns an, um Francesca am Dienstag in London einen [Pager-Emoji] zu verpassen“, postete sie online, ein offensichtlicher Hinweis auf den Pager-Angriff im September auf den Libanon, der vom israelischen Militär durchgeführt wurde. Bei dem Vorfall wurden Dutzende Menschen getötet und Tausende weitere Zivilisten verletzt. Er wurde weithin – sogar vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta – als ein Akt des internationalen Terrorismus verurteilt.

Im vergangenen Monat richtete Betar USA eine ähnliche Drohung gegen den jüdisch-amerikanischen Schriftsteller Peter Beinart. Nachdem die New York Times seinen Artikel veröffentlicht hatte, in dem er den Staat Israel kritisierte, veröffentlichte sie eine Erklärung mit folgendem Wortlaut: „Wir fordern alle Juden an der Upper West Side auf, Peter Beinart einen [dreiseitigen Emojis] zu geben. Er ist ein Verräter, ein Kapo, und wir müssen uns ihm widersetzen.“ Damit hat Betar ihn nicht nur als Nazi-Kollaborateur (Kapo) verleumdet und zu seiner Ermordung aufgerufen, sondern offenbar auch den Wohnort von Beinart preisgegeben.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich mit dem Politikwissenschaftler Norman Finkelstein. Um ihn einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen, steckte ein Betar-Mitglied ihm einen Pager in die Manteltasche und filmte den Vorfall. Nachdem Finkelstein sich weigerte, seine Kritik an der Ungerechtigkeit im Nahen Osten einzustellen, versuchte die Gruppe am vergangenen Wochenende, seine öffentliche Veranstaltung in Washington, D.C., zu stören.

Am empörendsten ist vielleicht, dass Betar auch öffentlich ein Kopfgeld auf die palästinensisch-amerikanische Aktivistin Nerdeen Kiswani ausgesetzt hat und ihr mitgeteilt hat: „Sie hassen Amerika, Sie hassen Juden, und wir sind hier und werden nicht schweigen. 1.800 Dollar für jeden, der diesem Dschihadisten einen Pager gibt“, und das Angebot später wiederholt hat. Nach weltweiter Gegenreaktion hat die Organisation ihre Beiträge gelöscht, in denen sie zu politischen Morden an internationalen Beamten und US-Bürgern aufrief.

Darüber hinaus hat Betar regelmäßig versucht, Bewegungen oder Versammlungen, die gegen israelische Verbrechen protestieren, einzuschüchtern oder zu unterbinden. Bei einer Studentenveranstaltung an der UCLA erklärte Betar öffentlich: „Wir fordern, dass die Polizei diese Schläger sofort entfernt, und wenn nicht, werden wir gezwungen sein, Gruppen von Juden zu organisieren, die dies tun.“

Im Januar versuchte die Gruppe, eine Mahnwache in New York City für Hind Rajab, ein fünfjähriges palästinensisches Mädchen, das von israelischen Streitkräften brutal ermordet wurde, aufzulösen. Betar-Mitglieder filmten die Veranstaltung, sagten den Teilnehmern, sie seien von ICE und nutzten Gesichtserkennungstechnologie, um ihre Identität zu ermitteln, die anschließend für ihre Abschiebung verwendet werden sollte.

In den letzten Wochen haben Mitglieder von Betar auch vor einer bangladeschischen Moschee in New York City Hassreden gesungen und Menschen angegriffen, die gegen den illegalen Verkauf von Land im besetzten Westjordanland bei einer Auktion in Brooklyn protestierten.

Dass Betar eine Hassgruppe ist, steht außer Frage. Selbst notorisch pro-israelische Gruppen wie die Anti-Defamation League (eine Organisation, von der das FBI einmal feststellte, dass sie mit ziemlicher Sicherheit von der israelischen Regierung finanziert wird) haben sie in ihre Liste extremistischer Hassorganisationen aufgenommen. Die ADL stellt fest, dass Betar den faschistischen kahanistischen Slogan „Für jeden Juden eine .22“ (was bedeutet, dass Juden mit .22-Gewehren bewaffnet sein sollten) verwendet und hat angedeutet, dass sie einen Beitrag zu den Proud Boys, einer rechtsextremen amerikanischen Gang, leisten möchte.

