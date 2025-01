https://thecradle.co/articles/can-true-promise-iii-reshape-irans-geopolitical-fate



Kann „True Promise III“ das geopolitische Schicksal des Iran neu gestalten?

„True Promise III“ ist eine wahrscheinliche, aber vorerst hypothetische Militäroperation, die dem Iran eine entscheidende Gelegenheit bietet, die Übervorteilung der USA und Israels in Westasien zu neutralisieren und eine entscheidende Lösung für seine innenpolitischen Herausforderungen zu finden.

Shivan Mahendrarajah

4. JANUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Warum sind die USA so sehr darauf bedacht, sich in Westasien zu etablieren? Der Grund liegt sicherlich nicht mehr darin, wie in den vergangenen Jahrzehnten den Zugang zu billigem Öl und Gas zu sichern – die USA verfügen über ausreichende eigene Vorräte; sie versuchen sogar, sich als wichtigster Energielieferant Europas zu positionieren.

Heute sind die USA hauptsächlich aus einem Grund in der Region: Sie wollen die Existenz Israels schützen und Tel Aviv in die Lage versetzen, seine wirtschaftliche, diplomatische und militärische Macht in der gesamten arabischen Welt einzusetzen. Um dies zu erreichen, müssen sie jedoch das größte Hindernis für Israel und den Zionismus beseitigen, nämlich die Islamische Republik Iran.

Teheran unterstützt nicht nur die Achse des Widerstands der Region gegen die westliche Hegemonie, sondern steht vor allem für souveräne, unabhängige und autarke muslimische Fähigkeiten – die „Bedrohung durch ein gutes Beispiel“, wenn man so will.

Zu diesem Zweck hat Washington Sanktionen gegen den Iran verhängt, Militärstützpunkte am Persischen Golf ausgebaut und Truppen, Flugzeuge und Flugzeugträger-Einsatzgruppen entsandt, um die Islamische Republik „einzudämmen“.

Der Sturz des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad fügt den sich gegen den Iran häufenden Bedrohungen eine weitere Dimension hinzu: die Möglichkeit, dass das NATO-Mitglied Türkei als US-Stellvertreter genutzt wird, um anti-iranische Fronten im Irak und in Aserbaidschan zu eröffnen. Am Persischen Golf halten die Verbündeten der USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, eine Front gegen die mit den Ansarallah verbündeten Streitkräfte Jemens aufrecht, ein relativ neues und mächtiges Mitglied der Widerstandsachse.

Während sich die Rhetorik der iranischen Führung oft auf die Übel der „bösartigen“ westlichen Agenden konzentriert, steht der Iran auch im Inland vor wachsenden Herausforderungen. Die Inflation steigt rasant an, der Rial befindet sich im freien Fall, Wohnraum wird immer unerschwinglicher und Energieknappheit hat zu Stromausfällen geführt. Die Frustration in der Bevölkerung wächst, da diese Probleme oft auf die Inkompetenz der Regierung zurückgeführt werden. Die Iraner stellen dringende Fragen: Was ist mit den explodierenden Mieten? Den Lebensmittelpreisen? Der Heizung im Winter? Wie soll die Ausrottung der „Wurzeln des Zionismus“ bei den „Brot-und-Butter“-Problemen helfen?

Zweifellos wird Washington versuchen, diese seltene Konvergenz der innenpolitischen und regionalen Rückschläge des Iran voll auszunutzen, um die Islamische Republik in den kommenden Monaten ins Visier zu nehmen.

Wird es eine iranische Gegenmaßnahme geben?

Der wahre Gegner des Iran ist nicht Israel direkt, sondern die USA, ohne die Tel Aviv niemals hoffen könnte, seine Macht in der Region auszubauen. Die Neutralisierung des Einflusses der USA – durch Krieg oder die glaubwürdige Androhung eines solchen – würde den Beschützer Israels schwächen. Die Operation True Promise III bietet eine solche Gelegenheit.

Wie The Cradle Anfang des vergangenen Monats feststellte: „Die einzigen Vereinbarungen mit den USA, die Gewicht haben, sind die von Israel abgesegneten – und Israel wird nur zustimmen, wenn es militärisch besiegt wird.“

Als Folge der vorherigen direkten Operationen des Iran gegen den Besatzerstaat wird diese Vergeltungsmaßnahme wahrscheinlich darauf abzielen, Israel strategisch zu besiegen – und, falls nötig, die USA abzuschrecken –, um einen umfassenden Vertrag zu erzwingen, der die wirtschaftlichen Probleme des Iran angeht. Die Zeit ist nicht auf der Seite Teherans; langwierige Verhandlungen, wie sie dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ähneln, sind nicht mehr tragbar.

