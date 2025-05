Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Eurovision 2025 Finale: Israels Yuval Raphael wird Zweite, während Hunderte in Basel gegen den Gaza-Krieg protestieren

Österreich gewann den Song Contest, wobei die Endpunktzahl von Yuval Raphael aus Israel selbst die treuesten Fans überraschte – Israel war in den Wettquoten zurückgefallen. Hunderte protestierten in Basel gegen die Teilnahme Israels.

Die israelische Sängerin Yuval Raphael, die Israel mit dem Song „New Day Will Rise“ vertritt, defiliert während der Flaggenzeremonie vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2025 in der St. Jakobshalle in Basel am 17. Mai 2025. Bildnachweis: Fabrice COFFRINI / AFP

Ido David Cohen

17. Mai 2025, 22:56 Uhr IDT

Das Finale des Eurovision Song Contest endete am Samstagabend in Basel, Schweiz. Die israelische Sängerin Yuval Raphael belegte mit seinem von Keren Peles geschriebenen Song „New Day Will Rise“ den zweiten Platz, Österreich gewann.

In der mit rund 6.500 Zuschauern gefüllten Veranstaltungshalle traten mehrere Favoriten auf, darunter Schweden, Österreich und Frankreich.

Die Publikumsabstimmung begann zu Beginn der Auftritte. Die endgültigen Ergebnisse wurden durch eine Kombination aus Publikumsstimmen und den Bewertungen der nationalen Jurys ermittelt. Die Zuschauer konnten über die offizielle App, per Telefon oder SMS bis zu 20 Mal abstimmen. Die Jury hatte ihre Stimmen bereits während einer Probe am Freitagabend abgegeben.

Österreich wurde zum überraschenden Sieger gekürt, nachdem JJ mit „Wasted Love“ insgesamt 436 Punkte erhielt. Israel erhielt 357 Punkte. Die Publikumsstimmen brachten Israel 297 Punkte ein – mehr als jedes andere Land.

Die 24-jährige Raphael war beim Nova-Musikfestival, als am 7. Oktober militante Hamas-Kämpfer einen Angriff auf den Süden Israels verübten, bei dem 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln genommen wurden.

Während des Angriffs versteckte sie sich in einem Schutzraum in der Nähe des Kibbuz Be’eri und erlitt Splitterverletzungen. Sie war eine von nur elf Überlebenden aus diesem Schutzraum, nachdem sie sich acht Stunden lang unter den Leichen der Opfer versteckt hatte.

Später berichtete sie von ihren erschütternden Erlebnissen in einer Rede vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen.

Zeugen berichteten, dass am Samstag zwei Demonstranten – ein Mann und eine Frau aus Holland – rote Farbe versprühten und während Raphaels Auftritt zu schreien begannen. Sicherheitskräfte führten die Demonstranten schnell aus dem Saal.

Seit dem zweiten Halbfinale am Donnerstag war Israel in den Wettquoten auf den siebten Platz zurückgefallen, Finnland und Estland hatten es überholt. Raphael sollte als Vierter von 26 Teilnehmern auftreten – ein relativ früher Startplatz, der nach bisherigen Trends die Gewinnchancen eines Landes tendenziell verringert.

Die israelische Sängerin Yuval Raphael, die Israel mit dem Song „New Day Will Rise“ vertritt, tritt während des Finales des Eurovision Song Contest 2025 in der St. Jakobshalle in Basel am 17. Mai 2025 auf. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)Bildnachweis: AFP/FABRICE COFFRINI

Während der Juryprobe am Freitag – und ähnlich wie bei der Generalprobe am Donnerstag – waren während des Auftritts von Yuval Raphael einige Buhrufe und andere Störungen zu hören. Bei den Proben für die Presse gab es jedoch keine Störungen.

Nach einer relativ ruhigen Woche fand vor dem Finale in Basel eine pro-palästinensische Demonstration statt. Mehrere hundert Menschen versammelten sich in der Basler Innenstadt, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden und gegen die Teilnahme Israels am Wettbewerb zu protestieren. Die Demonstranten skandierten Slogans wie „Boykottiert das Apartheid-Israel“, „Keine Bühne für Völkermord“ und „Freies Palästina“. Weiterlesen in haaretz.com