Betar schwelgt immer wieder in Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und ruft zum Völkermord an den Palästinensern auf. „Scheiß auf euren Waffenstillstand! Macht Gaza dem Erdboden gleich!“, verkündeten sie letzten Monat. „Betar unterstützt nachdrücklich den Plan, die Palästinenser aus Gaza zu entfernen“, fügten sie hinzu. Auf einen Beitrag, in dem die große Zahl der seit dem 7. Oktober 2023 getöteten palästinensischen Babys aufgeführt wurde, antworteten sie: „Nicht genug. Wir fordern Blutvergießen in Gaza!“

Eine faschistische paramilitärische – aber jüdische

Die Ursprünge von Betar reichen über 100 Jahre zurück. Die Gruppe wurde vom frühen zionistischen Anführer Ze’ev Jabotinsky als rechtsextreme paramilitärische Truppe gegründet, die sich ausdrücklich gegen die linksgerichteten jüdischen Gruppen stellte, die zu einer Zeit dominierten, als „jüdisch“ und „sozialistisch“ für viele praktisch synonym waren. Jabotinsky war der Ansicht, dass die Gründung eines Staates in Palästina die Schaffung eines von ihm so bezeichneten „neuen Juden“ erfordern würde, der bereit wäre, für den Zionismus zu kämpfen und zu sterben. Zu diesem Zweck wurde Betar als Kampforganisation gegründet und erhielt großzügige finanzielle Unterstützung von konservativen Gönnern.

Jabotinsky wies die Mitglieder an, einen Eid auf das ungeborene Israel zu schwören: „Ich widme mein Leben der Wiedergeburt des jüdischen Staates mit einer jüdischen Mehrheit auf beiden Seiten des Jordans.“ Die Schaffung eines solchen Staates würde daher die Massenvernichtung oder Vertreibung der Ureinwohner der Region erfordern.

Der offizielle Name von Betar lautete Brit Yosef Trumpeldor, benannt nach einem jüdischen Siedler, der 1920 bei einem frühen Feuergefecht mit Palästinensern um umstrittenes Land getötet wurde. Genau Männer wie Trumpeldor waren es, die Jabotinsky im Gegensatz zur Mehrheit der europäischen Juden, die er als passiv und schwach ansah, für siegreich hielt.

In den 1920er Jahren erlebte Europa eine Zeit des zunehmenden Antisemitismus, und trotz ihrer inhärenten antijüdischen Natur bewunderten viele konservative Juden die Disziplin und Organisation faschistischer Paramilitärs wie Hitlers Braunhemden. Betar orientierte sich an diesen Gruppen, wobei Jabotinsky glaubte, dass der Erfolg des zionistischen Projekts von der Gründung solcher Organisationen abhing.

Aufgrund ihrer antikommunistischen und arbeiterfeindlichen Einstellung flossen konservative Gelder in die Betar, die dadurch in den 1930er Jahren zu einer der größten und einflussreichsten jüdischen Organisationen wurde und etwa 70.000 Mitglieder zählte. Betar-Führungskräfte sollten später Schlüsselfiguren in der israelischen Politik werden. Dazu gehörten die Premierminister Menachem Begin und Yitzchak Shamir sowie Benzion Netanyahu, der Vater des derzeitigen Premierministers Benjamin Netanyahu.

Mitglieder von Betar nehmen 1935 an einem Sommer-Jugendlager in der polnischen Stadt Zakopane teil.

Auch wenn diese Darstellung von Betar als faschistische Terrorgruppe voreingenommen oder einseitig klingen mag, stammen viele dieser Informationen direkt von der Organisation selbst.

