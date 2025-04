Russland–Iran–China: Alle für einen, und einer für alle? Pepe Escobar

https://thecradle.co/articles/russia-iran-china-all-for-one-and-one-for-all



Russland–Iran–China: Alle für einen, und einer für alle?

Auch wenn es für Washington vielleicht noch nicht offensichtlich ist, wird ein Krieg der USA gegen den Iran auch als Krieg gegen Russland und China angesehen werden. Sowohl Putin als auch Xi wissen, dass Trumps Krieg einzig und allein auf die globalen „Veränderungen“ abzielt, die sie gemeinsam vorantreiben.

Pepe Escobar

8. April 2025

Bildnachweis: The Cradle

Russland und der Iran stehen an vorderster Front des vielschichtigen eurasischen Integrationsprozesses – der wichtigsten geopolitischen Entwicklung des jungen 21. Jahrhunderts.

Beide sind führende Mitglieder der BRICS+ und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Beide sind maßgeblich an der Führung der Globalen Mehrheit beteiligt, um eine multiknotige, multipolare Welt aufzubauen. Und beide haben Ende Januar in Moskau eine detaillierte, umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet.

Die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, die mit den „maximalen Druck“-Possen des bombastischen Zirkusdirektors selbst begann, scheint diese Gebote zu ignorieren.

Es war Aufgabe des russischen Außenministeriums, wieder Rationalität in eine Situation zu bringen, die schnell zu einem außer Kontrolle geratenen Streitgespräch wurde: Im Wesentlichen will Moskau, zusammen mit seinem Partner Teheran, einfach keine Drohungen von außen akzeptieren, die nukleare und energiewirtschaftliche Infrastruktur des Iran zu bombardieren, und besteht stattdessen auf der Suche nach tragfähigen Verhandlungslösungen für das Atomprogramm der Islamischen Republik.

Und dann änderte sich die Erzählung aus Washington wie ein Blitz. Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steven Witkoff – nicht gerade ein Metternich und zuvor ein „Maximum Pressure“-Hardliner – begann über die Notwendigkeit von „Vertrauensbildung“ und sogar „Meinungsverschiedenheiten“ zu sprechen, was impliziert, dass Washington laut den sprichwörtlichen „Beamten“ indirekte Atomgespräche „ernsthaft in Betracht zieht“.

Diese Andeutungen wurden am Montagnachmittag zur Realität, als Trump den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu angeblich mit der Ankündigung eines „sehr großen Treffens“ mit iranischen Beamten in den nächsten Tagen überrumpelte. Teheran bestätigte die Nachricht später, und der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte, er werde am Samstag in Oman indirekte Atomverhandlungen mit Witkoff führen.

Es scheint, als hätte Trump zumindest die Argumente des Obersten Führers der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, angehört. Andererseits kann er seine Meinung in einer Trump-New-York-Minute ändern.

Die Feinheiten der Achse Russland-Iran-China

Wesentliche Hintergrundinformationen zur Entschlüsselung des Rätsels „Wird Russland dem Iran helfen?“ finden sich in diesem allzu diplomatischen Austausch im Valdai Club in Moskau.

Die wichtigsten Punkte wurden von Alexander Maryasov, dem russischen Botschafter im Iran von 2001 bis 2005, vorgebracht. Maryasov argumentiert, dass der russisch-iranische Vertrag nicht nur ein symbolischer Meilenstein ist, sondern „als Fahrplan für die Förderung unserer Zusammenarbeit in nahezu allen Bereichen dient“. Es handelt sich eher um ein „Dokument über die bilateralen Beziehungen“ – nicht um einen Verteidigungsvertrag.

Der Vertrag wurde ausgiebig diskutiert – und dann gebilligt – als Gegenpol zum „verstärkten militärpolitischen und wirtschaftlichen Druck, den westliche Nationen sowohl auf Russland als auch auf den Iran ausüben“.

Die Hauptüberlegung war, wie man gegen den Sanktions-Tsunami ankämpfen kann.

