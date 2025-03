https://www.richardsilverstein.com/2025/03/24/in-the-cities-of-slaughter-kishniev-1903-auschwitz-1945-gaza-2025/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



In den Städten des Gemetzels: Kischniew (1903) – Auschwitz (1945) – Gaza (2025)

Richard Silverstein

24. März 2025

Teilen über:

In der Stadt des Tötens

– Chaim Nachman Bialik (Auszug)

… Die Sonne ging auf, der Roggen blühte und der Schlächter schlachtete.

Ihr werdet fliehen und zu einem Hof kommen – und in diesem Hof wird ein Haufen liegen –

und auf diesem Haufen werden sie zwei geköpft haben – einen Juden und seinen Hund.

Eine Axt hat sie beide erledigt und auf einen Haufen wurden sie geworfen

Und im gemischten Blut von beiden werden Schweine schnüffeln und sich wälzen;

morgen wird ein Regen niedergehen und es zu einem der Bäche in der Einöde spülen

und Blut wird nicht länger aus den Rinnen und Mülleimern schreien

Denn es wird in der Tiefe verloren sein …

Und alles wird wie nichts sein. Alles wird so sein, als wäre es nie gewesen.

Auf die Dachböden werdet ihr klettern und dort in der Dunkelheit stehen –

während die bittere Angst vor dem Tod noch in der lichtlosen Stille nagt;

und aus all den dunklen Löchern und aus den Schatten in den Lüftungsschächten

sehen sie, Augen, Augen, die still zuschauen.

Geister der „Märtyrer“ sind sie, gebeugt und verlassen

in einer Ecke unter einem Dach, in das sie hineingepfercht sind – und auch sie schweigen …

Hier hat die Axt sie gefunden und an diesen Ort kommen sie

und prägen hier den Ausdruck ihrer Augen in diesem letzten Moment,

all das Leid ihres sinnlosen Todes und den Fluch ihres Lebens

und sie klammern sich hier aneinander, zitternd und verängstigt, und von dort,

wo sie sich verstecken,

erheben sie stumm ihre Augen, um gegen ihre Schande zu protestieren und zu fragen: Warum?

Und wer sonst ist wie Gott auf Erden und kann dies schweigend ertragen?

„An die Märtyrer von Kischinjow“

Kischinjow 1903/Auschwitz 1945/Gaza 2025

In Kischinjow wurden 49 Juden ermordet. Mehrere Hundert wurden verwundet und Frauen vergewaltigt. Das Pogrom schockierte das Gewissen der Welt. Es war ein Wendepunkt innerhalb des globalen Judentums. Der Zionismus wurde schnell in den jüdischen Mainstream der Gemeinschaft gedrängt und wurde sofort zu einer legitimen Antwort auf die antisemitische Gewalt in Europa. Tausende Juden beschlossen, nach Palästina auszuwandern und bildeten das Rückgrat der Zweiten Aliyah. Ohne Letzteres hätte es vielleicht nie eine zionistische Siedlung gegeben.

Dennoch verblasst das Ausmaß des tragischen Ereignisses im Vergleich zu Gaza, wo mindestens 50.000 Palästinenser ermordet wurden. In der Zwischenzeit, zwischen 1903 und 2025, hat sich das Massenschlachten normalisiert. Wir sind betäubt, immun gegen jedes Gefühl der Empörung über dieses unerträgliche Leid.

In Gaza gibt es keine Krematorien. Keine Schornsteine, die die Asche der Märtyrer ausspucken. Keine „Duschen“. Keine Fingernägel, die vergeblich gegen den Tod rebellierten.

Aber es gibt eine Gemeinsamkeit mit Auschwitz: Als die Reihen der zukünftigen Opfer zur Gaskammer zogen, kümmerte es niemanden. Die Welt stand tatenlos daneben. Die Täter leisteten einen methodischen und effizienten Beitrag zur Vernichtung eines ganzen Volkes und waren fast erfolgreich.

In Gaza gibt es keine Krematorien. Sie brauchen sie nicht. Sie brauchen keine Äxte zum Schlachten. Bomben sind heutzutage viel effizienter. Jede einzelne ist dazu gemacht, Hunderte oder Tausende zu töten, statt nur Dutzende.

Anders als in Kischinjow verschwenden die Israelis ihre Kugeln nicht an die Hunde in Gaza. Sie überlassen es ihnen, die Leichen der Toten zu fressen. So ist es viel effizienter.

