In Katar sagt Trump, er wäre stolz darauf, wenn die USA Gaza „haben, nehmen“würden

Israel im Krieg, Tag 587 | Mindestens 106 Palästinenser sollen bei mehreren israelischen Luftangriffen in Gaza getötet worden sein

Israelische Soldaten am Ort eines Terroranschlags im Westjordanland am Mittwoch. Quelle: Pressestelle der israelischen Streitkräfte

Palästinenser suchen Schutz, als ein israelischer Angriff am Donnerstag Jabalya im nördlichen Gazastreifen trifft. Bildnachweis: AFP/BASHAR TALEB

Ein Demonstrant hält während einer stillen Demonstration zur Unterstützung des palästinensischen Volkes am Nakba-Tag in Basel am 14. Mai 2025 ein Transparent hoch. Bildnachweis: AFP/SEBASTIEN BOZON

ISRAEL: IDF und Shin Bet geben bekannt, dass sie bei einem Feuergefecht im Norden der Westbank „fünf Terroristen“ getötet haben ■ GAZA: „Macht Gaza zu einer Freizone“: In Katar sagt Trump, er wäre stolz darauf, wenn die USA Gaza „haben, nehmen“ würden ■ WAFFENSTILLSTAND: Trumps Gesandter Witkoff hat am vergangenen Tag mehrfach mit Netanjahu gesprochen, doch der Premierminister hält an seiner Forderung fest, dass die Hälfte der Geiseln vor Beginn der Waffenstillstandsverhandlungen freigelassen werden muss, wie ein israelischer Beamter mitteilte

Rawan Suleiman

vor 14 Minuten

Das Gebiet des Angriffs im Südlibanon am Donnerstag. Bildnachweis: Verwendung gemäß Abschnitt 27A des Urheberrechtsgesetzes.

The Associated Press

vor 28 Minuten

US-Präsident Donald Trump spricht mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, bevor er in Doha, Katar, auf dem Weg nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, von der Al Udeid Air Base aus mit der Air Force One verabschiedet wird. Bildnachweis: Brian Snyder/Reuters

Am Donnerstag besuchte US-Präsident Donald Trump eine US-Militärbasis im Zentrum des amerikanischen Engagements im Nahen Osten. Er nutzt seinen viertägigen Besuch in den Golfstaaten, um den „Interventionismus“ der USA in der Region in der Vergangenheit abzulehnen.

Trump sprach vor Soldaten auf der Al-Udeid Air Base in Katar, die während der US-Kriege im Irak und in Afghanistan eine wichtige Rolle spielte, über die militärische Stärke der USA. Die Basis unterstützte auch die jüngste US-Luftkampagne gegen die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen, obwohl die Angriffe selbst von zwei Flugzeugträgern in der Region aus durchgeführt wurden. Weiterlesen in haaretz.com

