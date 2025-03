Persönlichen Dank an Hans von Sponeck für die Zusendung und Genehmigung seines gemeinsam mit Michael v.d. Schulenburg verfassten und kritischen Textes aus der Berliner Zeitung, zur skandalösen Berufung von Annalena Baerbock zur Präsidentin der UN-Vollversammlung. Evelyn Hecht-Galinski



Will Deutschland sich international weiter Schaden?

Hans C. von Sponeck

Michael von der Schulenburg

Deutschland hatte sich in den Vereinten Nationen einmal einen sehr guten internationalen Ruf

erarbeitet. Unser Land hat eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung des internationalen Rechts

gespielt wie z.B. bei der Verabschiedung der Konventionen für bürgerliche und politische sowie

für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; bei dem Übereinkommen gegen Folter; und

natürlich bei der Frauenrechtskonvention. Deutschland ist der viert größte Beitragszahler der

Vereinten Nationen. Ebenso stellt Deutschland hohe freiwillige Beträge für

Friedensicherungsmissionen der VN zur Verfügung. Die VN Generalversammlung hat die

Bereitschaft der Bundesregierung, in Zusammenarbeit mit der Regierung von Namibien, die

Federführung für Reformen der Vereinten Nationen zu übernehmen, mit großer Mehrheit

willkommen geheißen. Durch diese Zusammenarbeit konnte die UN Generalversammlung im

September 2014 einen Pakt für die Zukunft der Vereinten Nationen verabschieden

Trotzdem ist das Image Deutschlands heute weltweit nicht mehr das, was uns Ehre macht. Immer

wieder hat die aus dem Amt scheidende Regierung in ihren Reaktionen auf die großen Krisen

unserer Zeit, besonders den Krieg in der Ukraine und den asymmetrischen Konflikt zwischen

Palästina und Israel, kein Rückgrat im Sinne des VN-Charta Rechts und der Genfer Konventionen

gezeigt. Die Einseitigkeit der deutschen Politik in ihren Stellungnahmen sind immer wieder mit

Unfassbarkeit, bei uns, und noch viel mehr im Ausland, aufgenommen worden. Bei einer großen

internationalen Konferenz in Istanbul 2023 wurde uns in Gesprächen mit zwei ehemaligen

Außenministern, einem aus dem Mittleren Osten, einem anderen aus Europa, bedeutet, wie

enttäuscht man von der deutschen Außenpolitik ist.

Als ehemalige langjährige Mitarbeiter in den Vereinten Nationen verfügen wir über ein großes

Netzwerk an weltweiten Kontakten. Wichtig ist aber, dass diese immer wieder eindringlich

zeigen, dass deutsche auswärtige Politik uns auf eine Schmalspur abgeschoben hat.

Deutschland verliert weiterhin Ansehen und Einfluss in Europa und in der Welt.

„Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht“ hatte der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich einmal

verlauten lassen. Daraus ist nichts geworden. Das außenpolitische Porzellan wurde von der

Ressortministerin Annalena Baerbock zerschlagen. Mit den Worten von Jeffery Sachs, dem

bekannten ehemaligen Professor an der Columbia University und Berater dreier UN-

Generalsekretäre: „Baerbock ist eine Kriegstreiberin. Ich kann nicht glauben, was da aus ihrem

Mund herauskommt.“ Sachs erinnerte daran, dass ein Außenminister als Diplomat bereit sein

muss, mit allen zu sprechen. Baerbocks öffentliches Auftreten hat aber immer wieder gezeigt,

dass sie dazu nicht bereit ist. Abbau von Spannungen oder Friedensverhandlungen mit

Kompromissbereitschaft will sie nicht unterstützen. Sie ist alles andere als eine Brückenbauerin.

Die Entscheidung, ob sie ihren Amtseid gebrochen hat, wollen wir den Gerichten überlassen.

Wohl aber möchten wir betonen, dass Frau Baerbock mit Aussagen wie „Krieg gegen Russland

muss schädigen, dass es jahrelang nicht mehr volkswirtschaftlich auf die Beine kommt“ und

bezüglich der Ukraine: „Wir stehen bei Euch, solange ihr uns braucht, egal was meine deutschen

Wähler denken“ gezeigt hat, dass sie internationales Recht und den Geist und die Ethik der Charta

der Vereinten Nationen nicht versteht. „Frieden durch Stärke“ bedeutet für Baerbock militärische

nicht menschliche Sicherheit, wie sie von den Vereinten Nationen, besonders bei UNICEF, UNDP,

dem Welternährungsprogramm, und natürlich auch von UNO Generalsekretär Antonio Guterres

immer, wieder gefordert werden.

Dass die Noch-Außenministerin durch ihre vielen, und im Sinn internationaler Beziehungen, meist

erfolglosen Reisen, Deutschland und Europa erheblichen Schaden eingebracht hat, braucht nicht

betont zu werden. Die Regierungen von Ländern wie Indien, China oder Malaysia, aber auch

andere, haben der deutschen Außenministerin bei ihren Besuchen bescheinigt, dass ihre

Belehrungsversuche und ihre Besserwisserei nicht willkommen sind

Warum weisen wir darauf hin? Weil wir nicht verstehen wollen, warum die nun abtretende

Bundesregierung Annalena Baerbock trotz minderwertiger Arbeit für das Amt der Präsidentin der

UNO Generalversammlung für 2025/26 an Stelle von Helga Schmid, der ursprünglich

vorgesehenen Kandidatin der‘ Regionalgruppe West-Europa und andere‘ bevorzugt wird.

Annalena Baerbock hat weder multi-laterale noch bi-laterale Erfahrung während Helga Schmid,

als ehemalige Generalsekretärin der OSZE und Diplomatin in leitenden Funktionen im

Auswärtigen Amt, genau diese Erfahrungen hat, die in den Vereinten Nationen dringlich gebraucht

werden.

Wir sind der Meinung, dass die neue Regierung ernsthaft überdenken sollte, wie Deutschland die

wichtige Position des Präsidenten der VN Vollversammlung angemessen besetzen kann, um zu

vermeiden, dass unser Ansehen in der Welt neuen Schaden erfährt. Und dies in einer Zeit, in der

viele Regierungen, besonders in der nicht-westlichen Welt, und nicht-staatliche Organisationen,

sich für eine gerechtere und multilaterale Neuordnung einsetzen, so wie es in dem VN Pakt für

die Zukunft der Vereinten Nationen vorgesehen ist.

Hans-C. von Sponeck, UN Assistant Secretary-General (ret.)

Michael v. d. Schulenburg, UN Assistant Secretary-General (ret.) &

Member of the European Parliament

