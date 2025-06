Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Trump bestätigt, dass die USA drei Nuklearanlagen im Iran zerstört haben, und warnt Teheran vor Vergeltungsmaßnahmen

Das US-Militär hat die Nuklearanlagen in Fordow, Natanz und Isfahan angegriffen. Trump erklärte, dass eine „volle Ladung Bomben“ auf Fordow abgeworfen worden sei, und warnte, dass die USA mit „weitaus größerer Gewalt als heute Nacht“ reagieren würden, sollte der Iran Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

Präsident Donald Trump spricht am Samstag im East Room des Weißen Hauses in Washington, nachdem das US-Militär drei iranische Nuklear- und Militärstandorte angegriffen hat und sich damit direkt an den Bemühungen Israels beteiligt, das Nuklearprogramm des Landes zu zerstören. Bildnachweis: Carlos Barria, AP

Ben Samuels

Reuters

WASHINGTON

22. Juni 2025, 3:14 Uhr IDT

WASHINGTON – Die USA haben laut US-Präsident Donald Trump drei iranische Nuklearstandorte – Fordow, Natanz und Isfahan – erfolgreich bombardiert. Er sagte, dass die gesamte Bombenlast auf die Standorte abgeworfen worden sei.

„Wir haben unseren sehr erfolgreichen Angriff auf die drei Nuklearstandorte im Iran, darunter Fordow, Natanz und Esfahan, abgeschlossen. Alle Flugzeuge befinden sich nun außerhalb des iranischen Luftraums. Die gesamte Bombenlast wurde auf die Hauptanlage in Fordow abgeworfen. Alle Flugzeuge sind sicher auf dem Weg nach Hause. Herzlichen Glückwunsch an unsere großartigen amerikanischen Soldaten. Keine andere Armee der Welt hätte dies tun können. JETZT IST ES ZEIT FÜR FRIEDEN! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit“, schrieb er am Samstag auf Truth Social.

Der Präsident schrieb später auf Truth Social, dass dies ein historischer Moment für die USA, Israel und die Welt sei. „Der Iran muss zustimmen, diesen Krieg zu beenden. Danke!“, schrieb er.

Nach dem Angriff wandte sich der US-Präsident in einer öffentlichen Ansprache im Weißen Haus an die Nation und bestätigte, dass die wichtigsten Anlagen zur Urananreicherung des Iran „vollständig und gänzlich zerstört“ worden seien.

Er fuhr fort und warnte den Iran: „Die heutige Nacht war bei weitem die schwierigste und vielleicht die tödlichste, aber wenn es nicht schnell zu Frieden kommt, werden wir diese anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick verfolgen.“

Er warnte Teheran außerdem auf Truth Social, dass jede Vergeltungsmaßnahme gegen die Vereinigten Staaten „mit weitaus größerer Gewalt beantwortet werden wird, als heute Nacht zu sehen war“.

Die Angriffe erfolgten 48 Stunden, nachdem er erklärt hatte, die USA würden zwei Wochen Zeit für letzte diplomatische Bemühungen einräumen, obwohl er sich skeptisch über die Aussichten für eine diplomatische Lösung nach dem Treffen des Iran mit europäischen Mächten am Freitag in Genf gezeigt hatte.

Während israelische Regierungsvertreter sich zunehmend optimistisch über die Möglichkeit eines Regimewechsels äußern, haben US-Regierungsvertreter betont, dass sich jede militärische Operation der USA auf Nuklearstandorte konzentrieren würde. Trump hat jedoch in den letzten Tagen in bedrohlichem Ton über den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei gesprochen und erklärt, dass sie seinen Aufenthaltsort kennen und ihn töten könnten, während sie eine „bedingungslose Kapitulation“ fordern.

Die Angriffe fanden entweder während oder kurz nach Trumps nationaler Sicherheitssitzung im Weißen Haus statt, die auf eine dramatische Verstärkung der US-Militärpräsenz im Nahen Osten folgte – darunter auch B2-Bomber, die Bunkerbrecher-Bomben auf Ziele wie Fordow abwerfen sollten.

