Ein palästinensischer Mann inspiziert das Haus, in dem ein palästinensischer Jungvermählter bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am Samstag. Bildnachweis: Hatem Khaled/ REUTERS

Mein Freund in Gaza hat nur noch wenige Tropfen Insulin

Gideon Levy

7. Mai 2025, 23:34 Uhr IDT

Die diabetische Ketoazidose ist eine lebensbedrohliche Komplikation von Diabetes, bei der ein Insulinmangel und ein hoher Spiegel an Stresshormonen zu einer erhöhten Produktion von Ketonkörpern und einer Azidose führen. M. hat fast kein Insulin mehr. Am Telefon aus seinem ausgebrannten Haus in Beit Lahia im Norden Gazas, in das er kürzlich zurückgekehrt ist, sagt er, dass er nur noch zwei Tropfen hat. Später sagt er, es seien „2 Zentimeter“; vielleicht meinte er zwei Einheiten. So oder so, sein Insulin ist fast aufgebraucht. Bis vor kurzem bekam er es aus der Apotheke der Flüchtlingsorganisation UNRWA, aber seit Israel die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter gestoppt hat, gibt es kein Insulin mehr.

Er versucht, sich selbst zu beruhigen: Er brauche gerade kein Insulin, weil es kein Brot gibt. Er nimmt Insulin nur, wenn er Brot isst, und das gibt es nicht. Er spart seine letzte Insulindosis für den Fall auf, dass er und seine Familie ein bisschen Brot finden. Am Mittwoch ging sein Sohn auf die Suche nach Popcorn, um seinen Magen zu beruhigen. Er suchte stundenlang, ohne Erfolg. Ich habe ihm gesagt, dass er nichts finden würde, sagt der Vater.

„Ich habe Hunger, ich habe wirklich Hunger“, sagte er mir am Mittwoch. Es war das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass er diesen Satz mit solcher Schärfe aussprach. Er versuchte immer, die Dinge zu beschönigen, seine Not herunterzuspielen, um kein Mitleid zu erregen und seine Würde zu bewahren. Das war bis gestern so. Am Mittwoch gab er zu, dass er Hunger hatte. Echten Hunger.

Der Dienstag war ein besonders schwerer Tag, weil Israel den nördlichen Gazastreifen ununterbrochen beschoss. Die Kinder wollten weg, aber M. fragte sie: „Wohin sollen wir gehen?“ Sie saßen alle in den Trümmern ihres Hauses, unter dem Donnern der Granaten, und hofften auf das Beste. Sie beschlossen, dass sie gehen würden, wenn die Bombardierung bis 17 Uhr nicht aufhörte. Glücklicherweise ließ der Beschuss vor dieser Zeit nach, und am Mittwoch waren die Waffen still. M. sagt, es gebe keine Geiseln und keine Hamas in Beit Lahia, nur Trümmerhaufen. Warum also wird der Ort weiterhin bombardiert?

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff am Samstag aus Gaza auf, gesehen von Israel aus. Bildnachweis: Amir Cohen/ REUTERS

M. kehrte nach langen Monaten in einem Zeltlager in der „humanitären Zone“ Muwasi neben Khan Yunis und der ehemaligen israelischen Siedlung Neveh Dekalim, die 2005 evakuiert wurde, in die Ruinen seines Hauses zurück. Er ist 63 Jahre alt, hat Diabetes und einen Schlaganfall hinter sich. Die Fahrt vom Lager zu seinem ausgebrannten Haus kostete 1.200 Schekel (334 Dollar). Vier Familien teilten sich die Kosten und drängten sich mit Matratzen und Decken auf der Ladefläche eines Lieferwagens – alles, was sie besaßen.

Als sie ihr ehemaliges Zuhause erreichten, war nichts mehr übrig als ein mit Ruß bedeckter Rohbau. Selbst die Türen waren verschwunden. Sie räumten auf, legten Matratzen aus und richteten sich in den Trümmern ein. Jetzt fürchten sie, dass sie bald um ihr Leben fliehen müssen, und sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Am Mittwoch war der 19. Monat des Krieges. Israel will ihn mit voller Kraft fortsetzen – was für eine frohe und hoffnungsvolle Nachricht.

Meine Gespräche mit M. sind frustrierend. Meine Unfähigkeit, ihm irgendwie zu helfen, meine Hilflosigkeit machen mich wahnsinnig. Jahrelang sind wir zusammen durch Gaza gefahren; er hat uns geführt und beschützt. Am Mittwoch saß er vor seinem Haus und starrte auf die Überreste des Mercedes, in dem wir jahrelang gefahren sind; manchmal mit Benzin, wenn es verfügbar war, und manchmal mit gebrauchtem Frittieröl aus Falafel-Ständen, wenn das Benzin ausgegangen war.

Der gelbe Mercedes muss etwa drei Millionen Kilometer auf dem Buckel haben. Jetzt ist auch er nur noch ein ausgebrannter Wrack. M. trauert mehr um ihn als um sein Haus. Er hat mehr Zeit in ihm verbracht als in seinem Zuhause. Manchmal streichelt er ihn, erzählte er mir am Mittwoch mit einem Kloß im Hals, öffnet den verkohlten Kofferraum und schwelgt in Erinnerungen, öffnet die Motorhaube und betrachtet den ausgebrannten Motor. Ein paar Tage vor Kriegsausbruch hatte er vier neue Reifen dafür gekauft, aber er kam nicht mehr dazu, sie zu fahren. Jetzt ist das Taxi ein Skelett, genau wie sein hungriger Besitzer.

Am Dienstag aß er ein paar Linsen, am Mittwoch nichts. Wenn er Mehl oder Brot auftreibt, spritzt er sich die letzten Tropfen Insulin, die er noch hat. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