Der berühmte Stratege des 19. Jahrhunderts, Carl von Clausewitz, schrieb: „Das Maß an Gewalt, das gegen den Feind eingesetzt werden muss, hängt vom Umfang der politischen Forderungen auf beiden Seiten ab.“

Was sind die Ziele – die politischen Forderungen – der Operation True Promise III? Israel davon abzuhalten, den Iran anzugreifen, wie es am 26. Oktober der Fall war? Oder die USA und damit Israel an den Verhandlungstisch zu bringen?

Die politische und militärische Führung in Teheran muss die nächste Operation als Chance für eine umfassende und endgültige Lösung betrachten. Es geht nicht mehr um eine schrittweise Eskalation, um einen Krieg zwischen den USA und Israel gegen Gaza zu verhindern, sondern darum, die Aussichten auf einen direkten Krieg gegen die Islamische Republik zu regeln.

Im Jahr 2003 schlug der Iran einen „großen Handel“ vor, der jedoch von der Bush-Regierung abgelehnt wurde. Er kann wiederbelebt werden, nicht durch Atomgespräche, sondern durch eine ausgewogene Streitmacht. Ein „Westfälischer Frieden“, der die iranisch-israelische Frage regelt, ist möglich.

Wirtschaftliche Malaise

Die Wirtschaft des Iran ist angeschlagen. Diese Tatsache lässt sich nicht schönreden. Jahrzehntelange Sanktionen haben den Rial zerstört, der bei über 1 $ = 800.000 Rial steht und voraussichtlich weiter an Wert verlieren wird. Offiziell liegt die Inflation bei etwa 33 Prozent, wobei die tatsächlichen Raten in den Provinzen vermutlich noch viel höher sind.

Die mit hohen Zinssätzen verbundenen Kreditkosten belasten Unternehmen und Familien gleichermaßen. Der Wohnungsmarkt in Teheran ist ebenso düster, da die Mieten im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen sind. Mit dem Einbruch des Winters verschlimmern Stromausfälle und Erdgasengpässe die Situation, und die Luftverschmutzung macht die Luft in Teheran fast unerträglich.

Eine Quelle im Iran schickte ein Bild von verschmutzter Luft an The Cradle mit der Überschrift: „Das ist es, was wir jeden Tag atmen.“

Nicht alle dieser wirtschaftlichen Probleme können auf die Sanktionen zurückgeführt werden, was Teherans oft wiederholte Ausrede ist. Trotz der anerkannten Entwicklungswunder des Iran in den letzten vier Jahrzehnten hat die Vernachlässigung durch die Regierung die Infrastrukturprobleme in den Bereichen Bewässerung, Energie und Wohnungsbau verschärft. Das Bevölkerungswachstum hat die Entwicklung des Wohnungsbaus überholt, während die Zentralisierung der Ministerien in Teheran die Ressourcen weiter belastet hat. Da ein Drittel der Arbeitskräfte beim Staat beschäftigt ist, könnte eine Dezentralisierung den städtischen Druck mindern. Unterdessen verharrt die Arbeitslosigkeit bei 7,5 Prozent.

Israel mag „schwächer als ein Spinnennetz“ sein, wie der verstorbene Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah bekanntlich sagte, aber auch der Iran hat inhärente Schwachstellen.

Ein Krieg ist unvermeidlich

Assads Sturz hat die Feinde Teherans ermutigt. Der Iran wird als verwundbar wahrgenommen, weil er ein „zentrales“ Mitglied der Achse des Widerstands verloren hat, die Hisbollah wurde „aus dem Spiel genommen“, passt sich aber an, und die regionalen Partner der USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, üben derzeit Druck auf die De-facto-Regierung Jemens in Sanaa aus.

In Washington und Tel Aviv wird nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand über einen Krieg mit dem Iran gesprochen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine rechtsextremen Verbündeten befürworten offen einen Konflikt, unterstützt durch den finanziellen und ideologischen Eifer von Persönlichkeiten wie der Milliardärin Miriam Adelson, die stark in die Rückkehr des gewählten Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus im Jahr 2025 investiert hat. Ihr verstorbener Ehemann Sheldon Adelson sagte einmal, die USA sollten „das iranische Problem lösen, indem sie eine Atombombe abwerfen“.