Gaza 2025

Statt Vernichtungslagern haben wir Vernichtungsstädte. Statt Auschwitz haben wir Rafah, Deir Balah, Jabalya. Allesamt Schlachtfelder. Nicht nur menschliche Scharfschützen nehmen sie ins Visier, sondern auch künstliche Intelligenz, die von Ingenieuren perfektioniert wurde, deren Aufgabe es ist, das Töten effizienter und gründlicher zu gestalten. Nachdem ein Ziel erfasst wurde, schicken sie die Drohnen los, die wie automatische Geier auf Beutejagd gehen.

Anstelle von Krematorien werden Leben durch Waffen ausgelöscht, die alles zerstören, worauf sie fallen: Gebäude, Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Frauen, Kinder. Es ist nicht nötig, ihre Leichen wie in Auschwitz zu beseitigen. Sie verschwinden einfach unter den Trümmern. Während sie verwesen, verschmelzen ihr Blut und ihre Knochen mit dem Boden der Heimat.

Aber jetzt haben die Mörder einen Plan ausgearbeitet, um selbst den rettenden Rest auszulöschen, diejenigen, die sie (noch) nicht ermordet haben. Sie sollen aus diesem Boden gerissen werden. Herausgerissen werden wie Olivenbäume aus dem Boden, der sie genährt hat. Die Mörder haben einen Plan ausgearbeitet – teils, um ihre mörderische Schuld zu lindern, teils als Endlösung für das palästinensische Problem: die verbleibenden Millionen „freiwillig“ in ein zweites Exil zu „transferieren“ (nach dem ersten, der Nakba). Ein Land zu verlassen, das arabisch ist, so wie die Nazis sich ein judenreines Europa vorstellten.

Exil wohin? „Irgendwohin“ ist so genau, wie sie es formulieren können. Wahrscheinlicher ist, nirgendwohin. Kein Land will die Verantwortung für etwas übernehmen, das es ablehnt. Wohin also werden sie den „elenden Abfall“ dieser wimmelnden Küste von Gaza bringen? Ins Mittelmeer? In die Sahara? Auf den Sinai? „Abfall“ nicht nur im Sinne von weggeworfenem menschlichem Müll, sondern auch als eine Form von Giftmüll, den jede mögliche Deponie ablehnt.

Wie in Chișinău, wie in Auschwitz, steht die Welt tatenlos daneben. Sie entblößt ihre dürftige moralische Integrität und stellt den eintägigen Angriff der Hamas auf den 18-monatigen Völkermord Israels gleich, der mehr als 40-mal so viele Opfer forderte wie der 10/7. Die moralischen Zuschauer sind nicht in der Lage, zwischen einem Angriff, bei dem 400 Zivilisten getötet werden, und einem regelrechten Völkermord, bei dem 50.000, 100.000 oder 300.000 Menschen getötet werden, zu unterscheiden. Wer kann das schon zählen?

Statt Zivilcourage zeigt ein deutscher Staat, der einst einen Völkermord an den Juden verübt hat, den Palästinensern, dass sie bekommen, was sie verdienen. Unterdrückung von Reden gegen Völkermord. Proteste werden als „antisemitisch“ verboten. Deutsche Polizisten schlagen Demonstranten, wie es einst die Braunhemden mit den Juden taten. Die Geschichte wiederholt sich. Nur ist das Opfer zum „Schlächter“ geworden.

Wir haben die falschen Lehren aus der Geschichte gezogen. Wir rufen „Nie wieder!“, aber dieser Slogan ist leer. Die Menschheit ist eine hässliche, grausame Sache. Wir haben immer gründlichere und mächtigere Methoden perfektioniert, um uns selbst auszulöschen. Wir haben uns selbst davon überzeugt, dass solche Verbrechen nie wieder geschehen können und dürfen. Aber sie können und sie geschehen. Anstatt sicherzustellen, dass sie sich nicht wiederholen, ringen wir hilflos die Hände. Ein beschämender Verrat an der Menschlichkeit. Oder vielleicht ist das die Menschlichkeit in all ihrer Hässlichkeit. Das ist es, was wir geworden sind. Was wir immer waren.

Bialik schrieb ein weiteres Gedicht über das Pogrom von 1903, in dem er der Welt und ihrer völligen Gleichgültigkeit den Zeigefinger entgegenstreckte:

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …