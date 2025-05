https://thecradle.co/articles/imec-interrupted-the-resistance-thats-buying-beijing-time



IMEC unterbrochen: Der Widerstand, der Peking Zeit verschafft

Während Tel Aviv und Washington die wirtschaftliche Landkarte der Region neu zeichnen, profitiert China still und leise davon, dass der Widerstand die von den USA angeführten Handelskorridore und die maritime Kontrolle stört.

Abbas Al-Zein

7. MAI 2025

Der Krieg gegen Gaza hat einen tiefgreifenden Widerspruch zwischen Chinas strategischen Interessen in Westasien und den von den USA unterstützten Zielen Israels offenbart. Während Peking um die Sicherung seiner Belt and Road Initiative (BRI) bemüht ist, gestalten Washington und Tel Aviv die Region aktiv um, um den chinesischen Einfluss politisch, wirtschaftlich und logistisch zu marginalisieren.

Im Zentrum dieses Tauziehens steht der Indo-Middle East-European Economic Corridor (IMEC), der während des G20-Gipfels 2023 in Neu-Delhi angekündigt wurde. Mit Indien, Saudi-Arabien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und wichtigen europäischen Staaten an Bord zielt der IMEC darauf ab, die traditionellen chinesischen Handelsrouten zu umgehen und Indien über Westasien mit Europa zu verbinden. Der Hafen der Besatzungsmacht in Haifa ist ein Eckpfeiler dieses Projekts.

Gaza: Tor zu einer geopolitischen Machtprobe

Das Bestreben Tel Avivs, die vollständige Kontrolle über Gaza – nur wenige Kilometer von der Route des Korridors entfernt – zu erlangen, ist nicht nur ein militärisches Ziel, sondern eine Voraussetzung für die Sicherung dieser westlich ausgerichteten Handelspipeline. Laut The Diplomat hat der Krieg gegen Gaza „IMEC bereits zerstört, bevor er begonnen hat“, während ein Bericht von Carnegie feststellt, dass die Realisierbarkeit des Korridors nach der Operation Al-Aqsa Flood und der Pause in der Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel in der Schwebe ist.

Ein unterworfener Gazastreifen würde Israel wirtschaftlichen Einfluss, regionale Integration und eine neue geopolitische Funktion verschaffen und damit Chinas zentrale Position im globalen Handel untergraben. Solange jedoch der Widerstand in Gaza und im Südlibanon anhält, bleibt der Korridor gefährdet, was Peking Zeit verschafft, seine eigenen strategischen Alternativen zu stärken.

In diesem Zusammenhang dienen der palästinensische und der regionale Widerstand unbeabsichtigt den chinesischen Interessen, indem sie die israelische Infrastruktur bedrohen und die von den USA angeführten Integrationsprojekte verzögern. Haifa und andere israelische Häfen sind mit anhaltender Unsicherheit konfrontiert, was Investoren abschreckt und die langfristige Infrastrukturplanung erschwert.

Im Gegensatz zu Washington und Tel Aviv profitiert Peking von einer multipolaren Verzögerung – und das Überleben des Widerstands verschiebt das regionale Gleichgewicht zu seinen Gunsten.

Chinas stille Gewinne aus dem Widerstand

Auch wenn China nicht direkt an dem Krieg beteiligt ist, würde die Schwächung des palästinensischen Widerstands konkurrierende, westlich orientierte Netzwerke stärken und Pekings Handlungsspielraum einschränken. Die Aufrechterhaltung eines Zustands der Unentschlossenheit in Gaza und im Libanon verschafft China wertvolle Zeit, um seine BRI-Vermögenswerte durch sicherere Korridore zu stärken.

Eine parallele Front in dieser Konfrontation bildet sich im Roten Meer. Die militärischen Aktivitäten der USA und Israels in der Nähe von Bab al-Mandab deuten auf Bemühungen hin, die Kontrolle über diesen strategischen Engpass zu monopolisieren. Diese Operationen werden zwar als Reaktion auf „Bedrohungen der Schifffahrt“ dargestellt, dienen jedoch in Wirklichkeit der Festigung der westlichen Vorherrschaft über eine wichtige globale Handelsader.

China, das 2017 in Dschibuti seinen ersten Übersee-Marinestützpunkt zum Schutz seiner BRI-Seewege errichtet hat, betrachtet diese Militarisierung als direkte Herausforderung. Laut dem Defense Post wollen die USA „Chinas wachsenden Einfluss in der Region entgegenwirken“ und verweisen dabei auf gemeinsame Marineübungen Chinas, Russlands und des Iran sowie auf die chinesische Überwachungsunterstützung für verbündete Schiffe.

Im April beschuldigten die USA das chinesische Unternehmen Chang Guang Satellite Technology Co., Satellitenbilder an die mit Ansarallah verbündeten Streitkräfte im Jemen geliefert zu haben, um diese bei der Bekämpfung amerikanischer und verbündeter Marineeinheiten im Roten Meer zu unterstützen. Während das Unternehmen diese Behauptung als „böswillige Verleumdung“ zurückwies, sieht Washington darin einen Beweis dafür, dass Peking private Unternehmen für einen Proxy-Geheimdienstkrieg einsetzt.

Diese Vereinbarung ermöglicht es China, sich glaubhaft zu distanzieren und gleichzeitig von den Störungen der US-Marineoperationen zu profitieren. Pekings Weigerung, die Angriffe im Jemen zu verurteilen, und seine Forderung nach einer Beendigung des Krieges im Gazastreifen als Voraussetzung für regionale Stabilität stehen im Einklang mit seiner allgemeinen Strategie, direkte Konfrontationen zu vermeiden und gleichzeitig die Kontrolle der USA zu untergraben.

Laut dem Israelischen Institut für Nationale Sicherheit ist China „bereit, die durch die Krise verursachten wirtschaftlichen Schäden zu tragen“, um sich nicht auf eine Position einzulassen, die mit den Zielen Israels und der USA übereinstimmt.

Iran, Sanktionen und Druckpunkte im Energiebereich

Der Iran, Chinas engster Partner in der Region, spielt eine ebenso zentrale Rolle. Fast 50 Prozent der chinesischen Ölimporte stammen aus Westasien, wobei der Iran einen bedeutenden Anteil zu Vorzugspreisen liefert – eine Beziehung, die durch Sanktionen und strategische Notwendigkeit geprägt ist. Für Peking ist dieser Energiekorridor unerlässlich, um sich gegen Marktmanipulationen der USA abzusichern und seine Autonomie bei der Energiepreisgestaltung zu gewährleisten.

Washington hat jedoch den Iran zu einem zentralen Ziel seiner Eindämmungsstrategie gemacht. Von der Sabotage des Atomabkommens über Druck durch Stellvertreter bis hin zur wirtschaftlichen Strangulierung zielt die US-Politik darauf ab, Teheran zu isolieren und seine Partner – insbesondere China – in neue Abhängigkeiten zu zwingen. Am 1. Mai kündigte US-Präsident Donald Trump die Verhängung von Sekundärsanktionen gegen alle Unternehmen an, die Öl oder petrochemische Produkte aus der Islamischen Republik kaufen.

Diese Eskalation soll China dort treffen, wo es wehtut. Durch die Schwächung der Exportkapazitäten Teherans schränkt Washington die Optionen Pekings ein und zwingt es zu einer stärkeren Abhängigkeit von den mit den USA verbündeten Staaten am Persischen Golf. Chinas Ziel, die Energieflüsse zu entamerikanisieren, wird dadurch untergraben und seine langfristige Vision von wirtschaftlicher Souveränität gefährdet.

Vor diesem Hintergrund dient Israels Rolle bei der regionalen Destabilisierung – unter anderem durch die Förderung des Sektierertums in Syrien und Cyberoperationen gegen iranische Infrastruktur – den Zielen der USA, indem sie den Iran zu einem weniger zuverlässigen Knotenpunkt im chinesischen BRI-Netzwerk macht.

Strategische Entkopplung oder direkter Konflikt?

Die weitreichende Konsequenz all dieser Entwicklungen ist, dass Westasien nicht mehr nur eine Nebenrolle in der Rivalität zwischen den USA und China spielt, sondern an vorderster Front steht. Die USA ziehen sich nicht aus der Region zurück, um sich Ostasien zuzuwenden. Stattdessen nutzen sie Westasien selbst als Waffe, um China weltweit in die Enge zu treiben. Projekte wie IMEC, Marinepatrouillen im Roten Meer und Sanktionen gegen den Iran sind allesamt Ausdruck dieser strategischen Logik.

Unterdessen bewegt sich China weiterhin auf diplomatischem Drahtseil – es wahrt Neutralität, vermeidet militärische Auseinandersetzungen und fordert vage eine Deeskalation. Doch die Kluft zwischen seinen wirtschaftlichen Interessen und seiner politischen Haltung wird immer größer. Während Israel darauf drängt, ein Handelsregime militärisch zu sichern, das die BRI verdrängen soll, muss Peking entscheiden, ob es seine passive Haltung beibehalten kann – oder ob es gezwungen sein wird, seine Interessen entschlossener zu verteidigen.

Ein empfindliches Gleichgewicht, das durch den Widerstand ins Wanken gerät

Trotz des wachsenden Drucks spielen die Widerstandskräfte in Westasien weiterhin eine überragende Rolle bei der Gestaltung dieses geopolitischen Schlachtfeldes. Von Gaza bis zum Libanon, vom Irak bis zum Jemen schafft ihre Fähigkeit, rivalisierende Infrastrukturen – seien es Flughäfen, Pipelines oder Seewege – zu destabilisieren, Spannungen, von denen China profitiert, ohne direkt handeln zu müssen.

Die Hyperschall-Raketen aus Sanaa, die Überreste des Arsenals der Hisbollah oder potenzielle grenzüberschreitende Angriffe des irakischen Widerstands tragen alle zu einem Umfeld bei, in dem die amerikanischen Pläne nur schwer umgesetzt werden können. Entscheidend ist, dass diese Akteure davon Abstand genommen haben, chinesische Interessen anzugreifen, was das Image Pekings als neutraler Handelspartner und nicht als militärische Hegemonialmacht stärkt.

Dieses Gleichgewicht – in dem der Widerstand die Region instabil genug hält, um die Integrationsprojekte der USA zu verzögern, aber nicht so chaotisch, dass chinesische Investitionen Schaden nehmen – hat bisher zu Gunsten Pekings funktioniert. Da Israel jedoch seine Rolle als westlicher Wirtschaftsknotenpunkt ausbauen will und die US-Sanktionen darauf abzielen, China von alternativen Energiequellen abzuschneiden, schwindet der Spielraum für chinesische Untätigkeit.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

