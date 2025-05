https://www.aljazeera.com/news/2025/5/10/israel-kills-in-gaza-as-it-throttles-enclave-under-aid-blockade



21 Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza inmitten von Hilfsblockade

Krebs- und Diabetespatienten leiden unter Israels Einfuhrverbot für alle Güter, einschließlich Medikamente, in Gaza.

Ein Mann wird nach einem Drohnenangriff der israelischen Armee auf einen Gehweg in der Innenstadt von Gaza-Stadt verletzt weggetragen [Jehad Alshrafi/AP Photo]

Veröffentlicht am 10. Mai 2025

Mindestens 21 Menschen, darunter mehrere Kinder, sind seit Tagesanbruch bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet worden, während eine monatelange Blockade die humanitäre Krise in dem vom Krieg zerrütteten Küstenstreifen verschärft hat.

Vier Palästinenser wurden am Samstagabend getötet und weitere verletzt, als ein israelischer Luftangriff ein Zelt traf, in dem vertriebene Familien in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen Zuflucht gesucht hatten.

Zuvor hatte die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, israelische Kampfflugzeuge hätten am Samstagmorgen ein Zelt im Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt bombardiert und dabei fünf Mitglieder der Familie Tlaib getötet.

„Drei Kinder, ihre Mutter und ihr Ehemann schliefen in einem Zelt und wurden von einem [israelischen] Besatzungsflugzeug bombardiert“, berichtete Familienmitglied Omar Abu al-Kass der Nachrichtenagentur AFP.

Die Angriffe erfolgten ‚ohne Vorwarnung und ohne dass jemand etwas Unrechtes getan hätte‘, fügte Abu al-Kass hinzu, der angab, der Großvater mütterlicherseits der Kinder zu sein.

Parallel dazu forderte ein Drohnenangriff auf den Stadtteil Tuffah in Gaza-Stadt sechs Tote und einen weiteren im Stadtteil Sheikh Radwan, wo Israel eine Wohnung der Familie Zaqout bombardierte.

Weiter südlich, so Wafa, eröffneten israelische Kanonenboote „heftigen Beschuss“ auf die Küste von Rafah und töteten einen Mann, der als Mohammed Saeed al-Bardawil identifiziert wurde. Zwei weitere Zivilisten wurden bei einem Angriff auf die humanitäre Zone al-Mawasi westlich von Rafah verletzt.

In den letzten 24 Stunden wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave mindestens 23 Palästinenser bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet und 124 weitere verletzt.

Israelische Blockade

Die Angriffe erfolgten vor dem Hintergrund der anhaltenden Weigerung Israels, seit dem 2. März lebenswichtige Güter nach Gaza zu lassen, wodurch die 2,3 Millionen Einwohner des Gebiets von einer schwindenden Zahl von Suppenküchen abhängig sind, die in den letzten Tagen aufgrund von Lebensmittelknappheit geschlossen wurden.

Hind Khoudary von Al Jazeera berichtet aus Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens: „Es gibt kaum noch Lebensmittel … Wir sprechen von Bäckereien, die nicht mehr arbeiten, wir sprechen von null Verteilungsstellen und wir sprechen von nur noch wenigen Suppenküchen, die noch in Betrieb sind.“

Khoudary sagte, dass Menschen, die stundenlang Schlange standen, oft mit leeren Händen gingen, da die verbleibenden Küchen die Lebensmittel, die zuvor für 100 Menschen gereicht hätten, nun auf bis zu 2.000 Menschen aufteilten.

„Wir sehen mehr Menschen sterben, wir sehen mehr Kinder sterben, weil sie unterernährt sind und nichts zu essen haben. Aber es ist nicht nur der Mangel an Nahrungsmitteln, es ist auch der Mangel an medizinischer Versorgung, es ist der Mangel an Treibstoff, an Gas zum Kochen, es ist der Mangel an allem“, sagte sie.