Doch auch wenn es sich nicht um ein Militärbündnis handelt, legt der Vertrag einvernehmlich Schritte fest, die im Falle eines Angriffs oder einer Bedrohung der nationalen Sicherheit eines der beiden Länder zu ergreifen sind – wie bei Trumps unüberlegten Bombendrohungen gegen den Iran. Der Vertrag definiert auch den enormen Umfang der militärisch-technischen und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit, einschließlich, und das ist von entscheidender Bedeutung, regelmäßiger Geheimdienstgespräche.

Maryasov identifizierte die wichtigsten Sicherheitspunkte als das Kaspische Meer, den Südkaukasus, Zentralasien und nicht zuletzt Westasien, einschließlich der Breite und Reichweite der Widerstandsachse.

Die offizielle Position Moskaus zur Widerstandsachse ist eine äußerst heikle Angelegenheit. Nehmen wir zum Beispiel den Jemen. Moskau erkennt die jemenitische Widerstandsregierung unter der Führung von Ansarallah und mit Sitz in der Hauptstadt Sanaa offiziell nicht an; vielmehr erkennt es, genau wie Washington, eine Marionettenregierung in Aden an, die in einem von Saudi-Arabien gesponserten Fünf-Sterne-Hotel in Riad untergebracht ist.

Letzten Sommer besuchten zwei verschiedene jemenitische Delegationen Moskau. Wie ich selbst miterlebt habe, hatte die Delegation aus Sanaa mit enormen bürokratischen Problemen zu kämpfen, um offizielle Treffen zu vereinbaren.

Natürlich gibt es in Moskaus Geheimdienst- und Militärkreisen Sympathien für Ansarallah. Aber wie in Sanaa von einem Mitglied des Hohen Politischen Rates bestätigt wurde, finden diese Kontakte über „privilegierte Kanäle“ statt und nicht auf institutioneller Ebene.

Dasselbe gilt für die libanesische Hisbollah, die ein wichtiger Verbündeter Russlands bei der Bekämpfung von ISIS und anderen islamistischen Extremistengruppen während des Syrienkrieges war. Was Syrien betrifft, so geht es für das offizielle Moskau nach der Machtübernahme der mit Al-Qaida verbundenen Extremisten in Damaskus im vergangenen Dezember nur noch darum, die russischen Stützpunkte in Tartus und Hmeimim zu erhalten.

Es steht außer Frage, dass das syrische Debakel sowohl für Moskau als auch für Teheran ein äußerst schwerer Rückschlag war, der durch Trumps ununterbrochene Eskalation des iranischen Atomprogramms und seine Besessenheit vom „maximalen Druck“ noch verschlimmert wurde.

Der Russland-Iran-Vertrag unterscheidet sich in seiner Art erheblich vom Russland-China-Vertrag. Für Peking ist die Partnerschaft mit Moskau so solide und entwickelt sich so dynamisch, dass sie nicht einmal einen Vertrag benötigen: Sie haben eine „umfassende strategische Partnerschaft“.

Der chinesische Außenminister Wang Yi fasste bei seinem jüngsten Besuch in Russland, nachdem er den Satz „Wer im 21. Jahrhundert lebt, aber in Blöcken des Kalten Krieges und Nullsummenspielen denkt, kann nicht mit der Zeit Schritt halten“ geprägt hatte, die chinesisch-russischen Beziehungen in drei Vektoren zusammen: Die beiden asiatischen Giganten sind „für immer Freunde und niemals Feinde“; Gleichheit und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit; Blockfreiheit; Nicht-Konfrontation und Nicht-Anvisieren von Dritten. Auch wenn es einen Russland-Iran-Vertrag gibt, bestehen zwischen China und Russland sowie zwischen China und Iran im Wesentlichen enge Partnerschaften.

Ein Beispiel dafür sind die fünften jährlichen gemeinsamen Russland-Iran-China-Marinemanöver, die im März im Golf von Oman stattfanden. Diese trilaterale Synergie ist nicht neu, sondern wird seit Jahren weiterentwickelt.