Zu den Bedrohungsszenarien, um den Iran intern unter Druck zu setzen, gehören von der Türkei unterstützte Terroristen in Syrien, die schiitisch geführte Widerstandsgruppen im Irak angreifen, sowie Angriffe von Mudschaheddin-e Khalq (MeK), Belutschen und kurdischen Terroristen im Iran. Der geopolitische Analyst Lee Slusher vermutet, dass Ankara auch versuchen könnte, Unruhen unter den aserbaidschanischen Völkern im (iranischen) Aserbaidschan zu schüren.

Washington und Tel Aviv streben keinen Regierungswechsel im Iran an, sondern den Zusammenbruch der Regierung. Das ideale Szenario wäre, dass der Iran entlang ethnisch-sprachlicher Grenzen zerfällt und sich verfeindete Fraktionen um die Vorherrschaft streiten.

Ihre Vorbilder sind Libyen (nach Gaddafi), der Irak (nach Saddam) und Syrien (nach Assad). Während die iranischen Fraktionen untereinander kämpfen, wie es die Syrer tun, werden US-amerikanische und israelische Bomber versuchen, die militärische Infrastruktur des Iran zu zerstören, so wie die Besatzungsluftwaffe 80 Prozent der verbliebenen militärischen Fähigkeiten Syriens zerstört hat.

Clausewitz‘ Rat

Wenn das Ziel des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) lediglich darin besteht, Israel abzuschrecken, kann es dies erreichen. Eine solche Abschreckung allein wird jedoch nicht dazu führen, dass die Sanktionen aufgehoben oder die iranische Wirtschaft wiederbelebt wird. Ohne umfassendere Maßnahmen wird die Unterstützung der USA für Stellvertretergruppen und die interne Destabilisierung anhalten, was möglicherweise zu einem Szenario führt, das dem anhaltenden Niedergang des syrischen Staates ähnelt.

Der Iran muss daher eine umfassendere Strategie in Betracht ziehen. Wie Clausewitz bemerkte: „Die Größenordnung des militärischen Ziels … muss mit den politischen Zielen übereinstimmen.“

In True Promise III muss Teheran höhere Ziele anstreben als in früheren Operationen. Das eigentliche Ziel ist nicht Israel – ein bloßer Stellvertreter –, sondern sein Unterstützer, die USA. Eine Abschreckung der USA würde im weiteren Sinne die Position Israels schwächen. Die IRGC muss eine klare Botschaft senden: US-Luftverteidigungssysteme wie THAAD können militärische oder zivile Einrichtungen nicht schützen.

Angriffe auf wichtige israelische Ziele wie die Infrastruktur in Haifa und Tel Aviv, Raffinerien und Offshore-Plattformen müssen die Region sichtbar stören und Schäden verursachen, die zu groß sind, als dass westliche Medien sie ignorieren könnten. Solche Aktionen würden die Verwundbarkeit Israels aufdecken und die Illusion seiner militärischen Unbesiegbarkeit untergraben.

Die Fähigkeit Jemens, das Schiff USS Harry Truman zum Rückzug zu zwingen, bietet eine Vorlage. Der Beweis, dass die US-Marine nicht in der Lage ist, effektiv Macht gegen den Iran auszuüben, würde die strategische Berechnung in Washington verändern. Ebenso würde ein Angriff auf die saudische und emiratische Energieinfrastruktur die regionalen Auswirkungen eines Konflikts aufzeigen und die „inakzeptablen Kosten“ eines Krieges verdeutlichen.

Die Operation True Promise III muss sich von zwei Grundsätzen leiten lassen: Aufdeckung der „Unwahrscheinlichkeit eines Sieges“ und Aufzeigen der „inakzeptablen Kosten“ eines Konflikts. Israels Erzählung vom ewigen „Sieg“ ist im Grunde ein Schneeballsystem, das auf dem äußeren Anschein beruht.

Indem es diese Illusion demontiert, kann das IRGC die politischen Entscheidungsträger der USA dazu zwingen, ihre Verpflichtungen neu zu bewerten. Der eigentliche Kampf findet nicht in Tel Aviv, sondern in Washington statt. Für den Iran steht existenziell viel auf dem Spiel – eine entscheidende Einigung zu erzielen oder unter unerbittlichem Druck einen langsamen Zerfall zu riskieren. True Promise III bietet ein flüchtiges, aber entscheidendes Fenster, um aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Teheran muss es nutzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …