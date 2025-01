https://countercurrents.org/2025/01/israel-admits-arrest-of-abu-safiya-un-experts-demand-his-release/



Israel gibt Verhaftung von Abu Safiya zu; UN-Experten fordern seine Freilassung

in Palästina

von Quds News Network

04. Januar 2025

Gaza (Quds News Network) – Israel hat die Entführung von Dr. Hussam Abu Safiya, dem Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Gaza, bestätigt. Das israelische Militär teilte ABC News mit, dass Abu Safiya wegen „terroristischer Aktivitäten“ festgehalten wird und derzeit untersucht wird.

Dr. Abu Safiya wird laut israelischen Medien in Sde Teiman festgehalten, einem berüchtigten Internierungslager auf einem Militärstützpunkt in der besetzten Negev-Wüste. In der nach dem 7. Oktober eingerichteten Einrichtung wurden zahlreiche Häftlinge, darunter auch Kinder und ältere Menschen, festgehalten, wobei es Berichte über schwere Misshandlungen und Folterungen gibt.

Die UN-Sonderberichterstatterinnen Tlaleng Mofokeng und Francesca Albanese forderten die sofortige Freilassung von Abu Safiya aus seiner willkürlichen Haft. Sie verurteilten die anhaltenden Angriffe Israels auf das Gesundheitssystem des Gazastreifens als Verstöße gegen das Völkerrecht und als Akte des Völkermords.

Die UN-Experten betonten, dass über 1.750 palästinensische medizinische Fachkräfte während des Völkermords getötet und viele weitere inhaftiert wurden.

Abu Safiya, ein Symbol für die Widerstandsfähigkeit in Gaza, hat eine immense persönliche Tragödie erlebt, die von den Israelis verursacht wurde, darunter die Tötung seines Sohnes und seine eigene Verletzung bei der Behandlung von Patienten. Trotz dieser Schwierigkeiten blieb er seiner Rolle treu und weigerte sich, sein Krankenhaus zu verlassen, selbst als israelische Streitkräfte es letzte Woche überfielen.

Die UN-Experten haben Israel aufgefordert, seine Angriffe auf die medizinische Infrastruktur des Gazastreifens einzustellen und die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Mofokeng und Albanese appellierten auch an globale medizinische Organisationen, Druck auf Israel auszuüben, indem sie die Beziehungen abbrechen.

Während die internationale Kritik zunimmt, unterstreicht die Entführung von Abu Safiya die schlimme Situation der Beschäftigten im Gesundheitswesen des Gazastreifens unter israelischer Besatzung.

Die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, erklärte, dass die Menschenrechtsorganisation „äußerst beunruhigt über die neuesten Informationen“ zum Aufenthaltsort von Dr. Hussam Abu Safiya, dem Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Gaza, sei. Sie betonte, dass er als Opfer des Verschwindenlassens betrachtet werden sollte.