Dieses Satellitenfoto von Planet Labs PBC zeigt die Anreicherungsanlage in Fordow im Iran im April. Bildquelle: Planet Labs PBC/AP

Der Fox-News-Moderator und Trump-Vertraute Sean Hannity sagte nach den Angriffen, Trump habe ihm mitgeteilt, dass die USA sechs Bunkerbrecher-Bomben eingesetzt hätten, um die iranischen Nuklearanlagen zu zerstören, und dass die Anlagen in Isfahan und Natanz „mit 30 Tomahawk-Raketen ausgelöscht“ worden seien.

Am Wochenende wurde berichtet, dass zwei bis vier der strategischen Bomber, die laut Israel Munition transportieren können, mit der die befestigte Atomanlage in Fordow zerstört werden könnte, laut öffentlich zugänglichen Flugdaten und Mitteilungen der US-Flugsicherung von der Whiteman Air Force Base in Missouri gestartet seien.

Trump sagte am Freitag, dass nur die USA in der Lage seien, diese Ziele anzugreifen, obwohl israelische Beamte ihren amerikanischen Kollegen mitgeteilt hatten, dass sie die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen würden, sollte Trump sein gesamtes angekündigtes zweiwöchiges Zeitfenster nutzen.

US-Präsident Donald Trump steigt aus Marine One nach seiner Ankunft auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington, DC, am Samstag vor den Angriffen. Bildnachweis: Saul Loeb/AFP

Trumps Entscheidung, die USA direkt in den Krieg zu verwickeln, fällt inmitten einer heftigen Debatte über die Folgen einer militärischen Intervention der USA, wobei ein Großteil seiner Anhänger darauf besteht, dass eine solche Maßnahme einen Verrat an der Ideologie „America First“ darstellen würde, die seiner politischen Plattform zugrunde liegt.

Der Iran hat Vergeltungsmaßnahmen gegen jede militärische Eskalation der USA angekündigt, wobei US-Soldaten, Militärstützpunkte und Schifffahrtswege potenzielle Ziele sind. US-Beamte sind auch besorgt über die Möglichkeit, dass Schläferzellen innerhalb der USA oder im Ausland amerikanische Interessen angreifen könnten.

Israelische Regierungsvertreter haben öffentlich betont, dass der Erfolg des derzeitigen Krieges, der bereits seit neun Tagen andauert, davon abhängt, ob Fordow – das tief in einem Berg unter der Erde gebaut wurde – zerstört werden kann.

Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlichte ein Video auf Hebräisch zu den US-Angriffen auf iranische Nuklearanlagen in der Nacht zum Sonntag und erklärte, die Angriffe seien „in voller Abstimmung“ zwischen dem israelischen und dem US-Militär durchgeführt worden.

Netanjahu sagte, die US-Operation sei eine Fortsetzung der Operationen des israelischen Militärs und des Mossad im Iran gegen dessen Atomprogramm, das „unsere Existenz bedroht und den Weltfrieden gefährdet“.

Die Anlage in Natanz, die teilweise unterirdisch liegt, war in den letzten Tagen wiederholt Ziel israelischer Angriffe. Zwar konnten Teile der oberirdischen Anlage in Natanz erfolgreich zerstört werden, doch gelang es noch nicht, die unterirdischen Teile zu treffen. Israel hatte in den letzten Tagen auch erfolgreich eine Zentrifugenwerkstatt in Isfahan angegriffen.

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schrieb, die Angriffe seien eine klare Erinnerung daran, dass Trump dem iranischen Staatschef „jede Gelegenheit gegeben habe, ein Abkommen zu schließen“, doch der Iran habe sich geweigert, sich zu einem Atomabkommen zu verpflichten. „Präsident Trump hat konsequent und klar zum Ausdruck gebracht, dass ein atomar bewaffneter Iran nicht toleriert werden wird“, schrieb der Sprecher auf X.

„Das entschlossene Handeln des Präsidenten verhindert, dass der größte staatliche Sponsor des Terrorismus, der „Tod für Amerika“ skandiert, die tödlichste Waffe der Welt erhält“, fügte Johnson hinzu.

Während die Mehrheit der Republikaner Trump zu einem Schlag gedrängt hat, besteht eine stetig wachsende Zahl von US-Gesetzgebern – darunter auch isolationistische Republikaner – darauf, dass Trump sich nicht von Premierminister Benjamin Netanjahu in einen Krieg im Ausland hineinziehen lassen darf und dass Trump für einen solchen Angriff die Zustimmung des Kongresses einholen muss.

„Trump hat den Iran ohne Genehmigung des Kongresses angegriffen. Wir müssen sofort nach Washington zurückkehren und über den Antrag von Thomas Massie und meine War Powers Resolution abstimmen, um zu verhindern, dass Amerika in einen weiteren endlosen Krieg im Nahen Osten hineingezogen wird“, sagte der demokratische Abgeordnete Ro Khanna.

„Das ist verfassungswidrig“, fügte Massie hinzu, ein republikanischer Abgeordneter, der seit langem mit pro-israelischen Gruppen und Abgeordneten im Konflikt steht.

Der Vorsitzende der Minderheitsfraktion im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, kritisierte den Schritt und sagte, Präsident Trump habe „das Land über seine Absichten getäuscht, keine Genehmigung des Kongresses für den Einsatz militärischer Gewalt eingeholt und riskiere, die USA in einen potenziell katastrophalen Krieg im Nahen Osten zu verwickeln“.

Die Angriffe wurden jedoch von Trumps hawkischen Verbündeten in der Republikanischen Partei und der jüdischen Gemeinde in den USA begeistert aufgenommen.

„Die erfolgreiche, gezielte Militäraktion von heute beweist einmal mehr, dass niemand Teheran gegenüber härter auftritt und Israel ein besserer Freund ist als Präsident Trump“, sagte Matt Brooks, CEO der Republican Jewish Coalition. „Der heutige Abend wird als einer der folgenreichsten Befehle eines US-Präsidenten in die Geschichte eingehen. Gott schütze unsere heldenhaften Soldaten.“

„Der Iran führt seit 46 Jahren einen Krieg des Terrors gegen die Vereinigten Staaten. Wir können niemals zulassen, dass der Iran Atomwaffen bekommt. Gott segne unsere tapferen Soldaten. Präsident Trump hat die richtige Entscheidung getroffen, und die Ayatollahs sollten sich an seine Warnung erinnern, keine Amerikaner anzugreifen“, sagte Senator Tom Cotton, einer der führenden Befürworter eines Militärschlags in der Republikanischen Partei.

Senator Lindsey Graham, der andere führende Befürworter, sagte: „Das war die richtige Entscheidung. Das Regime hat es verdient. Fliegt, kämpft, siegt.“

Auch der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, bekundete seine Unterstützung und sagte: „Das fehlgeleitete Streben der Mullahs nach Atomwaffen muss gestoppt werden. Während wir heute Nacht Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Iran keine Atomwaffen in die Hände bekommt, stehe ich hinter Präsident Trump und bete für die amerikanischen Soldaten und Mitarbeiter, die sich in Gefahr befinden.“

Die Angriffe wurden auch von israelischen Beamten gelobt, die Trump direkt dazu aufgefordert hatten, die USA an den Angriffen zu beteiligen. Ein hochrangiger US-Beamter sagte, Trump und Netanjahu hätten kurz nach dem Telefonat miteinander gesprochen, und der israelische Ministerpräsident werde voraussichtlich nach Trump sprechen.

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant schrieb auf X, dass „Präsident Trump eine mutige Entscheidung für die Vereinigten Staaten, für Israel und für die gesamte Menschheit getroffen hat“ und fügte hinzu, dass die Welt nun ein sicherer Ort sei.

Auch der israelische Kulturminister Miki Zohar dankte dem US-Präsidenten auf X und schrieb, dass Trump „ein Bote Gottes“ sei.

Weiterlesen in haaretz.com