Im Abschnitt „Unsere Geschichte“ auf der offiziellen Website schreibt Betar (Hervorhebung hinzugefügt):

Betar wurde so zu einem Inkubator für die Entwicklung rechtsgerichteter zionistischer Ideen und seine Anhänger wurden manchmal als „jüdische Faschisten“ bezeichnet. In Palästina erleichterten Betar-Mitglieder die illegale jüdische Einwanderung und waren aktive Anstifter von Unruhen und Gewalt, bombardierten häufig arabische Wohngebiete als Reaktion auf Angriffe und führten einen Guerillakrieg [sic] gegen die Briten.

Die Organisation scheut also nicht das Etikett „Faschismus“ und gibt stolz an, dass sie „häufig“ Terroranschläge gegen arabische Zivilisten in Palästina verübt hat. (Irgendwann in der vergangenen Woche, nachdem Betar wegen seiner Verbindungen zur Trump-Administration verstärkt unter die Lupe genommen wurde, hat Betar sowohl den Spitznamen „faschistisch“ als auch die Prahlerei über Bombenanschläge auf Araber entfernt, aber die Originalseite kann immer noch über das Internet Archive eingesehen werden.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Betar seine Präsenz in den Vereinigten Staaten dank des rechtsextremen israelisch-amerikanischen Geschäftsmanns Ronn Torossian und des Geschäftsführers Ross Glick erheblich verstärkt. Im Juli 2024 beantragte Betar erfolgreich den Status einer steuerbefreiten gemeinnützigen Organisation, was bedeutet, dass sie von der Regierung als Wohltätigkeitsorganisation eingestuft wird. „Seit unserer Wiederbelebung im Jahr 2024 hat Betar in den gesamten USA einen starken Eindruck hinterlassen und steht erst am Anfang. Wir rekrutieren, entwickeln und befähigen Juden, unerschrockene zionistische Führungspersönlichkeiten zu werden – und verteidigen Israel auf dem Campus, in Gemeinden und auf allen Plattformen“, schreibt Betar. Eine Untersuchung von The Electronic Intifada deutet jedoch darauf hin, dass Betar möglicherweise illegal Spenden gesammelt hat.

Im selben Bericht wird darauf hingewiesen, dass Glick schwerwiegende Vorwürfe wegen Sexualverbrechen gemacht wurden. Im Jahr 2019 fand seine ehemalige Freundin Nacktbilder von sich selbst auf den offiziellen Instagram-, Facebook- und Twitter-Seiten ihres Unternehmens. Glick wurde verhaftet und wegen unrechtmäßiger Nutzung eines Computers und unrechtmäßiger Veröffentlichung der anzüglichen Bilder angeklagt. Er bekannte sich der Belästigung zweiten Grades, einer Straftat, schuldig und zahlte eine Geldstrafe.

Kommentatoren aus dem gesamten politischen Spektrum sind sich einig, dass die Trump-Regierung die Vereinigten Staaten nach rechts drängt und dabei die verfassungsmäßigen Schutz- und Garantierechte mit Füßen tritt. Dabei haben sie in vielen umstrittenen Gruppen Verbündete gefunden. Dass eine so kleine und neue Bewegung wie Betar U.S. bereits einen solchen Einfluss im Weißen Haus genießt, hat bereits für Stirnrunzeln gesorgt. Und angesichts der Entschlossenheit Israels, seine völkermörderischen Kampagnen gegen seine Nachbarn fortzusetzen – und Trumps grenzenloser Unterstützung für seinen Verbündeten – ist es wahrscheinlich, dass Betar unter der derzeitigen Regierung an Macht gewinnen wird.

Wenn dies der Fall ist, ist das eine schlechte Nachricht für alle, die das Recht auf freie Meinungsäußerung und Protest schätzen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass diese Gruppe verstanden und hinterfragt wird, anstatt sie im Verborgenen hinter verschlossenen Türen agieren zu lassen.

Eine Kundgebung, an der vermutlich Betar-Mitglieder teilnehmen, in Paris, 9. Februar 2025

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln.

