Wie Israel Argentinien während des Falklandkriegs heimlich aufrüstete

Freigegebene Akten zeigen, wie Tel Aviv Großbritannien täuschte, während es die antisemitische Diktatur Argentiniens in den 1980er Jahren mit Waffen versorgte.

JOHN McEVOY

2. April 2025

Argentinien bombardierte das britische Truppenschiff Sir Galahad mit von Israel gelieferten Flugzeugen. (Foto: Martin Cleaver / Alamy)

Heute vor 43 Jahren marschierten argentinische Truppen auf den Falklandinseln ein – einem britischen Territorium im Südatlantik.

Die britische Premierministerin Margaret Thatcher reagierte, indem sie eine Marine-Einsatzgruppe entsandte, um das Gebiet zurückzuerobern, und machte ihre politische Karriere von einem militärischen Erfolg etwa 8.000 Meilen von London entfernt abhängig.

Der Konflikt dauerte 74 Tage und kostete über 900 Menschen das Leben. Thatcher erreichte kurz nach der Kapitulation Argentiniens im Juni 1982 ihre bisher höchste Zustimmung in der Öffentlichkeit.

„Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass … der Falklandkrieg die britische politische Szene verändert hat“, schrieb sie später in ihren Memoiren. “Ich konnte die Auswirkungen des Sieges überall spüren, wo ich hinging.“

Doch der Sieg auf den Falklandinseln war alles andere als selbstverständlich, und Argentiniens Aussichten, die Inseln zu halten, waren durch die militärische Unterstützung aus einer unerwarteten Quelle gestiegen: Israel.

Die argentinische Diktatur war bekanntermaßen antisemitisch. Bis Anfang der 1980er Jahre hatte sie bis zu 30.000 Menschen „verschwinden“ lassen, von denen überproportional viele, nämlich zehn Prozent, Juden waren.

Jacobo Timerman war einer der vielen jüdischen Gefangenen, die in argentinischen Militärgefängnissen, die mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Symbolen geschmückt waren, besonders grausam behandelt wurden.

Dennoch gelang es Argentinien, 1982, im Jahr des Falklandkriegs, über zwanzig Nasher-Kampfjets aus Israel zu erwerben, wobei weitere israelische Waffen und Vorräte heimlich über Peru transferiert wurden.

Es benutzte auch von Israel gelieferte Skyhawk-Jets, um vier britische Kriegsschiffe zu versenken, darunter die Sir Galahad, was zum Tod von 48 Soldaten führte.

Freigegebene Akten zeigen nun, wie Israel die britische Regierung wiederholt über seine militärische Unterstützung für Argentinien täuschte, was zu einer diplomatischen Krise zwischen beiden Ländern führte.

Das Auswärtige Amt reagierte, indem es Informationen über die Aktivitäten Israels an die britische Presse weitergab und israelische Diplomaten vorlud, um sich zu erklären. Das Misstrauen der britischen Beamten gegenüber ihren israelischen Amtskollegen war so groß, dass sie vermuteten, die Botschaft in Tel Aviv sei verwanzt.

Doch die Proteste Großbritanniens stießen auf taube Ohren. Während die israelische Regierung den Anspruch Argentiniens auf die Falklandinseln kaum beachtete (selbst im Gegensatz zu mehreren britischen Beamten), hatte sie einen aufstrebenden Waffenmarkt in Lateinamerika zu schützen.

Dies bedeutete, dass Israel in den 1970er und 1980er Jahren Waffen an einige der brutalsten Regime der Region verkaufte. „Seit wann hat Ideologie etwas mit Waffenverkäufen zu tun?“, erwiderte ein israelischer Beamter, als er nach der Bewaffnung Argentiniens gefragt wurde.

Der britische Soldat Simon Weston war an Bord der Sir Galahad, als sie bombardiert wurde. (Foto: Jack Sullivan / Alamy)

Ablenkung und Täuschung

Während des Falklandkriegs äußerte die britische Regierung wiederholt Bedenken hinsichtlich israelischer Waffenverkäufe an Argentinien, wurde jedoch durch Ablenkungsmanöver und Täuschungen abgewimmelt, wie aus den freigegebenen Akten hervorgeht.

„Man hat immer noch das ungute Gefühl, dass die israelische Leugnung, irgendetwas an Argentinien geliefert zu haben, … durch indirekte Lieferungen umgangen werden könnte, die die Israelis natürlich unbedingt verheimlichen wollen“, schrieb Patrick Moberly, der britische Botschafter in Tel Aviv, im Mai 1982.

In einer separaten Nachricht betonte Moberly erneut seine Frustration: „Die Israelis sind sehr geschickt darin, Informationen zu verbergen, die sie nicht preisgeben wollen, und sind äußerst zurückhaltend in ihrer Antwort auf direkte Fragen zu allem, was mit Waffenlieferungen für Argentinien in der aktuellen Krise zu tun hat.“

Im Juni begann Moberly sich Sorgen zu machen, dass die Israelis „gigantische Anstrengungen unternehmen, um uns hinters Licht zu führen“. Nachdem er einen israelischen Beamten gefragt hatte, ob Waffen über Drittländer nach Argentinien gelangten, wurde ihm irreführenderweise geantwortet: „Wir Israelis sind nicht so dumm.“

Das Thema verfolgte die Beziehungen zwischen Großbritannien und Israel auch nach dem Konflikt weiter, da die britische Regierung befürchtete, Argentinien könnte mit von Israel gelieferten Waffen eine erneute Offensive starten.

Im März 1983 beobachtete Moberly, dass „die Israelis Waffen an Argentinien verkaufen, uns aber nicht sagen, welche“. Ein anderer britischer Beamter bemerkte: „Wir haben das Schlimmste aus beiden Welten, da die Israelis offenbar Flugzeuge nach Argentinien liefern und uns gleichzeitig mit wiederholten Dementis abspeisen.“

Abgehört

Als Reaktion auf die Hartnäckigkeit Israels versuchte die britische Regierung, den Druck auf Tel Aviv auf andere Weise zu erhöhen.

Sechs Wochen nach Beginn des Konflikts rief das britische Außenministerium die britische Botschaft in Tel Aviv über eine offene Leitung an und rechnete damit, dass der Anruf vom israelischen Geheimdienst abgehört werden würde.

„Wie heute Morgen mit dem ständigen Staatssekretär vereinbart, habe ich mit Herrn Moberly über eine offene Leitung nach Tel Aviv gesprochen“, schrieb der Beamte des Außenministeriums David Gillmore. ‚Ich hoffe, dass die israelischen Behörden dieses Gespräch abgehört haben‘, fügte er hinzu.

Während des Gesprächs informierte Gillmore Moberly darüber, dass „die Berichte über die israelischen Aktivitäten im Vereinigten Königreich zunehmend Besorgnis erregen“ und dass die Regierung „gut informiert“ sei, was vor sich gehe.

Daher sei es „sehr wahrscheinlich, dass die wachsende Wut über das israelische Verhalten diese Woche zum Ausbruch kommt“.

Das Ziel bestand darin, die starken Gefühle in Bezug auf die israelischen Waffenverkäufe an Argentinien in Großbritannien zu vermitteln, ohne auf einen formellen diplomatischen Streit zurückzugreifen. Diese Bemühungen scheiterten jedoch, und die britische Regierung beschloss, aktivere Maßnahmen zu ergreifen.

