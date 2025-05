Statt selbstschädigender Sanktionen brauchen wir eine kluge Handels- und Wirtschaftspolitik!

Die Wirtschaft in Deutschland schmiert ab. Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen in ihrem Frühjahrsgutachten mit einem Nullwachstum – und die Bundesregierung weiß keinen Ausweg. Mit ein Grund für die anhaltende wirtschaftliche Talfahrt sind die hohen Energiepreise in Deutschland. Und jetzt plant die EU den Bezug von Gas und Öl aus Russland für immer zu verbieten. Kanzler Merz unterstützt diesen Irrsinn auch noch. Ebenso übrigens der Linke-Vorsitzende van Aken. Auch er will den Wirtschaftskrieg will den Totalboykott russischer Energie. „Man muss endlich mal rangehen an die Schattentankerflotte, die das illegale russische Öl durch die Ostsee fährt. Man muss rangehen an dieses Flüssiggas. Wir kaufen im Moment noch Gas aus Russland, und zwar in großen Mengen. (…) Wir finanzieren den Krieg in der Ukraine.” Er will lieber die US-Kriege, auch den Krieg im Gazastreifen, durch den Kauf von Frackinggas finanzieren. Die Linke, einst Kritikerin der NATO-Kriege, hat die Seiten gewechselt und ist NATO-treu.