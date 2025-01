https://strategic-culture.su/news/2025/01/04/2025-iran-back-in-us-crosshairs-for-regime-change/



2025, Iran ist wieder im Fadenkreuz der USA für einen Regimewechsel

Finian Cunningham

4. Januar 2025

Ein neuer amerikanischer Präsident und eine neue Konstellation im Nahen Osten haben den Iran wieder ins Fadenkreuz für einen Regimewechsel gerückt, und zwar mit berauschender Rache.

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Iran im nächsten Jahr mit verstärkter Feindseligkeit seitens der USA für einen Regimewechsel konfrontiert sein wird.

Der plötzliche Sturz Syriens und die Isolation der Hisbollah im Libanon – der regionalen Verbündeten des Iran – haben Teheran verwundbar gemacht.

Anti-iranische Falken in den USA sind über die Aussicht auf einen Regimewechsel in Teheran überglücklich.

Der kürzliche Tod von Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren relativiert, wie wertvoll die Islamische Republik für die imperialen Bestrebungen Washingtons ist. Carter wurde als der amerikanische Präsident verunglimpft, der den Iran 1979 als wichtigen Klientelstaat für die Macht der USA im Nahen Osten verloren hat.

Seit über vier Jahrzehnten versucht die amerikanische imperialistische Macht, die Islamische Republik zu stürzen und die persische Nation wieder in den globalen Schoß der USA zurückzuführen.

Wie der US-Außenminister Antony Blinken letzten Monat beklagte, waren die amerikanischen „Experimente zum Regimewechsel“ im Iran jedoch ein Fehlschlag.

Jetzt jedoch ist in Washington wieder Enthusiasmus für den persischen Preis zu spüren.

Die Gier nach einem Regimewechsel in Teheran hat mit dem dramatischen Sturz von Präsident al-Assad in Syrien ihren Höhepunkt erreicht.

Amerikanische Gesetzgeber und Exiliraner fordern die neue Trump-Regierung öffentlich auf, ihre Kampagne des maximalen Drucks auf Teheran wieder aufzunehmen, weil sie glauben, dass es „einen perfekten Moment“ für einen Regimewechsel gibt.

Während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus (2017–2021) kündigte Donald Trump das iranische Atomabkommen der Obama-Regierung auf und verschärfte die Wirtschaftssanktionen im Rahmen einer Politik des „maximalen Drucks“.

Ein wachsender Chor von Republikanern und Demokraten fordert die Vereinigten Staaten auf, die Gelegenheit eines vermeintlich geschwächten Irans zu nutzen, um die klerikale Herrschaft von Ayatollah Ali Khamenei zu stürzen.

Auf einem kürzlich abgehaltenen Forum in Washington wurde berichtet, dass ein Redner nach dem anderen einen Regimewechsel in Teheran forderte. Jahrelang war dieser Wunsch durch das Versagen der USA und die Unerschrockenheit der Islamischen Republik gedämpft worden.

„Wir sind verpflichtet, gemeinsam mit unseren Verbündeten dafür zu sorgen, dass die Unterdrückung durch dieses Regime ein Ende hat“, sagte der demokratische Senator Cory Booker.

„Der Iran zeigt nur Schwäche“, erklärte Jeanne Shaheen, eine weitere demokratische Senatorin.

Der republikanische Senator Ted Cruz fühlte sich in seiner langjährigen anti-iranischen Haltung bestätigt: “Ich bin seit langem bereit, ganz eindeutig einen Regimewechsel im Iran zu fordern … Der Ayatollah wird fallen, die Mullahs werden fallen, und wir werden freie und demokratische Wahlen im Iran erleben. Der Wandel kommt, und zwar sehr bald.“

James Jones, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses, sagte: „Der tektonische Wandel in der syrischen Regierung … sollte für die Menschen im Iran bedeuten, dass ein Wandel im Nahen Osten tatsächlich möglich ist.“

Die Islamische Revolution von 1979 setzte Schah Pahlavi ab, einen glühenden amerikanischen Verbündeten. Die Revolution und das Geiseldrama in der US-Botschaft in Teheran waren ein schwerer Schlag für das weltweite Ansehen Washingtons. Der Schah war 1953 durch einen von den USA und Großbritannien angezettelten Putsch an die Macht gekommen und herrschte 26 Jahre lang mit eiserner Faust als loyaler und massiver Abnehmer amerikanischer Waffen und Lieferant von Ölprofiten.