Es wäre jedoch zu einfach, dieses verbesserte RIC-Primakov-Dreieck (Russland-Iran-China statt Russland-Indien-China) als Bündnis zu bezeichnen. Das einzige „Bündnis“, das es heute auf dem geopolitischen Schachbrett gibt, ist die NATO – eine kriegstreiberische Vereinigung eingeschüchterter Vasallen, die vom Imperium des Chaos zusammengetrieben werden.

Und hier kommt eine weitere schwer zu widerstehende Wang-Yi-Jadeperle: „Die USA sind krank, zwingen aber andere, die Medizin zu nehmen.“ Fazit: Russland wechselt nicht die Seiten; China wird nicht eingekreist; und der Iran wird verteidigt.

Wenn das neue Primakow-Dreieck in Peking zusammentrifft

Bei der Valdai-Diskussion machte Daniyal Meshkin Ranjbar, Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte der internationalen Beziehungen an der Moskauer RUDN-Universität, einen entscheidenden Punkt: „Zum ersten Mal in der Geschichte konvergieren die diplomatischen Ansichten Russlands und des Iran.“ Er bezieht sich dabei auf die offensichtlichen Parallelen zwischen den offiziellen Politiken: Russlands „Wende nach Osten“ und Irans „Blick nach Osten“.

All diese Zusammenhänge entgehen der neuen Regierung in Washington ebenso wie die bombastische Trump-Netanyahu-Rhetorik, die jeglicher Grundlage in der Realität entbehrt – selbst der Nationale Sicherheitsrat der USA hat zugegeben, dass der Iran nicht an einer Atombombe arbeitet.

Und das bringt uns zum Gesamtbild.

Der Zirkusdirektor – zumindest bis er seine Meinung wieder ändert – leistet im Wesentlichen einen Beitrag zu einem Dreiecksgeschäft, indem er Russland angeblich ein Transportnetzwerk, Zugang zu Getreideexporten im Schwarzen Meer und die Streichung russischer Banken von der Sanktionsliste von SWIFT anbietet, damit er seinen „Schwenk“ vollziehen und dann den Iran angreifen kann (Frist für Teheran inbegriffen).

Und wenn Russland den Iran verteidigt, gibt es keine Einigung.

Das ist so verlogen wie ein mafiöses „Angebot, das man nicht ablehnen kann“, wie es maximalen Druck nur geben kann. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow – ein außergewöhnlich fähiger Diplomat – machte die ganze Argumentation zunichte: „Russland kann die Vorschläge der USA zur Beendigung des Krieges in der Ukraine in ihrer jetzigen Form nicht akzeptieren, weil sie die Probleme, die Moskau als Ursache des Konflikts ansieht, nicht lösen.“ Auch wenn Moskau „die von den Amerikanern vorgeschlagenen Modelle und Lösungen sehr ernst nimmt“.

Während die russische Sichtweise auf Trumps Dreiecksbeziehung ins Wanken gerät, schaut Teheran nicht nur dem Fluss beim Fließen zu. Wie sich der Iran jahrzehntelang an einen Sanktions-Tsunami angepasst hat, ist nun festes Wissen, das Moskau tief teilt und Teil ihrer sich vertiefenden Zusammenarbeit ist, die im Vertrag verankert ist.

Trotz Trumps Sprunghaftigkeit setzen sich nicht-zionistisch geprägte Stimmen jenseits des Atlantiks langsam aber sicher mit der rationalen Ansicht durch, dass ein Krieg gegen den Iran für das Imperium selbst absolut selbstmörderisch wäre. Es besteht also wieder die Möglichkeit, dass Trumps verbale Sperrfeuer den Weg für ein vorübergehendes Abkommen ebnen, das – schließlich ist dies immer ein Kampf der Narrative – als diplomatischer Sieg dargestellt wird.

