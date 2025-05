https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/eurovision-muted-boos—free-palestine–chants–the-intercep



Eurovision: Buhrufe und „Free Palestine“-Sprechchöre werden ausgeblendet: The Intercept

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Intercept

17. Mai 2025

Eine aktuelle Audioanalyse hat angesichts der Proteste gegen den Krieg in Gaza Bedenken hinsichtlich Zensur und Doppelmoral aufkommen lassen.

Eine detaillierte Audioanalyse von The Intercept hat bestätigt, dass Buhrufe und „Free Palestine“-Rufe während der Live-Übertragung der Eurovision am 9. Mai 2024 während des Auftritts der israelischen Sängerin Eden Golan stummgeschaltet wurden. Trotz wiederholter Dementis der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zeigen die Beweise, dass wichtige Reaktionen des Publikums absichtlich aus der weltweit ausgestrahlten Version entfernt wurden.

Während Golans Auftritt im Halbfinale, der inmitten heftiger weltweiter Kritik an „Israels“ anhaltendem Völkermord in Gaza stattfand, buhten viele Zuschauer in der Arena laut und skandierten Protestparolen. Die Zuschauer der offiziellen Eurovision-Übertragung hörten jedoch nur Applaus und Jubel.

Die Analyse isolierter Audiokanäle des Publikums durch „The Intercept“ ergab „vereinzelte Buhrufe aus dem Publikum“, während in der Stereo-Übertragung „kein Publikumsgeräusch zu hören ist“. Einmal rief ein Zuschauer laut „Free Palestine!“, was in der Fernsehübertragung nicht zu hören war.

Die EBU behauptet, dass keine Tonzensur stattgefunden habe. „Wie bei allen großen Fernsehproduktionen mit Publikum arbeitet SVT an der Tonübertragung, um den Ton für die Fernsehzuschauer auszugleichen“, erklärte die Organisation und fügte hinzu: „SVT zensiert keine Töne aus dem Publikum in der Arena.“ Dennoch stellte The Intercept fest, dass zwar Applaus und Jubel zu hören waren, Buhrufe und Sprechchöre jedoch systematisch entfernt wurden, was neue Fragen zur Zensur bei Eurovision aufwirft.

Verwandte Nachrichten

„Israel“-Eurovision-Kontroverse, öffentliche Gegenreaktion

Golan räumte später die unangenehme Atmosphäre während ihres Auftritts ein. Als ihr Aufnahmen von den Proben mit lautstarken Buhrufen gezeigt wurden, antwortete sie: „Nun, das war bei jedem einzelnen Auftritt so. An manchen Tagen war es extremer.“ Sie fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass ich mich selbst nicht hören konnte, nur die Buhrufe, das Geschrei und die Rufe.“

Ihr ursprünglicher Song „October Rain“, der als Anspielung auf die Operation vom 7. Oktober interpretiert wurde, wurde geändert und in „Hurricane“ umbenannt, um den angeblichen Neutralitätsregeln der Eurovision zu entsprechen. Dennoch hielten die Forderungen nach einem Ausschluss Israels vom Wettbewerb an. Über 56.000 Menschen unterzeichneten eine Petition, in der der Ausschluss gefordert wurde, während 72 ehemalige Eurovision-Teilnehmer und mehr als 1.000 schwedische Künstler einen Boykott forderten.

Die EBU beschreibt den Eurovision Song Contest weiterhin als „unpolitisches Musikereignis“, und Generaldirektor Noel Curran betont: „Es ist kein Wettbewerb zwischen Regierungen.“ Kritiker verweisen jedoch auf die Doppelmoral des Eurovision Song Contests. Im Jahr 2022 wurde Russland wegen seiner Militäroperation in der Ukraine ausgeschlossen. Doch trotz der weltweit wachsenden Empörung über den Angriff „Israels“ auf Gaza darf das Land 2024 am Wettbewerb teilnehmen.

Die Übertragung wurde vom schwedischen Sender SVT produziert, der den endgültigen Stereoton für die Satellitenübertragung an die teilnehmenden Länder mischte. Während einige Sender Zugang zu Roh-Audiokanälen haben, darunter separate Feeds für die Darsteller, die Reaktionen des Publikums und Kommentare, sind die meisten auf die vorgefertigte Version angewiesen.

„Free Palestine“-Sprechchöre aus der Übertragung entfernt

Die Zensurproblematik setzte sich auch beim Wettbewerb 2025 fort, bei dem die israelische Sängerin Yuval Raphael mit weiteren Protesten rechnete. „Sie sagte, sie habe mit störenden Geräuschen aus dem Publikum im Hintergrund trainiert.“ Während einige offizielle Berichte behaupteten, die Show sei ‚relativ reibungslos‘ verlaufen, deuteten Aufnahmen in den sozialen Medien erneut auf Buhrufe hin, von denen jedoch in der offiziellen Übertragung keine Spur zu sehen war.

Diese Erkenntnisse haben erneut Bedenken geweckt, dass Eurovision trotz seiner öffentlichen Neutralität seine Audioberichterstattung manipuliert, um politisch sensible Meinungsverschiedenheiten zu unterdrücken, insbesondere während der internationalen Verurteilung und anhaltenden Proteste gegen den Völkermord Israels in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