Der Sturz des Schahs brachte den Iran ins Fadenkreuz für einen Regimewechsel. Die Amerikaner lösten den Irak-Iran-Krieg zwischen 1980 und 1988 aus. Die neuen islamischen Herrscher wurden lähmenden Wirtschaftssanktionen unterworfen, die 2015 mit der Unterzeichnung des von der Obama-Regierung ausgehandelten Atomabkommens mit dem Iran gelockert wurden. Zu diesem Zeitpunkt versuchten die USA, eine sanftere Politik des Regimewechsels und ein begrenztes Engagement zu verfolgen.

Trump gab diese Politik auf und kehrte zu einer feindseligeren zurück. Trump ordnete am 3. Januar 2020 die Ermordung des obersten Militärbefehlshabers des Iran, Generalmajor Qassem Soleimani, an.

Es ist zu erwarten, dass Trump den Iran im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit, die am 20. Januar beginnt, zu seinem außenpolitischen Ziel erklärt.

Es herrscht die schwindelerregende Meinung vor, dass der von den USA unterstützte Krieg Israels gegen Gaza, den Libanon und den Jemen die Islamische Republik tödlich geschwächt hat.

Während seines Wahlkampfs befürwortete Trump die israelischen Pläne, die iranischen Nuklearanlagen militärisch anzugreifen.

Trump wird versucht sein, dass der Iran ein früher Erfolg für sein politisches Vermächtnis sein könnte. Die iranische Regierung zu stürzen und sie durch ein pro-amerikanisches Regime zu ersetzen, wäre der Preis des Jahrhunderts für das amerikanische imperiale Ego.

Es gibt auch die Notwendigkeit einer Geostrategie. Russland, China und der Iran haben sich zu einer wichtigen alternativen geopolitischen Achse entwickelt, die als Bedrohung für die globale Macht der USA und die Hegemonie des US-Dollars wahrgenommen wird. Der Iran scheint das schwächste Glied unter den gegnerischen Blöcken zu sein, die als BRICS bekannt sind.

Trump scheint einer Friedensregelung in der Ukraine mit Russland Priorität einzuräumen. Ein Teil dieser Kalkulation wird durch die Freisetzung von US-Ressourcen für den Iran gefördert.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der imperialistische Atlantic Council einen Artikel mit der Überschrift: „Die Vereinigten Staaten brauchen eine neue Iran-Politik – und dazu gehört ein Regimewechsel, aber nicht die traditionelle Art“.

Der Artikel des Atlantic Council befürwortete einen verstärkten wirtschaftlichen und politischen Druck auf den Iran und eine interne Destabilisierung durch die verdeckte Unterstützung iranischer Oppositionsgruppen. Wir können eine turbogeladene Farbrevolution im Iran erwarten, bei der westliche Medien die öffentlichen Proteste gegen die Behörden verstärken. Der Atlantic Council empfiehlt außerdem: „Propaganda, die einen Keil zwischen Russland und den Iran treibt und die Unterstützung durch die Basis innerhalb des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und des Militärs untergräbt, würde ebenfalls dazu beitragen, das Regime zu schwächen.“

Das kommende Jahr wird für die USA eine Mammutaufgabe, um den Iran ins Visier zu nehmen.

Plötzlich hat die imperiale Regime-Change-Maschinerie der USA nach Jahren des stotternden Scheiterns im Iran und in Syrien wieder die Führung übernommen. Der Sieg der CIA-Stellvertreter in Syrien, die Assad endlich gestürzt haben, führt zu einem Ansturm, dasselbe im Iran zu tun. Dieser Preis schien zu lange außer Reichweite zu sein. Ein neuer amerikanischer Präsident und eine neue Konstellation im Nahen Osten haben den Iran mit berauschender Rache wieder ins Fadenkreuz für einen Regimewechsel gebracht.