Man könnte darauf wetten, dass der einzige Staatschef auf dem Planeten, der in der Lage ist, Trump die Realität begreiflich zu machen, der russische Präsident Wladimir Putin ist, und zwar bei ihrem nächsten Telefonat. Schließlich ist es der Zirkusdirektor höchstpersönlich, der das neu aufgelegte Drama vom „nuklearen Iran“ geschaffen hat. RIC – oder das neu aufgelegte Primakov-Dreieck – hat sich dem Thema gebührend gewidmet, und zwar gemeinsam, bei einem wichtigen, diskreten und nicht veröffentlichten Treffen in Peking, wie aus diplomatischen Quellen bestätigt wurde.

Im Wesentlichen hat das RIC einen Fahrplan für den „nuklearen Iran“ entwickelt. Dies sind die wichtigsten Punkte:

Dialog. Keine Eskalation. Kein „maximaler Druck“. Schrittweise Maßnahmen. Aufbau gegenseitigen Vertrauens.

Während der Iran sein Veto gegen die Entwicklung von Atomwaffen erneut betont, erkennt die viel diskutierte „internationale Gemeinschaft“, eigentlich der UN-Sicherheitsrat, erneut das Recht des Iran auf friedliche Nutzung der Kernenergie im Rahmen des NVV an.

Zurück zum JCPOA – und Neustart. Um Trump wieder an Bord zu holen, wird der Neustart äußerst schwer zu verkaufen sein.

Dieser Fahrplan wurde während einer zweiten Runde trilateraler RIC-Gespräche am Dienstag in Moskau ratifiziert, bei denen hochrangige Beamte der verbündeten Nationen gemeinsame Anstrengungen zur Bewältigung der Herausforderungen diskutierten, mit denen der Iran konfrontiert ist.

Dieser Gipfel in Moskau

So wie es aussieht, ist der Fahrplan genau das: ein Fahrplan. Die atemlose zionistische Achse von Washington bis Tel Aviv wird weiterhin darauf bestehen, dass der Iran, falls er angegriffen wird, nicht von Russland unterstützt wird, und zusätzlicher, ununterbrochener „maximaler Druck“ wird Teheran dazu zwingen, schließlich nachzugeben und seine Unterstützung für die Achse des Widerstands aufzugeben.

All das entzieht sich wieder einmal der Realität. Für Moskau ist der Iran eine absolut zentrale geopolitische Priorität; jenseits des Iran, im Osten, liegt Zentralasien. Die zionistische Zwangsvorstellung eines Regimewechsels in Teheran verschleiert das Vordringen der NATO nach Zentralasien, wo sie Militärstützpunkte errichtet und gleichzeitig mehrere strategisch wichtige Projekte der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI) blockiert. Der Iran ist für die langfristige Außenpolitik Chinas ebenso wichtig wie für die Russlands.

Es ist kein Zufall, dass sich Russland und China auf Präsidentenebene – Wladimir Putin und Xi Jinping – auf einem Gipfeltreffen in Moskau um den 9. Mai, den Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg, treffen werden. Sie werden die nächste Phase der „Veränderungen, die wir seit 100 Jahren nicht mehr erlebt haben“, wie Xi gegenüber Putin in ihrem bahnbrechenden Sommer 2023 in Moskau formulierte, im Detail analysieren.

Sie werden natürlich auch darüber sprechen, wie der Zirkusdirektor davon träumt, einen ewigen Krieg zu beenden, nur um einen neuen zu beginnen: das Schreckgespenst eines Angriffs der USA und Israels auf ihren strategischen Partner Iran – komplett mit dem Gegenschlag der Blockade der Straße von Hormus (Transit für 24 Millionen Barrel Öl pro Tag); ein Barrel Öl, das auf 200 Dollar und mehr in die Höhe schießt; und der Zusammenbruch des gigantischen 730 Billionen Dollar schweren Derivatebergs in der Weltwirtschaft.

Nein, Herr Präsident, Zirkusdirektor: Sie haben schlechte Karten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

